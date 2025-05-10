勇士慘敗之餘仍有收穫！「無柯瑞實驗場」創造想像空間

灰狼與勇士西區第二戰，整體正如筆者賽前分析文「灰狼首役攻守計畫凌亂不堪 再戰無柯瑞勇士非贏不可」所言，前一戰被痛打的灰狼與主帥芬奇（Chris Finch），此戰終於覺醒成原本該有的基本樣貌，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則也一如預料，苗頭不對就讓主力早些休息，格林（Draymond Green）甚至又一副柯瑞（Stephen Curry）不打就想提早下場休息的模樣，提早讓調度變成「無柯勇」的球員試驗場，最終灰狼雖略有波折，仍是以24分之差順利拿下主場第二戰。

儘管如此，順利偷到第一戰，率先攻破對手主場仍完成了任務的勇士，依舊可說是暫時的贏家。接下來就看，這一場的試探，能否幫助金州軍團，在柯瑞看來將繼續缺席的情況下，回到舊金山至少守下一場主場。

同樣來看看第二戰的分析，以及第三戰的展望！

回神的明尼蘇達

「雖然遲到，但至少仍及時趕到」，第二戰的灰狼，總算像是一支第二輪球隊該有的樣子，此戰在攻守兩端，都做了不少調整，尤其在球員精神武裝層面。

戈貝爾盯防巴特勒。 路透社

防守強化：不只是身體上了更多強度，球員的積極度也大幅提升，從防守奔跑總距離可一窺，首戰灰狼團隊防守端才跑了8.03英里，此戰激增至8.81英里，尤其在撲防外線方面，讓勇士的三分線從上一戰的42.9%命中率18顆命中，到此戰的28.1%命中率砍半只剩9顆。

其中主帥芬奇的一著，是把戈貝爾（Rudy Gobert）放到預設外線可以容錯的球員上，如小裴頓（Gary Payton II）與後來的庫明加（Jonathan Kuminga），以保留戈貝爾能到處協防、爭搶籃板的彈性，這在此戰相當有效。針對上一戰吃大虧的擋拆防守問題，本戰也多所可見，掩體防守者直接退一步讓防守持球者隊友，快速鑽洞通過，在仍選擇不換防情況下，強化了擋拆追防。

攻守轉換強化：這在首戰本來就已經是灰狼整體身高體能領先的強項，但第二戰提升的對抗強度與奔跑速度，讓他們進一步擴大優勢，快攻與失誤得分分別從首戰的10分、17分，再大幅增加至第二戰的18分、22分。

傳球強化：本場另一個顯著優化的指標，團隊助攻從首戰的19次，飆升至本戰的33次，這源自於球隊傳導質量的同步飆高：首戰灰狼團隊僅傳球264次，創造19次助攻、1次二次助攻、32次潛在助攻與助攻得分45分；到了第二戰儼然洗心革面，團隊傳球大漲至307次，33次助攻、3次二次助攻、46次潛在助攻，助攻得分數大漲至84分。品質方面，也是肉眼可見的提升，首戰團隊切入傳球19次僅1次助攻，第二戰傳球25次就創造了7次助攻。

這要從進攻打法的改變說起。愛德華（Anthony Edwards）打得較上戰聰明也具侵略性，唯他早早受傷，影響了上場時間與進攻端的積極程度，這一戰因此球隊的主軸分散在改打更多「Inside-Out」的藍道（Julius Randle），以及延續上一戰有不錯表現的戈貝爾與隊友大量擋拆配合，兩種主要套路，都幫助球隊創造了更好的傳導與外線空檔。

藍道的策應成效有助於帶動全隊。 路透社

上一戰筆者曾批評藍道的傳球意識又不見了，但這一戰他一掃首戰的單打獨鬥，本身打得更加強硬之餘，同時切換成低位Inside與高位策應的中樞角色，本場高達11次助攻說明了一切。

戈貝爾雖然第二戰的進攻實在醜陋，在勇士優異的下三路與貼身逼防情況下，再次曝露其無法下球進攻跟奶油手的窘態，本戰又太想在進攻端證明自己，多次強行出手，也確實不時影響了團隊傳導的流暢，但提高他跟隊友擋拆後Roll In禁區的打法比例，對於灰狼著實有著相當重要的戰略意義。

這宣示著明尼蘇達會讓戈貝爾一直遊走籃下，對勇士的矮陣施壓，你看到的各種戈貝爾醜態，其實是勇士花了幾乎隨侍兩人在他身旁防守跟準備卡位，即使他未持球，並且整個防守圈因此內傾的龐大代價所換來。

而無論是藍道的持球施壓，或者是戈貝爾的無球施壓，結果都是勇士被迫內縮防守，以及灰狼大幅優化的外圍Spacing，加上有備而來的手感，我們看到了本戰灰狼判若兩隊的43.2%三分命中率，37投16中的大爆射。

何以說這些都是內線牽制與傳導的功勞呢？第二戰灰狼防守者在6呎以外的「Wide Open」三分出手多達27投14中，投出鬼神般的51.9%命中率，反觀首戰僅15投4中。

我們再看看「Catch & Shot（接球就投）」的表現，首戰24投5中得到15分，其中三分球僅22投5中，到了第二戰變成28投15中45分，還全部都是三分球，顯見此戰灰狼改變進攻策略的有成。

當你防守強度提高一個層次，內外進攻又都佔優勢，比賽自然很難輸球。

愛德華帶傷拚戰搶回一勝。 路透社

逆境練兵的勇士

面對明尼蘇達的反撲，少了柯瑞的金州軍團，這一場輸球實不意外，認真的灰狼著實展現了體能天賦上對下的殘酷差距，除了巴特勒（Jimmy Butler）靠著招牌擋拆後中距離急停跳，以及往中路切入，尚能猶有餘裕的得分，其他球員們的每一次出手，往往都是在夾縫中求生存，實不容易，即使希爾德（Buddy Hield）仍發揮了一段時間，綠葉球員整體仍沒提供什麼火力支援。

但賽後柯爾也坦承，第二戰原本就帶有實驗意味，為的是備戰柯瑞可能繼續缺席的賽事，庫明加就是最好的例子。

柯瑞受傷後，面對灰狼年輕肉體的直接輾壓，柯爾也無法再繼續讓庫明加當「庫寒戰士」，巧的是此戰他多半搭檔二軍或三軍球員，儼然就是勇士內部的「雷霆特攻隊」，但他再一次證明了其天賦卓絕。

灰狼年輕人以體能壓制勇士其他球員，但庫明加又能以體能反過來壓制多數灰狼球員，少了「柯有引力」牽引下的進攻體系難以運轉，且正好是最適合庫明加以簡單粗暴個人能力亂刀流強打的局面。

勇士期盼解放庫明加能創造勝利的契機。 路透社

本戰11投8中，防守端也提供「POA大鎖」（Point of Attack意指看守主力得分點的人）與幫忙卡位搶板的亮眼表現，除了罰球沒啥好挑剔，也導致柯爾在勇士追分時將他換下，結果反而再次被拉開後，招受大量質疑批評。可以預期的是，在柯瑞回歸前，庫明加將在勇士進攻端扮演更加吃重的角色。

除此之外，勇士本戰在追分階段展現的防守實驗，也相當具實戰價值，勇士以禁區到弧頂三分線的這條中軸為主佈陣防守，同時頻繁夾擊持球者，目的在於同時箝制愛德華慣用的中路加速突破、戈貝爾的Roll In籃下埋伏，以及藍道的高低位攻勢，且能兼顧45度角的射手與防守籃板的鞏固。

勇士大概就是刻意漏掉底角賭灰狼命中率，結果成效斐然，主要是讓灰狼原本流暢的強弱邊快速轉傳也停滯，影響底角「Catch & Shoot」的節奏與手感，從而被追上，預計這依舊會是第三戰勇士的主要防守策略。

放眼第三戰的可能調整

勇士方面，柯瑞繼續缺席幾乎已成定局，剩下的問題就是兩戰要怎麼守下至少一場？

波傑姆斯基這兩戰一共只得到14分。 路透社

好消息是他們有了一場可以再敗的空間。第二戰提早進入二三陣時間，讓巴特勒可以多休息總是好事，讓他儲存更多下兩戰用以燃燒的油料，進攻端主要的調整課題，則應該會落在如何為庫明加設計更多快速錯位單打的機會，並且讓他跑出更多攻守轉換，如果能勝任再多一點的切傳，那就太好了！

但主要還是要看回到主場，一眾後衛小將能否重新振作。第二戰穆迪（Moses Moody）與小裴頓都沒有出手命中，前者近兩戰更是9投0中，本該是柯瑞傷停後跳出來扛第2、3人的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），近兩戰一共也才砍下14分。

縱使現在多一個庫明加可以期待，你不能預設希爾德每場都是穩定輸出，三位後衛小將必須有所回應，才能讓球隊回歸拉開空間與大量投射的常態運轉。

防守方面，柯爾應該會調整協防站位的比重。需要提防戈貝爾沒錯，但有必要謹慎到動用這麼多人力與關注嗎？可以合理預期灰狼的三分火力到客場會校正回歸，仍不該賭上給對手那麼多的Wide Open空檔，實驗看看減少些許對戈貝爾的防守強度，是不是仍足夠壓制其籃下取分，同時轉移到對外線的協防，相信會是第三戰可期待的改變。

灰狼方面，則仍絲毫沒有得意放鬆的空間，畢竟第二場在展現該有實力，三分手感發燙，對手最強主將還缺陣情況下，仍一度被追到僅7分差，確實看不到開心的理由，誰知道如果第二戰三分手感沒有骰到6，灰狼會不會依舊苦戰？

麥克丹尼爾斯必須打得更具侵略性。 美聯社

球隊仍要在善用戈貝爾施壓禁區之餘，克制其不必要的「Tough Shot」，引導他多利用傳球幫助球隊，也需要麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）持續強攻籃框，讓他由底線兩側跟進，或許會是破解勇士中路佈陣的其中一個選項。

而這肯定也會是芬奇第三戰，最需要思考如何破解的大哉問：「灰狼能在外線平平、中路被重兵看防情況下，依舊找到其他進攻手段與致勝之道嗎？」