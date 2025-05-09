從G2慘敗雷霆的教訓站起來 金塊主場反攻的6大對策

今年季後賽自首輪起便充滿戲劇張力，低種子球隊頻頻上演下剋上驚奇戲碼。包含灰狼與勇士都以低順位之姿成功晉級，這股「黑馬旋風」在東西區第二輪持續發酵，四個系列賽的首戰皆由低種子隊伍搶下勝利，為今年季後賽增添更多刺激感。尤其令人意外的是，例行賽領跑東區的兩大王者騎士、塞爾蒂克，竟連續錯失主場前兩戰，接下來的系列賽反倒成為弱勢方。衛冕軍塞爾蒂克的連霸夢，如今以團隊應變的調整狀態來看，更是岌岌可危，恐在一夕間夢碎。

例行賽狂掃68勝的西區霸主雷霆，可不想成為第三支把主場優勢搞砸的高順位球隊。系列賽第二戰主場繼續迎戰金塊，首節不僅給予高強度的防守壓迫，全隊也是火力全開，有外圍導傳的三分空檔命中，有中鋒高位策應後漂亮的空手切得手，當然還有雷霆年輕有勁的本色，防守帶動轉換攻擊，第一節雷霆便狂轟45分，當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)不費力就拿下13分。

雷霆SGA展現自己為何能超越約柯奇高居例行賽MVP排行榜第一，此戰正負值高達+51打破紀錄。 美聯社

不僅如此，亞歷山大全場更是締造歷史級的高效率，全場只出賽30分鐘便拿下34分8助攻，13投11中，正負值高達+51，創下有逐球紀錄以來的季後賽新猷。反觀金塊的約柯奇(Nikola Jokic)季後賽以來隻手帶隊相當辛苦，第二戰卻罕見地失常，拿下職業生涯最差的正負值(-36)，雷霆重兵看守的壓力甚至讓他情緒出現起伏，單場6次失誤並且早早6犯畢業，全場僅拿17分8籃板6助攻大失水準。

雷霆在第二戰的強大氣場宣告他們的聯盟龍頭地位，為了避免再次被逆轉開啟全力模式，上半場共得87分打破季後賽紀錄，第三節得理不饒人再以37分力壓金塊的20分，讓比賽提早進入垃圾時間，主力第四節就打卡下班，球隊也以149：106快意贏球。雷霆團隊投籃命中率56.2%、三分球44.4%(命中16顆)，罰球91.7%(命中33顆)，誇張的進攻能量與令人窒息的輪轉防守，重新將系列賽的主導權與氣勢要了回來。

下一場回到丹佛，金塊想要從慘敗後有所回應並守住主場，以下6點調整至關重要。

1. 破解雷霆的縮小防守圈 提升外圍射手的出手決心與效率

雖然「高砲塔」波特(Michael Porter Jr.)帶傷上陣，近兩戰投籃手感低迷，防守也並非強項，但他仍有著身高優勢，在防守端加強輪轉與籃板卡位對於提升團隊防守完整度肯定有所貢獻。進攻端，他則必須主動做無球切入與擋拆後的pop out製造進攻變化，面對機會還是要果敢出手，才能逼雷霆不敢內縮防線，進而釋放約柯奇的傳導與得分空間。

2. 提升穆雷的主導權 尋求約柯奇無球狀態的優勢。

約柯奇一要位拿到球，雷霆就五個人縮小防守圈包夾，讓他難以發動攻勢。 美聯社

雷霆針對約柯奇一要位拿到球就五個人縮小防守圈，讓他很難有良好的傳球路線與發動機會，使得金塊的球權流動停滯，很多進攻回合最後都是倉促收場。金塊可嘗試從高位發動，讓約柯奇多做手遞手配合，利用他的視野與技巧製造轉換防守錯位，同時需要穆雷(Jamal Murray)打出過去曾上演的季後賽神仙能耐，提升其主導擋拆與中距離的比重。目的在於使雷霆防線分心，有助約柯奇在無球狀態下尋找錯位點。例如:假掩護之後個人的外圍出手，或是掩護完瞄準埋伏在弱側邊的隊友進行第二波的策應轉傳，抑或者是由側翼球員的交叉掩護選擇進攻動線，避免雷霆輕易選擇防守重心來單邊夾擊。

3. 葛登(Aaron Gordon)須更有侵略性 打出戰快艇的強硬風格

葛登必須多尋找錯位，複製他在快艇系列賽的影響力。 路透

葛登在首輪對快艇打得出色，搶七大戰更是扮演致勝功臣，面對雷霆第一戰也有22分14籃板與驚天的準決殺三分球演出。他能夠利用身材優勢錯位單打，勇於衝擊籃框，爭取二次進攻與罰球，若他能將防守注意力吸引至油漆區兩翼，有助於金塊整體空間感提升。

即便衛斯特布魯克季後賽首輪三分球命中率高達4成，不該再被放投，但他最大的價值仍在於上場改變節奏，面對雷霆第二陣容時，他的經驗與侵略性可在短時間打出轉折點。至於布勞恩也是一樣，由於並非純射手，幾次空檔三分猶豫出手後失準便影響信心，但他的攻防轉換與無球跑動能力才是他的賣點。金塊應減少他站定等球的回合，改為設計更多空手切與製造快攻機會，藉由切入時破壞防守結構，並用身體硬上製造對抗與罰球機會，進而破壞雷霆的防守陣型。

衛斯特布魯克是金塊第二戰打最好的球員，還是很需要他上場帶領二陣改變節奏。 美聯社

5. 設法降低雷霆的快節奏打法 以調節約柯奇體力

雷霆的快節奏進攻是他們最大的優勢，金塊需要限制雷霆掌握籃板後的第一波轉換，並加強籃板保護，好比第一戰團隊籃板大勝20顆才有辦法與高效率的雷霆一戰。再者，雷霆多點開花，協防不宜縮太深，保持外圍盯人距離。

同時應避免節奏被雷霆帶著走，應適度調節約柯奇的體能，減少他被迫參與高強度轉換的次數，保留體力至決勝時刻。

6. 金塊應採用更有侵略性的積極進攻

約柯奇依舊是地表最強的球員之一，但需要隊友給予更多援助。 路透

金塊一向以半場進攻為主，但雷霆節奏快速，一旦落入落後局面，半場陣地戰更容易被對方黏死。金塊需更積極搶下防守籃板後發動快攻，讓約柯奇在推進過程中進行決策，而不是等到進攻時間壓縮，被包夾了才開始動作。

總的來說，約柯奇依舊是系列戰中最強的球員之一，但他需要更多團隊支援與空間。金塊若想再度證明自己是成熟、老練的冠軍球隊，就必須靠更多的團隊配合與戰術執行力。與新教練執教的臨場配合仍是一大考驗，但金塊若能改善節奏控制、外線把握度、防守端輪轉分擔約柯奇的責任，在主場仍有機會守住勝利。雷霆年輕有衝勁，但經驗仍是金塊的一張王牌。