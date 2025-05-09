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東區雙雄騎士、塞爾蒂克掉入「種子墳場」 仍看好完成逆襲

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
東區第二種子衛冕軍塞爾蒂克(綠衣)，於季後賽第二輪對決尼克，開賽前兩戰都輸給尼克，陷入0：2不利局面。 美聯社
東區第二種子衛冕軍塞爾蒂克(綠衣)，於季後賽第二輪對決尼克，開賽前兩戰都輸給尼克，陷入0：2不利局面。 美聯社

NBA季後賽史上頭一遭，前所未見。季後賽第二輪四組對決，分區高順位種子G1主場全部輸球。

東區雙雄第一種子騎士、第二種子塞爾蒂克更慘，騎士對溜馬七戰四勝系列賽主場二連敗，塞爾蒂克對尼克主場連續兩場都被尼克打出20分逆轉，衛冕軍塞爾蒂克主場二連敗。騎士、塞爾蒂克不但失去主場優勢，系列賽陷入困境和極大危機。

騎士面臨主力傷病，騎士先發後衛葛蘭德、替補第一前鋒杭特、先發中鋒莫布里都躺在傷兵名單，G2全部缺陣。塞爾蒂克沒有主力傷病問題，但對尼克系列賽前兩個主場，塞爾蒂克投籃命中率3成5，三分命中率2成5，雙雙寫下近兩年球隊最差狀況。好消息是，G3騎士三名主力都可能歸隊。

塞爾蒂克還有更麻煩的，對尼克兩戰三分球一共100投25中，塞爾蒂克視為贏球命脈致勝武器三分球幾乎失靈。塞爾蒂克指標球星泰托姆對尼克場均18分，投籃命中率2成8，三分命中率2成5，這是菜鳥球季之外，七年來生涯最低潮。儘管泰托姆每場抓下15個籃板，但塞爾蒂克兩戰一共只得190分（不含延長賽只得5分），場均得分95分，談何贏球！除了三分球失準，泰托姆低迷只剩跳投，塞爾蒂克幾乎沒有其他應變出招和得分方式可以扭轉乾坤。

騎士進攻依然夠水準，就是少了季後賽防守和決勝期鬆懈導致戰局失控。 歐新社
騎士進攻依然夠水準，就是少了季後賽防守和決勝期鬆懈導致戰局失控。 歐新社

但我對騎士和塞爾蒂克最終從系列賽驚險出線，還是很有信心。騎士需要的是打出精英防守，騎士有這樣的實力和武器，騎士例行賽防守效率第八，擁有精英級別防守能力。對溜馬二連敗，騎士G1掉了121分，被溜馬以5成3投進19個三分球(36投19中)，這是騎士輸球致命傷。G2騎士在三名主力傷停情況下一度領先溜馬20分，卻在第四節被溜馬打出36：21逆轉翻盤。騎士進攻依然夠水準，就是少了季後賽防守和決勝期鬆懈導致戰局失控。

溜馬進攻同樣很吃手氣，騎士只要保持專注，把比賽帶回防守戰，騎士陣容完整，打法多樣而且全面，球隊攻防沒有太多缺口可以給溜馬打穿。騎士只要三名主力健康歸隊，重拾精英防守控制失分和溜馬三分命中率，騎士可以逆轉系列賽。

塞爾蒂克需要的進攻得分，除了三分球這門武器和基礎「5 out」拉開空間傳切創造出手機會，塞爾蒂克必須在擋拆和高位低搭配打出更多變戰術，拆穿溜馬對外圍防守。往禁區和低位更多攻擊，迫使尼克只能縮小防守圈，塞爾蒂克泰托姆、布朗、哈勒戴三個擁有對位優勢和突破點得承擔更多切入責任。

塞爾蒂克逆襲關鍵就在教練馬祖拉的應變和用人。 路透
塞爾蒂克逆襲關鍵就在教練馬祖拉的應變和用人。 路透

塞爾蒂克逆襲關鍵就在教練馬祖拉的應變和用人，馬祖拉系列賽G1、G2幾乎就是讓球員一路試手氣，靠員臨場表現和狀況決定比賽，沒有出招沒有絕招沒有救急招，三分手氣失靈，尼克馬上氣勢凌人一路反撲。

馬祖拉得有作為，他在限制尼克關鍵先生布朗森的針對防守做得還不錯，只要保護好籃板和禁區，同時限制尼克中鋒唐斯這個點，就算塞爾蒂克三分手感再差，塞爾蒂克也有足夠實力能拿下尼克。馬祖拉多一點應變，更多突破禁區製造尼克防守和內線壓力，塞爾蒂克就能力挽狂瀾。

騎士和是例行賽60勝以上球隊，相信可以完成逆襲，圖為陣中主將米契爾。 路透
騎士和是例行賽60勝以上球隊，相信可以完成逆襲，圖為陣中主將米契爾。 路透

東區第二輪目前看起來是種子墳場，但騎士和塞爾蒂克都是例行賽60勝以上爭冠球隊，我相信這兩隊可以完成逆襲

NBA季後賽 NBA專欄 塞爾蒂克 騎士

特約記者李亦伸

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