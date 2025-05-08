灰狼首役攻守計畫凌亂不堪 再戰無柯瑞勇士非贏不可

西區第二輪勇士灰狼之戰，灰狼陷入了休息天數較久球隊，最不希望遇見的夢靨組合：狀態冷掉+主場首戰+對手主將傷退，最終不僅輸球，還被破除了原有的主場優勢，系列賽一開始就陷入不利。

但這場明尼蘇達輸的沒話說，甚至某程度還該說是敗的即時，完全不像是做好準備來應戰的模樣，想要延長戰線甚至晉級，一記當頭棒喝有其必要。

有備而來的勇士

雖然勇士僅休息一天就要出戰，但今天金州軍團獲勝的基調，完全因為他們更像是一支對對手做好研究與準備的球隊，這麼短的時間，著實令人驚訝與欽佩。

一部分原因是，灰狼確實與首輪對手火箭，有一定程度的相似之處，而也是拜火箭之賜，勇士在上一輪的後段賽程，就已經多所在操練本戰的致命殺招「區域聯防」。

透過兩位防守大師格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）的內外穿插與指揮，勇士以相當精彩的防守，將灰狼最倚重的兩把利刃：愛德華（Anthony Edwards）的切入，以及藍道（Julius Randle）的油漆區攻勢，都困鎖的相當好。

尤其抓準前者收球與後者轉身的時機點，進行包夾，剛好又遇到本戰沒做好研究功課的狼軍，可以說正是靠著上半場成功封鎖明尼蘇達，從而拉開的分差，奠定下半場勇士被狂追仍得以獲勝的基礎。

固然柯瑞（Stephen Curry）意外傷退對勇士當然是一大重創，但柯爾（Steve Kerr）也因此得以擺上更著重防守的陣容，正好打到此戰自亂陣腳的灰狼痛點。

希爾德和巴特勒聯手悍衛勇士首戰勝利。 美聯社

儘管柯瑞在上半場看似傷勢好轉，短短13分鐘不到就攻下13分，為球隊確立領先基礎，但早早傷退，一度為球隊蒙上陰霾。猶幸熬過火箭試煉後，勇士對於「放投部份球員」的對手老招逐漸適應，也越來越能提供火力奧援。

格林成為開賽第一顆進球的球員，再度做出「你敢放，我敢打」的宣示，全場且表現優異，再次攻下超乎預期的高分（18分），上半場三分球出人意表的6投4中突襲，更如筆者於賽前分析文所說，如果他能成功把握被放空機會，徹底擊碎對方防守的如意算盤，比賽局勢就將被大幅改寫；本戰上半場的格林，絕對就是這般把灰狼打傻的關鍵存在！

替補方面，史班瑟（Pat Spencer）繼續延續火箭系列賽高效替補的演出；稍微退冰的庫明加（Jonathan Kuminga）亦一定程度幫忙了防守、卡位以及持球進攻，至少在柯瑞傷缺不知道何時歸返期間，柯爾都多了一位可用之兵。

當然，也不能忘記下半場守成，逼退灰狼反撲的兩大功臣。希爾德（Buddy Hield）連續兩場最高分，此戰三分球再繳8投5中亮眼成績，而且全部集中在下半場，兩節就攻下22分，在柯瑞下場後適時頂上其戰術位置，數次投射還讓人彷彿看到與湯普森的身影重疊。如果他能繼續保持這般「勇士隊阿福」的射手自信，灰狼整個系列賽就麻煩了。

更居功厥偉的英雄，那就只有巴特勒了。在柯瑞下場後，他隻手撐起、梳理串聯了勇士隊的團隊進攻，或許也是因為與熱火一定程度的似曾相似：外圍射手赫洛（Tyler Herro）之於希爾德，鎮守內線的阿德巴約（Bam Adebayo）之於格林，以及一群能跑願守的角色球員，所以才會勝任地如此自然？

柯瑞因傷至少休一星期。 美聯社

下半場巴特勒還包辦了全隊次高的14分，以及全隊最高的5籃板6助攻，第四節的功勞，還遠遠超過帳面上已然不俗的7分4助攻，整支球隊可以說完全是靠這位「士官長」精湛的「Playmaker」演出，方能維繫住團隊進攻的運作，從而能一次次的澆熄、抵擋住灰狼兇猛的反撲。

也需要給柯爾總教練一點掌聲。首輪第七戰彷彿打開了他的某些頑固堅持，冠軍主帥此戰的調度靈活許多，不僅啟用庫明加，甚至從一開賽就保持讓更多長人如魯尼（Kevon Looney）與替補輪番上陣的彈性，不因為小球是勇士的驕傲，就甘冒風險跟灰狼的三塔對賭，大幅領先的籃板，就是最好的代價，也順利透過群策群力，渡過柯瑞第一場缺席，遑論在針對藍道與愛德華的無球打點，以及較好的區防佈陣，在首戰的教練鬥智，同樣也是大獲全勝。

大意失明州的灰狼

灰狼此戰打得著實糟糕，內容其次，主要是心態上令人費解，是放了太多假所以找不回上緊發條的狀態，還是純粹輕敵？總教練中場受訪時的檢討一語中的，球隊進攻端缺乏侵略性，整隊簡直像以在打普通季賽一般的心態，根本沒有做好第二輪激戰的準備。

兩大主將以及主帥芬奇（Chris Finch），是其中最責無旁貸的三位。愛德華與藍道在首輪打法中，展現了相當強大的侵略性，前者的切入，後者的高低位強打，但顯然此戰太過小覷對手，上半場都只想靠著輕鬆的進攻手段取分，卻在勇士高強度的防守下頻頻吃鱉，再被勇士轉成想要的攻守反擊Early Offense。

格林啟動包夾。 美聯社

官方數據無法直接告訴你上下半場，兩人在切入突破方面的落差，但我們可以用其他數據，來佐證上半場兩大得分手在進攻端的消極。

上半場愛德華8投僅1中，其中於禁區的出手僅4投0，下半場總算醒來開始切入，禁區出手瞬即飆升至11投8，切入的頻率增加，可以看其運球後出手的變化旁敲側擊，上半場3次運球以上的出手僅佔28.6%，下半場高達71.5%，顯見到了下半場，他才終於有該接管比賽的覺悟。

如此覺悟也反映在14投9中獨拿22分的數字上，完全顯見勇士並不是真的能封鎖住他，而是到底為什麼他上下半場進攻侵略性，如此判若兩人？

藍道亦然，最能反映他上下半場進攻手段強硬度差距的是罰球，上半場2罰，下半場8罰，原因在於上半場他更在高位往外飄著打，當然討不到犯規，等到下半場他開始坦克強攻，罰球也大幅提升。

兩位主將不僅僅是進攻端有失積極，防守端也不斷恍神。兩人防守都只顧著對人不對球，而灰狼明明就沒有要打換防，需要自行繞擋拆重新對位，戈貝爾（Rudy Gobert）且也被設定沉退為主，但這兩位大哥本場屢屢出現人跑丟了也不追防的情況，同時間也沒在注意對手傳球，多次讓金州軍團幾個無球與掩護反跑的配合，就創造出大空檔。而以兩位主力為首，還往往不見往外撲防，就站在原地賭一把對手外線不會進，結果大家都知道了，賭到大輸特輸，被勇士投出42.9%的三分命中率。

藍道必須打得更強勢更聰明。 美聯社

這點也是為何賽後許多聲音質疑芬奇賽前彷彿沒做功課的Game Plan制定，主帥與球員心態，好像還停留在上一輪的歡喜。

但進攻端勇士並不像湖人，隨時有兩個漏洞在那方便針對，人家是全隊都在輪轉奔跑，還有兩位年度最佳防守陣容級別的指揮官，本戰甚至連柯瑞都替換成以防守為主的綠葉，你卻用比起對戰湖人更輕忽的心態與進攻手段，就肖想獲勝？

剛從與火箭的苦戰中死裡逃生，勇士的一票身材不占優勢的後衛群，卡位與爭搶籃板也明顯較灰狼積極兇狠；防守端更不消說，彷彿不知道勇士擅於無球與快速傳導，防守策略的擬定一團糟，輕鬆就被跑出空檔，上半場能不追就不追，這樣如何贏球？

而這些，都是主帥份內該做好的工作，沙盤演練後擬出攻防策略，賽前武裝球員們的備戰心態，結果這場卻兩面潰敗，球員既無心（至少上半場如此），場上攻防也被對手拆解的七暈八素，不輸都對不起籃球之神。

武裝態度尋求改變

儘管如此，還是能見灰狼球員的品質猶在，才能在最大落後23分情況下，僅靠著下半場振作，就一度追逼到僅4分差。

放眼第二戰，主力球員的覺醒當然是首要。愛德華要知道自己的強勢切入，才是對勇士最大的利刃，三分固然要投，但要在手感調整的前提下斟酌，近兩戰三分16投中1，手感冰冷若還是只想著快速搶3分，勇士只會繼續竊笑歡迎，下半場的切入成效說明了一切，明尼蘇達依舊缺乏持球攻勢，以便找到勇士優異防守的突破點，從而串聯團隊進攻。

藍道會成為進攻抉擇上的關鍵中關鍵。首戰他不僅不太積極用體型優勢強攻籃框，傳球意識且又不見，又回到過去飽受詬病的獨夫，否則是有許多機會，再打出首輪與戈貝爾漂亮的高低位配合：第二戰藍道必須上更多身體強度，給格林更大的威脅與犯規麻煩。

愛德華勢必要在進攻端更有侵略性。 美聯社

同時間，上一輪藍道好不容易挽回的防守評價，在首戰好一段時間，儼然成為勇士打點對象後，看來又Down了下去，他也必須證明自己願意奔跑防守的決心。若果他在這兩方面繼續打擺子，芬奇甚至有必要勇敢地減少其上場時間。

首戰灰狼兩度追分，前一波的關鍵是里德（Naz Reid）的三分連發，後者是藍道下場後，灰狼改讓愛德華或康利（Mike Conley）與戈貝爾主打擋拆，籃下施壓，大有破解勇士區域防守的態勢。

主要是因為球隊若主打藍道，會以讓他發動Isolation或手遞手為戰術起手式，但這顯然正對勇士區防下懷，讓持球者總陷入兩人夾擊，倘若這位粗勇大前鋒，之後無法強勢突圍，灰狼必須得果斷從他身上轉移進攻重心。

其他主要就是精神層面的強化，如果灰狼整場都能維持首戰下半場的侵略性與積極度，勝負還有得打，首戰哪怕是第二節就醒，其實都還有逆轉機會，尤其在籃板卡位方面，沒有理由再次落敗，扳回這方面的劣勢，首戰少數亮點的快攻與失誤得分，就可望擴大領先。

細節則主要看芬奇的調度與策略修正，康利能否與戈貝爾同場更多時間，減少後者的草率出手，能否讓球員更留意勇士輪轉露出的戈貝爾籃下空檔即時傳球，以及如何針對勇士的無球掩護與跑動，調整防守策略。。

最後就是祈禱三分手感回神了，前兩戰灰狼三分是離譜到連愛德華記者會上聽到都錯愕的76投僅12中，不到16%的慘澹，其中防守者在4呎外的Open與Wide Open就占了72投（命中11球），這代表灰狼的三分之爛，主要真的是自己的手感，而不是被對手守到；第二輪首戰光三分就少對手13顆，油漆區得分優勢不僅不夠補貼還得倒虧回去，更甚者因此造成的長籃板，還對球隊帶來搶不到與被反擊的二度傷害，想贏勇士，灰狼的投射絕不能再如此悽慘。

少了柯瑞，巴特勒將承擔巨大壓力。 路透社

勇士失去柯瑞 綠葉能頂多久？

至於首戰告捷的勇士，攻防策略大致上還無甚問題，應該會預先對於灰狼如果想打更多擋拆，以及讓戈貝爾更多籃下強攻，擬定防守準備。

其他的依舊是看球員狀態，尤其在柯瑞第二戰早早確定缺席情況，而且至少要躺一星期，綠葉們能否輪流有人跳出，以及上一戰獨自率軍，體力幾乎消耗殆盡的巴特勒，這一戰又能支撐多久。

但無論如何，勇士都已達成攻破至少一場客場的戰略目標，苗頭不對讓主力更多休息，也不失是個辦法。