中職／重金網羅的學長不發威 劉基鴻先觸底反彈扛攻擊重責

味全季前重金簽下兩名最搶手的自由球員朱育賢及陳子豪，就是要補強火力奪回總冠軍，開季至今，味全戰績維持在前段班，並一度衝上龍頭，現雖落後給統一暫居第2位，勝差只有2場，仍有十足的競爭力，比起去年上半季同期有明顯進步，只不過令人意外地是戰績的提升並不是因為這兩名重砲手的加入，兩人目前對球隊戰力的貢獻度與預期還有些差距。

朱育賢是去年自由球員爭奪戰中首先確定加盟味全的，過去每年都有穩定火力輸出的他，今年轉隊到味全後前幾場的打擊表現並不差，4月5日還以全壘打來完成個人生涯千安的里程碑，不過12日在練習時身體不適，隨後因右手肘肌腱發炎而下二軍休養，在下二軍前的7場累積有3成20打擊率、1轟及6分打點的成績，30日傷癒歸隊，但歸隊後6場比賽的打擊率只有1成90，尚未開轟，打點也僅1分，還被三振6次，被三振率28.6%已是近年來新高。

朱育賢在4月初以全壘打完成個人生涯千安里程碑。中央社

陳子豪去年在中信時打出17轟及60分打點，季前與味全簽下10年破億大約，雖未因傷缺陣，至今26場全勤，但打擊表現持續低迷，4月結束時的打擊率勉強拉到2成以上，不過只有1轟及6分打點，5月手感稍微加溫，5場出賽打擊率有2成61，另有1轟，但打點仍僅有2分，本季只有233的打擊三圍（2成22打擊率、3成43上壘率、3成22長打率），且24.1%的三振率也與朱育賢同樣是歷年最高。

陳子豪季前以10年破億合約加入味全。中央社

兩名自由球員未發揮該有的能力，味全打線中原有的強打者狀況也不一，去年打出23轟的吉力吉撈．鞏冠，26場出賽僅出現1轟；劉基鴻則是歷經觸底反彈的過程，他季初手感不佳，4月16日來到個人本季打擊率最低的2成25，前面16場比賽不但沒開轟，也僅有1分打點，隔天打出3分砲後打擊增溫，包含該場在內，連9場比賽都有安打，打擊率超過4成，有3轟及9分打點，使得他在4月結束時的打擊率拉高到3成16，個人表現優異也帶動味全戰績往上，即使5月的打擊率略降，長打及打點能力不減，出賽5場已有1轟及6分打點。

劉基鴻開季手感不佳，但4月中觸底反彈，成為近期味全攻擊重心。聯合報系資料照

前面提到幾名重砲手的現況，其實味全戰績能在前段班，靠得仍是去年的強項，也就是先發投手這一環，本季曾先發過的投手有鋼龍、艾璞樂、龍聖、伍鐸、徐若熙、曹祐齊及王維中等7人，其中有3人的防禦率不到2，另外3人則是未超過3，王維中的3.72已是先發輪值中最高的，強力的先發陣容讓牛棚投手有足夠的休息空間，整體投手戰力調配得宜，團隊防禦率僅有2.26，WHIP為1.12，都是聯盟最佳。

在朱育賢、陳子豪尚未發揮應有能力的情形下，味全的戰力算起來其實與去年差不多，這樣就已能維持在前段班，如果這兩名重砲手的打擊手感復甦，相信天空龍完全體的威力會更震撼整個聯盟。（註.數據統計至5月6日）