舊有武器迸出不同滋味 超進化的山本由伸是好萊塢全新強檔

經歷首年洗禮，大聯盟生涯邁入第2年的日籍強投山本由伸本季更加強勢，本季前7場先發摘下4勝2敗，防禦率是驚人的0.90，40局送出49K，表現無懈可擊，拿下4月份國聯最佳投手獎，完全兌現了道奇祭出大約時的期待，從投球機制、配球武器庫都看不出巨大調整，卻能夠展現出截然不同風貌，山本由伸的改變在哪裡？

去年挾著史上最大投手合約登陸大聯盟，山本菜鳥年雖然不算特別驚奇，但也確實展現出驚人天賦，因傷錯過將近半個球季，例行賽僅累積90局投球，不過季後賽展現價值，首戰對教士投得不盡如意，隨著道奇隊越走越遠，成績也倒吃甘蔗，後續3場先發合計15.2局僅失3分，包括首輪G5生死戰技壓前輩達比修有、世界大賽G2對洋基繳出6.1局優質先發，拿下道奇去年最重要的兩場勝投。

教頭羅伯茲認為山本本季投球變得夠有自信，能勇敢攻擊好球帶。 路透

回溯到山本由伸大聯盟初登板，是場不折不扣的災難，2024年韓國海外開幕戰，山本掛帥先發僅投1局就狂失5分黯淡退場，被媒體批為「首爾慘案」，相比於去年，這次在自家日本的海外開幕戰表現像是換一個人，5局失1分開張首勝，為新賽季開出好彩頭，也預示著新賽季的進化，「我認為你可以從失敗中學到很多東西，輸掉（開幕戰）這樣重要的比賽深感責任重大，我把教訓轉化為積極正面的東西帶到本賽季，在一個不錯的賽季後，一切都有點不同，我已經不再是新秀，想要竭盡所能。」

山本坦言，就準備比賽方式而言，自己並沒有做出太大變化，但道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）一語道破，提到山本今年站在投手丘上更自信、自在，「我認為最重要的是信心，你必須要透過經驗才能獲得，今年他對於把速球塞進好球帶這件事更有信心、信念更加堅定，這讓一切都變得更好了，如果他在健康狀態下能做到這點，我看不出他有什麼理由不成為塞揚獎熱門人選。」而投手教練普萊爾（Mark Prior）也持相同論點：「我們都經歷過轉換新環境的狀況，有時會遇到語言障礙，也有些不確定性，但在經過12個月、贏得世界大賽後，他表現得自信又舒服，當擔憂迎刃而解，他就能夠盡情發揮天賦。」

山本由伸本季進化成聯盟最強投手之一。 影片來源：MLB官方YT

攤開山本由伸本季的進階數據，整體的配球武器庫和去年幾無二致，光是在官網上就顯示多達7個球種，速球、指叉球、曲球仍是三大主力，配合同為速球系的卡特球、伸卡球，另外還有滑球及少量的橫掃球，確實符合近年來大聯盟再度更新的配球趨勢——與其大量投擅長的球種，不如讓自己變化球種投得更多、更雜，包括去年塞揚獎高居第2、表現老來俏的盧戈（Seth Lugo），以及太空人新任王牌布朗（Hunter Brown）皆是如此。

在配球比例上，山本些微調整了三大球種的用量，速球與曲球的比例分別降低4至5個百分點，而指叉球則從24.2%提升至29.5%，指叉球本來就是山本效率最佳的招牌球種，本季進一步提高用量，不單單作為兩好球後的對決球路，而是能果斷塞進去搶好球，去年山本指叉球被打擊率僅1成70，本季則為鬼神般的0成98，揮空率也從3成86大幅提升至4成80，可說是打者眼中的噩夢。

打主本季對山本的「惡魔指叉」根本是莫可奈何。 路透

山本從登上大聯盟的那刻起，一直都是名對左打表現比右打還好的右投手，主要原因便是指叉球有著非常優秀的橫移軌跡，從左打者的角度，球除了會急墜還會往外角鑽，今年的橫移位移從8.6英吋提升至11.1英吋，均速也提升了近1英里，留給打者剩下更少時間去辨識球種，也讓左打者打擊率從去年1成93硬是再下修至1成30，當然，右打者也好不到哪裡去，本季對戰打擊率僅有2成11，更值得一提的是，這顆水平、垂直位移都很出色的球種目前的被擊球仰角為令人瞠目結舌的-16度，大聯盟對於滾地球的定義是仰角低於10度的擊球，這顆指叉球揮空率高、製造滾地球效果好，幾乎就是強調投手該降低飛球、追求三振的現代棒球中的完美典範。

除此之外，直球用量雖然減少了，但不代表是在「藏拙」，過往總被外界誤解像「肉包」一樣的直球，本季依舊是使用率最高的球種，且效率提升不少，去年這顆球被打擊率2成66、預期加權上壘率（xwOBA）0.360，今年這兩個數字下修至1成63、0.307，均速沒有太大區別，但是轉速提升了將近100轉，對於像山本這樣身高不高的投手而言，直球轉速提升，會讓球進入本壘前有竄升視覺效果，也顯示在從15.6英吋提升至16.4英吋的垂直位移上，不再是顆容易被狙擊的球種。

如果持續這種宰制級表現，山本成為第一個拿下塞揚獎的亞洲投手不是不可能！ 美聯社

目前山本的直球跟指叉球累積的投球價值（Pitching Run Value）都高達5，在全聯盟排名皆為前5，也是大聯盟唯一有辦法做到這點的先發投手，這個球種組合讓山本得以繳出宰制成績，且預期防禦率僅2.45、預期被打擊率2成10、2.25的獨立防禦率都在在證明了成績沒有灌水成分，在投手大谷、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等一票明星強投缺席輪值的情況下，山本毫無疑問是這座城市的王牌投手，年僅26歲就赴美展開大聯盟之路的山本由伸，或許還沒有進入到運動員的巔峰期，在他身上還有多少多少蘊藏的潛能準備兌現，未來10年相信會是好萊塢又一場充滿看點的大秀。