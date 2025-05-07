中職／不一定要靠洋投！ 4小將崛起證明土投該有更多機會

去年底的世界12強賽，中華隊靠著只有1位旅外、12位中職投手的情況下，繳出團隊防禦率2.51，WHIP只有0.95，盃賽第一的佳績，成為奪下冠軍的關鍵。好投的成績，除了歸功於情蒐的成功，更重要的是投手群的進步，讓人期待新的賽季可以看到更多好手崛起。

然而當例行賽展開，即使教練明知「誰不知道中華職棒靠洋投？」、「洋投比賽一點都不有趣！」但球隊基於戰力考量，加上規章沒有特別受限，最後調度仍是讓洋投主宰戰場。目前只有富邦悍將，在陣中王牌都缺陣的情況下，依舊排出3位本土投手固定輪值。其餘5隊還是3名外援擔任先發投手，本土則視賽程的狀況安排。

目前本季進行78場比賽，共有156人次先發投手中，洋投為103人次，土投則是53人次。土投扛下重任總共有15位投手，包含富邦張奕、黃保羅、李東洺，排出14場最多；台鋼陳柏清、江承諺共計9場；味全及中信都是8場，分別為徐若熙、王維中、曹祐齊及盧孟揚、鄭凱文；樂天及統一則為7場，包含黃子鵬、陳克羿、劉家翔及胡智爲、林詔恩。其中黃子鵬、張奕、黃保羅及陳柏清已登板5場最多，李東洺、江承諺、盧孟揚、胡智爲及鄭凱文則有4場，都是很固定輪值的球員。更重要的是，除了已是或曾經是輪值中的球員外，還有許多昔日機會不多的年輕投手崛起，其實若真的外援規章增加限制，並不怕沒有人選！

黃保羅--富邦悍將，出賽5場，22.2局，防禦率3.57

黃保羅是悍將期待的王牌投手，目前也頗有這個架式。 聯合報系資料照

身為2022年的選秀探花，一直是被期待的年輕小將，但基於保護及養成，直到去年下半季才獲得較多的機會。今年開季他就展現接班王牌的架式，對戰衛冕軍還繳出6.2局1安打的超強表現。他具有不錯的球速及球威，有不錯的三振能力，不過被認為心態過於急躁，造成有時控球不夠穩定，形成用球數過多的問題，未來還有很多要改善的環節，但以他的能力應能成為更強力的投手。

李東洺--富邦悍將，出賽4場，18.1局，防禦率2.95

李東洺季前曾入選經典賽資格賽國手，實力已獲得外界認可。 聯合報系資料照

已經25歲的李東洺，並不是前段選秀入選的球員，加上因為定位不明，讓他並沒有顯赫的戰績。他有均速144KM以上的快速球，搭配卡特球及伸卡球，頗具有威脅性。然而他同樣有穩定度不佳的問題，加上他許多球路控制能力還待加強，讓他過度倚賴直球，容易被對手掌握。但他的PR成績，還是優於聯盟平均值，已是足以擔當後段輪值的身手。

盧孟揚--中信兄弟，出賽4場，20.1局，防禦率3.10

盧孟揚年僅２０歲，是兄弟目前積極培養的土投先發。 聯合報系資料照

去年球季結束後，年僅20歲的盧孟揚，被球團指派到美國進修，就足以證明他是被期待的明日之星。他的成績逐年進步，直球及變化球都頗具有威脅性，被認為天花板很高的投手。不過他還是要改善被打擊率及被上壘率偏高的問題，尤其容易被擊出長打，所幸他還很年輕，加上壘包精算能力很好，還是可成為足以擔當大任的球員。

曹祐齊--味全龍，出賽3場，16.1局，防禦率1.65

曹祐齊靠著多變的球路及精準的控球連連繳出好投，下一步就是要找回球速。 聯合報系資料照

自2021年加入味全龍後，曹祐齊已是職棒5年級生，目前他年僅22歲，是龍隊寄予厚望的投手。雖然他不像隊友徐若熙般的火球，甚至球速表現下滑，目前均速僅有137KM，但靠著多變的球路及精準的控球，讓對手打的到卻打不好，PR成績優於聯盟平均值許多。目前他因為球速問題，還需要更多調整，目前可與徐若熙、王維中一起輪值，因此並不會太操。被視為未來徐若熙旅外後，接棒先發的人選之一。

獅隊其實給了林詔恩不少機會，就看他能否抓住機會站穩本土先發位置。 聯合報系資料照

不只這幾位小將已經冒出頭，曾經短暫進入過輪值的統一林詔恩，及樂天陳克羿今年也都有不錯的表現。雖然大多數的本土投手，不像外籍強投般的耐操，也沒有他們一夫當關的氣勢，但只要教練團敢用，實際上都還是有許多不錯的人選。只要給本土投手們更多機會，讓他們更大膽投球，調整更佳狀態，中職未來不一定要靠洋投，可以有更多本土投手對決，也會讓比賽更有趣。