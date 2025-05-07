日職／不講加油、快樂打球 一窺鬼才新庄帶領Z世代的領導學

無論是在球員還是教練時期，新庄剛志總是給人做事不按牌理出牌，讓人猜不透他想做什麼，卻又常常帶來驚喜效果的形象。當初他在接下日本火腿隊兵符時，也有很多聲音質疑這樣的性格，到底能不能勝任管理職位。不過幾年下來，新庄確實成功培養出一批年輕新血，並在去年率領日本火腿暌違六年打進季後賽，今年戰績也一直維持在A段班，展露出自己確實有一套。

究竟新庄式帶兵風格，有什麼特殊之處？日本商管作家，本身也從事過管理職位的佐藤真一在《新庄監督に学ぶ 心理的安全性の高いチームのつくりかた（暫譯：向新庄監督學習 如何打造高度心理安全性的團隊）》一書指出，團隊管理相當重視所謂的「5C」，這5C分別是「共同目標 （Common Purpose）」、「連結（Connection）」、「溝通（Communication）」、「協作（Collaboration）」和「慶祝（Celebration）」。而新庄的帶兵方式，就能以此「5C」去做解析。

例如在「溝通」這個面向，新庄曾經強調他不會對選手說「加油」，而是要選手樂在其中。例如2024年，資深老將宮西尚生開季狀況不佳，因此被留在二軍。直到後來新庄通知他準備上一軍，到甲子園球場跟球隊會合，於是便傳訊通知他：「手肘狀況如何？明天來甲子園喔。」宮西於是回應：「我會加油的。」

沒想到這時新庄卻糾正他：「不要加油，開心去做就是了。」而在其他場合中，新庄也一直秉持著這種不講加油，而是盡可能讓選手在快樂氛圍中打球的理念。佐藤分析，這是因為選手本身就已經有想好好表現的責任感，所以為了別讓選手感到額外的壓力，才會特別強調「要開心打球」這部分。很多現代商管研究都證明，創造一個愉快的職場氛圍，更有助於幫助成員向上，甚至早在《論語》中，就已經有「知之者不如好之者，好之者不如樂之者」的說法。

總是不按牌理出牌的新庄，經常強調「打球要開心」。 聯合報系資料照

而這樣的方式，還能讓球員更能大膽表達自我，勇於嘗試。好比從中日交易過來的郡司裕也，由於原來的捕手守位，在日本火腿陣中有太多競爭對手，於是在2024年賽季主動請纓鎮守三壘。佐藤認為，營造職場的好氣氛，就是可以讓這類溝通更順暢。一般下屬即使心理有想法，也很容易擔心把意見說出來時，可能會因為「說了會被嘲笑」、「惹到上司生氣並被斥責」、「個人的評價因此下滑」、「造成他人不便」等等理由而裹足不前。若是如此，就很難出現像郡司這樣勇於表達意見，並且成功幫助到團隊的案例，年輕的日本火腿隊選手們，也能更敢做出嘗試，幫助自我成長。

新庄非常重視和選手間的溝通，總是會不厭其煩地去和球員互動，拉近和選手間的距離。例如主力牛棚池田隆英在受傷下二軍時，新庄就不時傳一些如何復健的影片給他，讓池田感受到自己有被新庄信任，強化了渴望重回一軍戰場貢獻的動機。而日本火腿重金禮聘的洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）剛來時表現不佳，同樣被下放二軍調整，自尊頗高的雷耶斯因此大感不滿，還一度揚言要離開球隊。但在二軍期間，新庄還是不斷地傳訊息，告訴他「只要修正什麼地方，就一定能拿出成績」，並且還會開開黃腔緩和氣氛，成功安撫住雷耶斯的情緒，讓雷耶斯重回一軍後，發揮預期的重砲火力。

過去在日本職場裡，雖然也重視溝通的重要性，但常常是走「主管每個月找下屬個別談話」之類的形式。這樣的頻率不夠密集，無法及時反應下屬的內心變化，而且下屬也會過於意識「現在是在和主管講話」，以比較謹慎的心態回答，問很多事情都是以「沒事」、「沒關係」搪塞過去。因此，管理階層平時就要多跟下屬交流，藉由閒聊「以前加入過什麼社團」、「放假會去參加過什麼活動」等等掌握對方的興趣、嗜好等等，才能更瞭解底下成員是什麼樣的人。有時也可以講講自己難為情的事情，更能獲取對方的信任。

至於在5C中「協作」這個方面，新庄則是非常重視讓球員去盡情發揮自我長處，讓每個人之間彼此截長補短，找到團隊中的定位。好比從軟銀轉來的田中正義，雖然速球球威驚人，但是過去太容易受傷，好不容易有出賽機會，又容易想東想西，以致於在場上無法投出百分之百的實力。在加盟日本火腿後，2023年6月9日對阪神的比賽上場關門，兩出局後碰上一、二壘有人的危機。這時新庄喊出暫停，滿臉笑容地告訴田中：「接下來全丟速球，被轟全壘打也沒關係。」結果讓田中的疑慮一掃而空，最後成功拿下最後一個出局數，如今也稱職地扛下守護神重任。

著古林睿煬拿下日職首勝，新庄也在個人IG上分享古林的投球，賽後也將首勝球贈與古林。 截圖自火腿官方X

隨著古林睿煬拿下日職首勝，新庄也在個人IG上分享古林的投球，並且在貼文中大肆盛讚。這也是新庄在5C中「慶祝」這點的作風，在日職各隊總教練裡，新庄可能是唯一會頻繁使用個人IG發文的一位，而他很常像這樣在社群網站上稱讚子弟兵，不少日本火腿選手都曾被他發文誇獎過。

如今年輕選手普遍都有在用IG，這種發文不僅能讓球員們知道自己表現好，教練都有看在眼裡，也能藉此聚集其他網友的讚賞，讓選手感到更有自信。不過，新庄也並非都是無條件誇讚球員，例如清宮幸太郎常常有開轟等表現時，卻被新庄批評守備瑕疵等等狀況。清宮也明白這是新庄對他有更高的期待，所以才不輕易鬆口，並不代表彼此關係不好，近日萬波中正的失誤也有被指責，也證明新庄雖然整體走積極正向的作風，但也會看狀況調整作法，不讓團隊過於鬆懈。

以積極正向風格帶兵的新庄，有時碰上清宮失誤等等還是會批評。 聯合報系資料照

新庄認為職棒存在的意義，在於「為城市增添色彩」，比起純粹打出好成績，例如倚靠自由市場進行補強等作法，球迷更愛看自家培養的年輕選手逐漸茁壯，成為獨當一面的選手，自己也不斷提醒選手要珍惜球迷的支持。如此顧及球迷心理的服務，就是5C中的「共同目標」。至於新庄本身在場上一些誇張的演出或肢體動作，也是證明自己不是嘴巴說說，以身教告訴球員們「為城市增添色彩」的使命，達成5C中的「連結」凝聚選手，讓大家以此目標奮戰。

日本火腿主力群在日職裡相對年輕，以今年開幕先發陣容來說，平均年齡才26.1歲（小數點二位四捨五入），是日職12隊裡年紀最小的，且唯一30歲以上的先發選手僅有洋砲雷耶斯。佐藤坦承，自己過去就是新庄的粉絲，分析上難免會有溢美之言。不過他的確認為，比起傳統嚴格管理或者具有領袖魅力等類型的教練，新庄的領導方式正適合這些重視自由（Free）、對等（Flat）和樂趣（Fun）「3F」的Z世代成員。就看在新庄的帶領下，日本火腿未來能打出什麼精彩表現。