年度MVP真實大對決！約柯奇、亞歷山大獎項之外最終試煉

經歷7場大戰，金塊總算擊沉快艇前進第二輪，等在前方的，是早已以逸待勞，等待許久的西區第一種子雷霆；本季於MVP榜單，從季初就遙遙領先他人兩位聯盟最佳球員約柯奇（Nikola Jokic）與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），即將於季後賽場上正面交鋒。

彷彿命運使然般，兩位球員晉級的過程，也如季賽般的態勢。亞歷山大率領的雷霆，早早就優雅華麗的脫穎而出，反觀約柯奇，帶隊Carry既統治卻又相對疲乏狼狽，可這都無損兩位球員，今年表現之偉大。

在這場巔峰之戰前，就讓筆者先為各位整理本季的這場MVP追逐戰有多麼的難以取捨，雖然3月以後，已三度榮膺MVP，對這座球員個人最高榮譽獎項，本也就毫無執著的約柯奇，在大勢已定後以備戰季後賽優先，多場缺賽且金塊戰績僅五成情況下，這場糾纏整季的混戰，看好度總算由亞歷山大逐漸拉開，或許最終投票結果，本屆也殺不進史上前幾少的分數差距。

但就筆者觀點，本季兩人間的MVP廝殺，難以抉擇與「無論誰得都實至名歸」的程度，都足以名列史上前五，甚至排名更前。

過去MVP票選不乏爭議，諸如投票者受到敘事、鼓勵等情感因素左右，導致結果回歸客觀數字驗證時，難以平息外界質疑；或者雙方優勢各走極端，淪為「公說公有理，婆說婆有理」的誰也無法說服誰。

但這次，兩位都是史上少見的全方位傑出，就算是彼此的強項領域，在聯盟中大概也都是在競爭前兩名，差距極微；更甚者，兩人且都打出了史詩級成績，回顧歷史，這在同一屆MVP競爭之中，都是少之又少，而這，正是今年MVP之爭，之所以從開跑就幾乎進入只有兩人世界的原因。

現在就讓我們更深刻了解，這兩位球員到底有多厲害，多難擇一，多麼想讓人同時並立MVP吧！

單體絕強的最強全能VS全能貢獻的最強單兵

中文很奧妙吧！但如果要讓筆者形容一下本季兩位巨星的競爭情勢，大概只能這麼「你泥中有我，我泥中有你」的描述。

約柯奇MVP之路面臨亞歷山大強力挑戰。 路透社

約柯奇依舊是聯盟公認統治力最全能的球員，本季打出史上第三次，同時也是第三位場均大三元（29.6分12.7籃板10.2助攻）的鬼神表現，還是史上第一位中鋒得主，難度更加令人激賞，整季且多達34次大三元，次數還超過2到4名加總，而我們都知道，還有好多場次他離大三元都僅有些微之差，只不過這位塞爾維亞人豪不在意紀錄與數據而已；甚至其中還包括了史上首次「30-20-20」與史上首次60分大三元（大三元史上得分新高），完完全全的不可思議。

同樣締造歷史的還有，包含1.8次抄截，他且成為史無前例首位四項場均數據皆名列聯盟前10的超級巨星。事實上，本季他四項都排名前五，得分第3、助攻第2、籃板第2、抄截第2，更甚者，其四項總數也都排名前五，強又耐操。

亞歷山大則是夢迴喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）的復古典範，不僅以懸殊差距的場均32.7分拿下生涯首度得分王，同時展現高穩定性與另一種的耐操（整季出戰76場）：

本季場均出手第1、命中數第2，場均罰球得分第3、出手第2、命中數第1，繳出51.9%命中率37.5%三分命中率89.8%罰球命中率的超高標成績，整季僅一場低於21分，同時稱霸聯盟最多20+、30+、40+乃至50+得分場次，4次50+分且於7週內完成（本季之前，亞歷山大從未拿下過50+分），在總得分方面，因此一樣「我獨自領先」，還都是看不到車尾燈的差距。

不僅如此，同時間他也是聯盟公認預約防守球隊級別的頂尖後場大鎖，連續五年聯盟切入次數最多球員，簡而言之，這位雷霆少主，毫無疑問是本季聯盟攻守一體的最強單兵。

如果兩人都只如描述這般，就會很像筆者前面所說的，容易陷入對立兩派支持者的審美觀之爭，但本季的競爭可沒有這麼簡單，約柯奇雖然全能，但以單點球員來說，難以阻擋的程度同樣是聯盟頂級；同樣地，亞歷山大雖然在最被重視的數據得分中一騎絕塵，他可不只是會得分，對於團隊同樣繳出全方位貢獻。

約柯奇本季排名聯盟第3的場均得分創生涯新高，更維持在57.5%命中率41.4%三分命中率，季中更一度突破五成、80.8%罰球命中率的高檔，他且是創下本季得分最高61分紀錄的球員，也是聯盟除亞歷山大外，唯一有多場50+分球員，10場40+分賽事中，其中3戰還是在7場比賽內所完成，不僅展現他足以與得分王抗衡的同級別得分主宰力，更如同大三元次數一般，同樣在暗示著世人：關於更多得分，也是我約柯奇要或不要而已。

約柯奇締造史上第3次場均大三元的可怕紀錄。 美聯社

可另邊廂，亞歷山大展現出的全能，也不是省油的燈。本季32.7分5籃板6.4助攻1.7抄截1阻攻，除得分雙冠外，抄截場均與總數，也都殺入聯盟前五；雖不若約柯奇四項場均與總數皆領跑全隊，包括其他有利長人的項目：場均得分、助攻與抄截等三項，以及總得分、助攻、抄截與阻攻等四項，亞歷山大也都是全隊第一，連總籃板都高居團隊第2，場均阻攻則是聯盟後衛排名第1，他證明了自己對團隊的幫助可不單單只是得分，同樣也是多面向的輸出。

兩人的基本數攤各自攤開都是又有強項，綜合又優秀，你要怎麼選擇？

兩位幾乎霸佔重要進階數據榜單第1與第2的球員

不只基本數據，兩人在進階數據方面的較勁，依舊難分高下。進階數據在近年NBA的重要性，與日俱增，基本數據再漂亮，進階數據若難堪，往往只會淪為刷子、只有數據漂亮對球隊幫助沒想像中大，或者有重大能力缺陷的評價，這在MVP競爭史中，不乏案例。

如2008年MVP布萊恩，多年來總有一派聲音認為，他搶走了本該由保羅贏得的獎項，正是因為當年實質上都是保羅（Chris Paul）與詹姆斯在各項進階數據榜上爭奪前兩名，布萊恩甚至還不是得分王（該年是詹姆斯，而他的得票僅排第3），導致結果陷入更重主觀感覺、客觀比較有失公允的爭議。

但今年不是，在上述兩人於基本數據本已各擅勝場的基礎上，兩位MVP候選人，還扎扎實實地同時於各項進階數據榜上熱鬥，這尤其提升了外界對亞歷山大的評價，畢竟全能型球員在許多進階數據上，都能佔到優勢，過去數年約柯奇在這方面，也一向無可挑戰，安比德（Joel Embiid）之所以也被許多人視為「搶走」MVP的原因，就是因為該年塞爾維亞人依舊在進階數據領域幾乎全勝，「最有價值」數字會說話。

我們看看以下本季約柯奇與亞歷山大，各自佔據前二的進階數據有哪些？

約柯奇排名第1的進階數據：BPM/OBPM/OWS/PER/VORP/eRAPTORr/Ortg 約柯奇排名第2的進階數據：DBPM/ WS /WS48/LEBRON/IMPACT/EPM 亞歷山大排名第1的進階數據：WS /DWS/WS48/LEBRON/IMPACT/EPM/淨效率/正負值（12.1獨步聯盟） 亞歷山大排名第2的進階數據：BPM/OBPM/OWS/PER/VORP/eRAPTOR/USG%

這裡僅列排名前二的項目，其實兩者都還有數項名列前茅，再一次的確立了兩人本季最有價值球員前兩名的含金量。

挾著得分王頭銜，亞歷山大展現問鼎MVP的氣勢和渴望。 美聯社

從各自領先的項目，我們也能再一次清楚看見兩人球員類型上的差距：約柯奇在場上對於比賽的影響力，尤其在團隊進攻方面依舊拔得頭籌且無可取代，亞歷山大則是更加攻守兼備且幫助球隊贏下更多分數與勝利，但在這些面向，兩人也都只有些微差距，且再沒有第三人有資格競爭。

對團隊的影響力與特殊榮譽，再一次伯仲之間

基本數據與進階數據的較量，兩人堪稱平分秋色，好吧，那我們繼續來比對團隊的影響力，但再一次，又是難分輸贏的對決。

先看約柯奇，每百回合場上on/場下off分差聯盟第1，少了他球隊甚至是落後於對手，坐實了有他沒他金塊判若兩隊的評價，缺席時的金塊戰績僅4勝8負，亦再次證明了這點。

掩護助攻、掩護助攻得分與干擾球權等藍領團隊苦工，這位大明星也都名列聯盟前茅，扛著前半季穆雷（Jamal Murray）與葛登（Aaron Gordon）兩大助手傷缺、總教練馬龍（Michael Malone）突然遭解雇，最終依舊率領金塊站上西區第4，再次展現無比的球場統治力。

亞歷山大有無上場對球隊單純的分差影響雖遜於約柯奇，但同樣高居聯盟第2，而他也有自己的優勢：本季On/Off累計分差第1，若以整季衡量價值，更勝約柯奇，上場淨勝分更高達918分，領先第2名足足超過300分。

是的，世人總會認為「雪中送炭」強於「錦上添花」，但當你能添的花漂亮到這種程度，讓一支不俗球隊躍升成為聯盟龍頭，誰說價值就一定遜色於把一支稍遜平均隊伍，帶成優秀勁旅的球員？難道球隊本來就優秀，就該被當成衡量球員是不是更有價值時的原罪，這似乎不盡公平？且雷霆同樣也歷經霍姆葛倫（Chet Holmgren）、卡盧索（Alex Caruso）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）輪流傷缺的時期，亦非整季一帆風順。

金塊本季面臨多樣難題，幾乎是依靠約柯奇天神般的發揮才能撐到現在。 法新社

最後的最後，我們將本季兩人已獲的榮譽也列出來一比。約柯奇：3次西區單周最佳球員，1次西區單月最佳球員，亞歷山大：2次西區單周最佳球員，2次西區單月最佳球員。前者多了一座單周最佳，後者則多了一座單月最佳，嗯，似乎還是半斤八兩。

寫到這裡，大家應該都能理解為什麼這次MVP這麼難以抉擇了。而為什麼最後亞歷山大能夠拉開領先呢？

單純論數據，筆者可能還是會傾向約柯奇是場上價值更高的球員，畢竟相較他前三個MVP球季，以及爭議聲中惜敗安比德的第2球季，今年是「Joker」生涯數據與統治力最強的一年，還打出過去被認為Impossible的年度場均大三元，如果過去的他能拿下三屆MVP，如果現在的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook），當年正是憑藉場均大三元奪下MVP，比起過去表現更好、還以更匪夷所思的中鋒身分場均大三元，約柯奇今年反而輸掉，似乎會讓人陷入邏輯矛盾？

當然，很重要的一點也是，今年的態勢與過去幾屆不同，是全新的開始，本季的亞歷山大可能比過去三屆，以及衛斯特布魯克該屆的頭號競爭者，都還要更具競爭力。

除了難能可貴進階數據得以叫板約柯奇，最大的優勢，還是率隊打破上溯至超音速的隊史勝場新高，以聯盟史上第7支至少拿下68勝強隊的輝煌成績，拿下大勝金塊（戰績與西區第3的湖人皆為50勝，不是他們不好，是雷霆打出史詩級戰績）18場勝差的例行賽龍頭；同時還創下史上單季淨勝分新高，這兼且還是一支聯盟進攻效率第3、防守效率第1，淨效率第1的無懈可擊強隊，多給予一支整季表現穩定的史詩級強隊，其中率領球隊的王牌多一些分數加持，也是天經地義。

瞄準5年內4奪MVP的約柯奇，難免陷入審美疲勞的投票迷思。 法新社

但同時間，我們亦不能迴避約柯奇確實亦承受了「審美疲勞」，以及媒體想鼓勵崛起球星的美好故事，這些與真實評價無甚相關的雙標待遇。

約柯奇再度贏下MVP的價值，已不僅在MVP獎項本身，更牽涉到了歷史球星排名的認定，因為他要挑戰的是，「史上第3位5年內4獲MVP」，更遠高於MVP本身的榮譽肯定。而聯盟潛規則，這時候對候選人的標準就是會提高。

除此之外，想想看若果不是衛斯特布魯克先完成了場均大三元，還把這2017年以前看似遙不可及的紀錄變得像是很平常，而是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1962年初次達標後，由今年的約柯奇接棒成為第二人，亞歷山大是否還有機會勝出？

但，場均大三元還是場均大三元，因為有另位球星前幾年也完成，今年的價值就不如他以場均大三元拿下MVP的那年，這樣的標準，似乎也是有點微妙。

反觀亞歷山大，得分王、攻守全能、數據全面進步，進階數據能一抗偉大的約柯奇，甚至多個項目臻歷史級，並帶領球隊打出隊史最佳、歷史最佳級別的戰績，去年還已經是MVP投票第2，更重要的是，他一直到最後都展現了對初奪MVP的企圖心，比約柯奇更加積極渴望。

縱使我理性上覺得約柯奇統治力與團隊影響力更勝一籌，投票我也會想投給亞歷山大了。

結局還未出爐，也許約柯奇還有一絲絲機會？但以上整理，都只是要告訴你，本季兩個都很好，兩位都超強，誰得都實至名歸。

雷霆本季豪取68勝，強大攻守戰力展現問鼎總冠軍的氣勢。 美聯社

但季後賽又是另一回事了，聯盟歷史，不乏季賽保留季後賽才見真功夫的球員，導致MVP與聯盟最強球員，從來不一定能劃上等號，最有名的當屬「人間凶器」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

在本季MVP已投完票，得主尚未揭曉前，唯二候選人就要先展開季後賽的死鬥，這一次，雙方都不會再有所保留，都只有晉級這個目標。

亞歷山大勢必想打破外界所有的質疑，在無庸置疑聲中MVP風光封王，他肯定腦海中曾浮現當年拿下卻在季後賽關鍵時刻表現不佳的恩比德；亦或者是約柯奇如同歐尼爾一般，再次向世人證明，我就算不是MVP，但認真的我還是最強。

雷霆金塊西區第二輪，球隊之外的另一場最有價值球員決戰，也將同步展開！