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灰狼迎接季後賽第二輪最艱難考驗 預測勇士4：2勝出

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
季後賽第二輪勇士(左，柯瑞)面對灰狼，雖沒有主場優勢，但球季交手勇士3勝1負領先。 路透
季後賽第二輪勇士(左，柯瑞)面對灰狼，雖沒有主場優勢，但球季交手勇士3勝1負領先。 路透

勇士vs.灰狼系列賽，今年季後賽第二輪僅存低順位種子，誰能晉級西區決賽？

灰狼西區第六種子，灰狼五戰淘汰第三種子湖人，湖人整個系列賽打得比例行賽更差，用人輪換更保守，進攻艱澀單調，得分效率奇慘，防守輪轉不到位，灰狼在禁區、籃板、運動戰掌握對戰優勢，沒什麼費力就擊倒湖人。

勇士西區第七種子，透過「搶七」有驚無險淘汰第二種子火箭，火箭籃板球聯盟第二，進攻籃板聯盟第一，防守效率聯盟第四，抄截聯盟第五，場均失分聯盟第五低，運動能力、速度驚人和鋒線天賦身材被視為NBA未來球隊。

勇士在籃板大輸、身材對位大輸、禁區高度和身體對抗也不如火箭情況下，靠著強硬防守態度和團隊合作，扛住對位，掌控比賽節奏，有效限縮火箭外線出手和命中率，成功打出低順位種子逆襲。

勇士贏在出色團隊防守，以及半場進攻精準高效戰術執行力。

灰狼想要靠打敗湖人那一套打法、對位、禁區和籃板優勢擊敗勇士，很難。

柯瑞(中)的影響力太大，面對困境還是能打出這麼優質數據和關鍵表現，這是勇士絕對優勢。
柯瑞(中)的影響力太大，面對困境還是能打出這麼優質數據和關鍵表現，這是勇士絕對優勢。

勇士具備幾個優勢：

第一、柯瑞比賽影響力太強

即使柯瑞被火箭針對性防守層層困住，連接球、下球都很困難，更不要說出手投籃，但柯瑞對火箭系列賽七戰場均24分、5.9籃板、5.7助攻，投籃命中率4成7，三分命中率3成9，還是超級

遭遇史上最偉大釘人防守和圍堵針對性，柯瑞還是能打出這麼優質數據和關鍵表現，這是勇士絕對優勢。

第二、格林和巴特勒帶來強硬風格

勇士小個陣容，幾乎是史上最矮先發陣容和輪換，卻能扛得過火箭這種怪物體能球隊，關鍵就在防守韌性度和強硬風格，勇士強硬防守風格和堅韌來自兩名前鋒巴特勒和格林的帶動。

湖人沒有勇士這種防守強硬風格和帶動者，湖人更沒有勇士這種防守實力和表現。

勇士強硬防守風格和堅韌，來自兩名前鋒巴特勒(右)和格林(左)的帶動。 美聯社
勇士強硬防守風格和堅韌，來自兩名前鋒巴特勒(右)和格林(左)的帶動。 美聯社

第三、出色戰術執行力

勇士半場進攻戰術執行力不容忽視，除了柯瑞單打突破和空手跑動接球，柯瑞擋拆、格林高位發牌、巴特勒各種單挑硬鑿突破籃下、快速攻防轉換都是勇士進攻招牌，靈活多變，延伸性非常難以針對。

湖人半場進攻單調呆板，只能靠詹姆斯、唐西奇、里夫斯三名持球大核各種擋拆和一對一單打支撐，缺少戰術執行力和變化，季後賽湖人進攻打得比例行賽更差更艱澀，無法給灰狼帶來威脅。

勇士的半場進攻執行力和各種傳切、空手跑動、五小切傳突破，以及往禁區和底線掩護突破開後門，會令灰狼防線疲於奔命。

巴特勒各種單挑硬鑿突破籃下、快速攻防轉換都是勇士進攻招牌。 法新社
巴特勒各種單挑硬鑿突破籃下、快速攻防轉換都是勇士進攻招牌。 法新社

第四、防守

勇士是更出色防守球隊，系列賽四場勝利有三場把火箭得分壓低到94分以下。

火箭是不擅長進攻，也沒有出色外線射手創造空間，火箭具備強大運動能力和驚人速度+爆發力，但面對矮小先發的勇士和各種身材錯位，火箭過人身材天都沒能創造更多優勢。

勇士防守不容低估。

我的預測：勇士4：2淘汰灰狼。

NBA專欄 勇士 灰狼

特約記者李亦伸

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