中職／獻出手臂撐住殘缺牛棚 棄將兵團是悍將少數的感動

富邦開季至今的戰績慘澹無比，甚至還發生自家球迷在內野大唱對手應援曲的事情，這是「中職球迷一家親」的歡樂氣氛，還是「表達不滿」的消極抗議？或許這兩種情緒都包含在內，事實是連敗的窘境自然無法帶給真正關心這支球隊的球迷們太多感動，但在這種狀況下，富邦隊中仍有極少數能帶來感動的部分，那就是燃燒自己手臂的棄將兵團。

富邦今年從春訓開始就傷兵連連，牛棚投手更是重災區，包括岳少華、吳世豪、歐書誠及12強國手萬能右腕江國豪，加上去年上半季就出賽頻繁導致受傷的王尉永等這些去年的主力牛棚投手都受傷，其中更有人開刀，沒有一人趕得上今年開季，至今也都未回歸一軍陣容，為什麼主力牛棚會如骨牌般倒下，調度上是否有檢討的空間，這是球團自己內部需要清楚知道的。

一軍主力牛棚崩盤，二軍近年來選進的大社投手表現又很差，球團只好從季後其他各隊的60人保留名單外找尋替補戰力，廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠等就是這樣加入富邦的，富邦的邀約對於這幾位被戰力外的球員是重生的機會，只不過這也是他們燃燒手臂的開始。

廖任磊原本有意到日本訓練，但受到富邦邀約而加入，目前出賽多達12場。聯合報系資料照

廖任磊是20年味全的第一輪第六順位，去年季後自請放在味全的保留名單外，原本計劃前往日本訓練，但接到富邦邀約而加入，在味全的5個球季中，只有21年出賽43場為最多，隔年出賽18場有7場先發，投球局數49又1/3局則是單季最多，之後兩季因傷或控球問題，分別只投了17又1/3及4又2/3局，今年轉戰富邦後，轉身變成救火隊，化身天天磊，球隊出賽25場，他已登板12場投10又1/3局，幾乎每兩場就會出賽一次，且常在前任投手壓不住或臨時有狀況時緊急上場，對現今富邦牛棚十分重要。

另一位同樣出賽多達12場的是中信的棄將李吳永勤，李吳永勤是中信16年的第八輪，20年才開始有一軍出賽紀錄，但之後5年單季出賽數最多只有6場，投球局數也從來沒有超過10局，去年戰力外後被富邦吸收，與廖任磊一樣成為牛棚天天系列，本季已出賽12場，投11局也已是生涯新高。

季前回鍋的賴鴻誠嚴格來說也是台鋼棄將，前年被樂天戰力外後被台鋼吸收，沒想到一年後又被釋出，這次則是回到富邦，去年他在台鋼雖出賽40場，但表現與前兩年在樂天差距很大，今年在富邦的投球內容同樣不算理想，不過他也出賽了9場，日前下二軍調整。

另外，目前富邦一軍牛棚中還有范柏絜及張瑞麟這兩名也算是棄將的投手，范柏絜在18年被樂天在第四輪選進，23年季後被釋出，在樂天總投球局數未滿10局，隨後加入富邦；張瑞麟在22年季後被富邦釋出，轉任打擊投手，24年季前重新當回球員，今年已出賽8場，出場數應會突破去年的12場及12又2/3局。

12強國手江國豪在季後開刀，尚未回歸一軍。聯合報系資料照

廖任磊本季的防禦率是6.10，但在4日的比賽失3分之前是3.48；李吳永勤的防禦率則是5.73，同樣在4日失1分之前已連4場5局未失分，且有4次三振，包括他們兩人在內的這些棄將兵團，目前的帳面成績雖然不太好看，投球局數卻都已是或快逼近這幾年甚至生涯最高，而悍將的後援投手的投球局數逼近90局，是6隊當中最多的，要說他們是在燃燒自己手臂撐著富邦的殘缺牛棚也不為過，頻繁的出賽會不會讓他們在隊友還沒歸隊前就倒下，是這幾週要注意的，這點教練團應該也知道吧，零一方面，即使他們能撐到去年的主力牛棚回來，或許也會馬上被取代，希望到時還有人會記得他們在球隊最困難時候的付出。