中職／從青澀到沉穩 戴培峰保衛本壘堅韌悍將

【撰文・鍾亞芳】

身為棒球場上任務最繁重、複雜的捕手，學生時期擁有豐富多彩多姿國手資歷戴培峰，2018年投身選秀吸引各界關注，沒有意外以狀元之姿成為悍將一員，歷經多年磨練總算在2022年等到穩定成績一季，摩拳擦掌備戰2023年球季，期待更加發光發熱，卻在這一年遭遇更多難題。

困境接連痛擊 咀嚼挫敗化為養分

2023年中華隊公布世界棒球經典賽正選30人名單，當時在斗六棒球場訓練調整狀態的戴培峰（中）成為遺珠之憾。聯合報系資料照

2023年季前中華隊備戰經典賽，戴培峰首度入選一級國家隊，身披藍白戰袍與棒壇一時之選好手同集訓，然而最終名單公布時遭割愛，歸建母隊投入春訓，不只期許拿出比前一年更好表現，更期待未來成為中華隊無法割捨一員，卻在官辦熱身賽階段因揮棒過猛造成右掌鉤狀骨骨折傷勢，經過手術、復原期及復健，一步一步恢復到可以上場比賽，5月底二軍復健賽打席逐步增加，直到體能足以負荷整場比賽，比賽手感也恢復一定水準，6月7日終於重返一軍，至6月25日止，10場出賽21打數僅4支安打，期間打擊率僅1成91，表現差強人意，守備也狀況不斷，「雖然傷勢已經好了，但受傷的地方有時會痠、會麻，比賽比到一半、太久沒丟球突然要丟的時候，或揮棒太大力，會有被電到的感覺，雖然會有怎麼打也打不好，守備也不行的感覺，但我知道，傷勢才剛復原，要學習與它共處。」

前一年好不容易建立起場上自信， 這一年困境接二連三直拳痛擊，狀況反覆，表現也隨之起伏不定，20歲出頭野球少年偶爾忍不住自我懷疑，更多時候安撫自己這是傷癒復出必經之路，然而這一年表現始終不見好轉，挫折一點一點侵蝕心態，「不知道到底該怎麼辦，會一直想說『到底是怎樣？』剛回來時擊球感覺很好，但之後手的感覺就不太一樣，揮棒感覺跟動作都跑掉，想要調整卻一直找不到好的感覺，這個過程不斷重複，那陣子真的滿痛苦的。」

沈淪在沮喪泥淖中無能為力，戴培峰仍不忘從中學習經驗，學習如何克服問題，漫長生涯若再遭遇傷勢，便能從容面對，這年賽季黯淡落幕，接著參與亞運、亞冠賽，結束征戰國際賽後經完整休養，不對勁感覺全數褪去，看似挫敗一季，實則儲備能量，建造更強健地基，為接下來生涯種下燦爛種子。

練球狂熱「戴就捕」 謝謝我的瘋狂教練

富邦悍將隊捕手戴培峰，是練球狂熱「戴就捕」。圖／富邦悍將隊提供

時間回到2022年，悍將邀請劉家豪擔任捕手教練，劉家豪慧眼識英雄，認為以戴培峰天賦及能力，不該只有當時不上不下成績，「他一眼就看出我的問題。」戴培峰說，劉家豪發現他「基本功」尚有進步空間，而團隊練球，往往無法針對個人弱點加強，於是劉家豪決定親自帶著他留下來補練，練那些最無聊也最基礎的動作。

每天團隊練習結束後，不論攻守，劉家豪針對戴培峰不足之處進行一對一「課後加強」，「一開始沒有這個概念，也會覺得『喔，好累喔！』，劉教練看到我的問題，就帶著我多花一點時間做我欠缺的東西，就是一些很基本的東西，一直做、一直做，做了一段時間自己不好的地方有慢慢改善，他影響我滿多的，到現在還是滿謝謝他那段時間給我方向，雖然他現在不在球隊了，自己也會針對不好的地方多花點時間，今年春訓也是照著這個模式做我該做的東西。」戴培峰笑說，劉家豪最特別之處在於，他是真的願意花時間在選手身上，「我覺得他有點瘋狂，教練都會幫選手特打或特守，但他就是，可能在我沒有先發的時候，放假也會叫我來練球，有點練球狂熱的感覺。」

練球狂熱的瘋狂背後，是劉家豪看 到戴培峰真正需要加強之處，心態方面也讓戴培峰體悟，何為「職業球員」的自覺與自律，「以前都是教練叫我做什麼，我就做什麼，現在我知道自己要什麼，再去跟教練說。」這個心態的轉變，讓他在打擊、守備、甚至配球都更有主見，也讓他在傷癒後的復出過程，能更有效的找回節奏。

劉家豪對戴培峰期待之深，從兩人相處過程能窺見一斑，戴培峰回憶，有次比賽沒做到劉家豪賽前叮囑，直接被帶到教練室怒斥，語氣之直接在職棒環境相當少見，「你到底有沒有在動頭腦？這樣要怎麼當球隊的1號捕手？」起初戴培峰對劉家豪直接且激烈情緒感到困惑，時間久了逐漸了解教練用意。

如今的戴培峰，已不再是只會照單全收的青澀球員，他知道該如何為自己的生涯負責，也明白如何在漫長繁複訓練路上找到自己的節奏；而那位曾嚴厲質問「有沒有在動頭腦」的教練，如今雖已轉戰對立球隊，兩人仍保有聯繫，每次對戰賽前仍會輕鬆寒暄，互相加油，「他現在是我的敵人，不能對他講太多，我要打爆他！」玩笑中帶著敬意，師徒情誼不因立場改變而淡去。

12強洗禮大躍進 打擊信心暴增

2024年世界12強賽事，是戴培峰經歷的另一場成長洗禮，他打出優異的表現，站在冠軍頒獎台上。聯合報系資料照

2024年季後世界12強賽事，是戴培峰經歷的另一場成長洗禮，相較過去在意正選與否，現在選擇將注意力放在眼前每一次訓練、每一場比賽，國際賽舞台高強度賽事，不管場上或場邊，都讓他收穫前所未有的成長，「印象最深刻的，真的就是比賽氛圍。」回憶首場抗韓戰役，臺北大巨蛋湧進滿場4萬位觀眾，幾乎都是中華隊球迷，全心全意為台灣英雄吶喊應援，尤其第一場比賽中華隊扳倒勁敵，團隊士氣火燙沸騰，「大家不會覺得陣容不好、對手很強，就等死的感覺，一副就是要『拚了』的決心。」他形容，那種氣氛像是每一顆球都牽動全隊呼吸，每次揮棒都凝聚團隊力量，「每個人上場都帶著『絕好調』自信，場邊每個人都是全心全意為隊友加油。」

戴培峰特別提到「台灣隊長」陳傑憲在團隊扮演的重要角色，「他個性很適合做這件事（凝聚士氣），把大家HOLD在一起，讓這支隊伍變得更有信任感。」戴培峰語氣滿是敬意，同時描繪出12強中華隊團隊情感連結深度，這樣的深度讓比賽不是只有分數與輸贏，而是每次對決、每位成員全力以赴的強烈決心。

在12強賽收穫不只世界冠軍，戴培峰在技術與心態層面同樣滿載而歸。聯合報系資料照

此番在12強賽收穫不只世界冠軍，戴培峰在技術與心態層面同樣滿載而歸，「看到一些韓國、日本選手的訓練方式，也有反思自己應該怎麼練，把一些東西加到自己的ROUTINE裡，這次經驗對我守備、打擊的信心都有提升，幫助滿大的。」從高強度國際賽磨練中破殼萌芽的信念與自信，在這位年輕指揮官身上生根萌芽，準備好在新球季開出屬於他的光亮花朵。

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