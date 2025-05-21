中職／選秀邊緣到千安英雄 朱育賢十年生涯滿懷感恩

【撰文・鍾亞芳】

4月5日，朱育賢與選秀同梯王威晨並肩達陣千安里程碑，成為今年球季 開打第一波話題，兩人選秀後段輪次獲指名，以10年生涯努力不懈打出珍貴成就，回想這一路棒球旅程，朱育賢頗有感觸說道，「開始打職棒時，從沒想過可以達成千安。」

逆境中學習成長 第七輪珍珠拚職棒路

朱育賢2016年加入Lamigo桃猿隊，展開職棒生涯。聯合報系資料照

自文化大學畢業後，朱育賢在國訓中心打了1年球投身選秀，該屆為合併高中生選秀第2年，當時中職僅4隊，朱育賢約24歲，後有比自己年輕7、8歲潛力高卒生，前有林哲瑄、蔣智賢等資歷顯赫旅外好手，「那屆滿競爭，那時都在國訓練球，前面有3、4個同梯被選滿替他們開心，到了第5輪覺得可能沒有機會了，畢竟到了5輪球團隨時會停止，也做好心理準備可能不會被挑到。」第7輪順位第4的Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）指名朱育賢，開啟「酒窩大砲」職棒生涯。

2016年桃猿首戰就獲上場機會，藍寅倫賽中傷退，朱育賢先上場守備，11局下上場打擊原有結束比賽機會，「那時就是看到黑影就開槍吧，整個人定住了，都揮了滿離譜壞球，揮了3顆就被三振。」生涯首打席不理想，隨即被下放二軍磨練，經兩周沉澱、調整後重返一軍，穩住心態從確實擊球做起，首安、連續安打場次、首轟、單場猛打賞等關卡逐步破解，為自己爭取固定先發機會。

然而表現不夠穩定、被三振率過高等問題在生涯前期不斷浮現，不如預期表現腐蝕心境，甚至遭球迷酸言酸語「電風扇」，苦尋解方未果，私下發洩情緒、夜深人靜落淚哭泣，都是曾歷經困境，時任打擊教練曾豪駒仔細觀察朱育賢打擊型態，給予不少建議方向，帶領職棒新兵尋找調整方針、建立適合打擊模式，在曾豪駒協助下，不論技術、心態，朱育賢逐漸摸索出生存之道，「剛進來就像一張白紙，前面會一直犯錯、被罵、被修正，不管是傷痛或低潮，靠教練、學長分享經驗，一次一次從中琢磨出奧妙之處，這些經驗會幫助未來遇到同樣狀況知道該如何應對。當撞到一面牆，要撞到把牆撞破，未來才能用不同心態面對，這些都要靠時間去累積、去武裝、去成長。」回顧職棒初期起伏，朱育賢心存感激坦然曾經的不完美，感恩砥礪的一切，更感謝提拔的所有貴人。

絕佳狀況靠他們 選手背後無名英雄

味全龍隊朱育賢開季一度受傷，後來傷癒回歸一軍。聯合報系資料照

克服職棒初期生長痛，從每次困境中汲取養分再升級，逐漸成熟的朱育賢與Lamigo隊友打造2017～2019年三連霸王朝，尤其2019年囊括安打王、全壘打王及年度 MVP，2021年再度登上全壘打王寶座，同時高捧打點王獎盃，2023年台灣大賽7戰全勤，25打數繳出恐怖4成打擊率，扛出兩發全壘打，獲選為系列賽優秀球員，這顆選秀後段輪次入選的珍珠經過時間與經驗淬鍊，綻放耀眼光芒，與打擊區上銳利霸氣截然不同，提及這些場上成就，朱育賢謙虛又感恩將功勞歸於曾給予幫助的所有人，「不管教練、學長，甚至防護員還有訓練師，都是我能走到今天這一步最需要感謝的人，尤其防護員和訓練師，他們很容易被忽略，卻是選手背後無名英雄。」

職棒選手賽季得面對120場比賽，得虧訓練師及防護員付出，協助選手在漫長賽季維持水準以上狀態，才能在場上盡情獻技，為球隊爭取好成績，也為球迷帶來精采比賽，朱育賢2017、2018年開始接受個人訓練師及防護員幫助，球隊相關部門給予大方向，個人訓練師及防護員進一步針對個人狀況及賽季日程檢視，不同部位出現異樣感受是什麼原因導致？

三方討論選手現狀，進一步層層拆解哪些肌群或姿勢需要調整，抓出可能造成傷勢前兆，提前調整應對避免受傷，朱育賢舉例，打者不可能整季120場揮棒姿勢都一樣，若動作改變，需先檢視是受傷或疲勞導致，若是疲勞緣故，是因為賽季進行2、30場原因，還是肌力不夠？若為後者，是不是就需要加強肌力、找回正常揮棒模式，「畢竟這個範疇我們不是專業，一定要有專業評估、治療，才能最短時間回到職場，讓我們能健康面對120場比賽。防護跟訓練真的很重要，我們上場打了安打，大家只會覺得球員很厲害，但其實沒有這些人默默付出，選手很難一整年維持好狀況，這兩項專業應該要被更重視。」

健康是球員穩定出賽基本條件，也是朱育賢認為要達成千安里程碑最重要基石。聯合報系資料照

健康是球員穩定出賽基本條件，也是朱育賢認為要達成千安里程碑最重要基石，生涯中難免遭遇傷勢中斷出賽，療傷過程中反思受傷原因並加以修正，也能更了解自己身體，讓無可避免的傷痛更有意義，從危機中創造加分價值。

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