中職／生涯千安！改變打法求突破 王威晨逆勢進化黃衫隊長

【撰文・鄧心瑜】

以高超球棒控制能力為賣點，王威晨自2018年起站穩先發位置，且因上壘率高、不容易被三振等特質，幾乎擔任前段棒次，連續6年出賽數破百，是黃衫軍重要核彈頭，職業生涯第10年達成千安大成就，但自我要求相當高的王威晨並不想止步於此，持續在技術上尋求突破，攻擊型態改變有感，將滿34歲這年要逆勢再「進化」。

2016年4月29日敲出生涯首安，到今年打出第1000支安打，王威晨細數心中仍有強烈印象的安打場景，「當然是首安跟首轟，打職棒是小時候的夢想，想跟爸爸（王光輝）站在同一個舞台，首安敲出來代表是成真的開始；首轟應該沒有人跟我一樣還需要輔助判決的吧？那一場還完成0：11大逆轉；第一支再見安也滿有印象，後來才知道父子都曾在同一天敲出再見安。」從1走到1000，王威晨始終以同樣認真與負責態度面對職業生涯。

不想只打到35歲 改造身體從重訓開始

王威晨改造身體從重訓開始。聯合報系資料照

2018年，王威晨首個完整一軍賽季，出賽118場，打出164安、打擊率0.335頂尖成績，自此連續6個球季敲出百安、連5年3成以上打擊率，2023年仍有百安，不過打擊率下滑至0.272，OPS0.617更是生涯新低，認真檢視進階數據，王威晨心中警鈴大響，為了追求更長遠生涯，「改變」刻不容緩。

「從小到大攻擊模式很吃重手腕控制，但把力量都加壓在手腕上，其實對手腕磨損很重。」曾認真思考過打擊型態究竟還能幫助球隊多少年，王威晨想過可能僅打到35歲就會開始失去出賽機會，「以前的打法，如果我跑不動了、身體控制沒這麼好，也許到35歲就會被取代，但如果做出改變，或許職業生涯能走得更長、更遠。」

過往觀察隊上學長，林智勝、彭政閔、王勝偉等人之所以年過40仍可出賽，「長打」是關鍵數據，或許屆時無法場場先發，但憑著經驗與長打能力，關鍵時仍是教練團代打第一選擇，「開始詢問學長們怎麼維持，想接觸不同的訓練，發現我最缺的是重訓。」

2023年底尋找新訓練師協助，整個休賽季以更有系統化重訓訓練增加肌肉，身體改造有感，下一步是調整進攻模式，訓練師善於國外主流DRIVELINE訓練系統，改變揮棒機制，降低揮棒對手腕負擔，更幸運的是2024年中信兄弟球團招募新打擊教練丹尼爾正好來自同個訓練體系，賽季中延續同一套訓練方式將成效放至最大，該年長打率0.416寫下個人生涯次高，「丹尼爾教練確實很重要，他是相當瞭解這套模式的人，需要調整的地方可以馬上協助，加上我的想法先轉變了，可以更快跟上他的指導。」

王威晨也試打今年爆紅的魚雷球棒。聯合報系資料照

不僅隊友、對手發現王威晨長打變多、落點更廣，產出愈來愈多拉打到右外野方向長打，轉型成「長槍」打者踏出成功第一步，「其實沒有想要打很多全壘打，對我來說還是比較困難，但希望能擊出很多深遠飛球，如果有更多二壘、三壘安打，對球隊幫助比短程安打高多了。」

全文未完，更多內容「長打的魅力 王威晨2.0未完待續」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第518期)