公鹿又尷尬了！連3年季後賽一輪遊 是該跟「字母哥」分手嗎？

NBA季後賽今年爆冷的戲碼之一，就是密爾瓦基公鹿隊遭印第安那溜馬隊淘汰。過去幾天，媒體重複播放公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）呆坐場邊的畫面，他目光渙散地陷入沉思。關鍵時刻，他因犯規而枯坐板凳席，當時第四節還剩9分鐘。他卻無能為力，看著溜馬拉大比分。這畫面亦讓人思考著，季外是否有重大變動，公鹿該留人補強抑或重建，頓時陷入兩難。

當鏡頭帶到安戴托昆波坐著，比數已相差20分，昔日意氣風發的他此時卻雙臂垂放，緊抿嘴唇凝視前方。但請別誤會！安戴托昆波系列賽是卯起來打，五場比賽平均每場貢獻33分、15.4 個籃板和6.6次助攻，投籃命中率高達60.6%、罰球命中率69.8%，三分球命中率則為20.0%。這數據展現了他 還是全能身手，無論是攻防兩端。

系列賽打到第五場，安戴托昆波更是單場砍下30分、20個籃板和13次助攻大三元展領袖風範。然而，領先的公鹿隊在最後40秒內被逆轉。只能說無關他一人，是整隊打不出預期，特別是關鍵時刻的執行力和防守端穩定性有毛病，注定球隊無法在季後賽走更遠。除此之外，安戴托昆波還是MVP，然而球隊深度的不足限制了可能性。這也是為何我們在此公鹿需繼續補強嗎？還是乾脆放他走步入重建之路？

里拉德G4因阿基里斯腱斷裂倒地報銷，無緣G5出賽也讓公鹿最終被溜馬掃地出門。 美聯社

這是安戴托昆波三年來首次滿血出征季後賽，即使67場例行賽一樣有：30.4分、11.9籃板、6.5助攻頂級數據。只是，今年季後賽躺平不是他，而是里拉德（Damian Lillard），明星隊友因阿基里斯腱斷裂倒地報銷，多名公鹿球員私下對媒體透露，里拉德倒下令全隊士氣受挫。連續止步季後賽首輪，安戴托昆波對休季有何想法，引起各方揣測。

消息人士向體育頻道ESPN表示，安戴托昆波對公鹿高層滿意、尊重明星隊友里拉德，兩人本季每場平均合砍58.4分，並且於去年12月率隊逆襲奪NBA盃冠軍，許多片段都讓這位頭號球星將留在密爾瓦基列為優先選項。但是，ESPN的記者查拉尼亞（Shams Charania）也發現，公鹿與安戴托昆波打算近期會面，商討未來球隊藍圖。雖是例行會議，但在球隊遭遇令人失望的結果後，這次談話具特殊意義。

安戴托昆波仍處於巔峰期，爭冠目標不變，公鹿也圍繞他運作，即使代價高昂，且容錯空間每年遞減。自2021年球季奪冠後，公鹿這一套陣容持續弱化，奪冠至今僅贏過一輪的系列賽，最近三季首輪出局，兩次敗給溜馬隊，安戴托昆波在第五戰後對媒體說：「這感覺糟透了！我必須審視自己並變得更好。」

實際上，奪冠後每一次季後賽均傳傷情，2022年米道頓（Khris Middleton）首輪第二戰膝蓋內側副韌帶扭傷，次輪搶七不敵波士頓塞爾蒂克隊。2023年例行賽戰績第一，安戴托昆波首戰即背部受傷，最終遭第八種子邁阿密熱火隊上演「老八傳奇」；2024年季後賽開打前一周，安戴托昆波再因小腿拉傷缺席系列賽。

安戴托昆波(左)、里拉德雙強組合後，一共僅同時打過兩場完整的季後賽。 路透

安戴托昆波、里拉德雙強組合後，一共僅同時打過兩場完整的季後賽。兩週前，安戴托昆波在播客（Podcast）重申奪冠渴望：「若無法幫球隊贏第二冠，我會對自己感到失望。」這番言論顯示心理狀態，也解釋公鹿過去七年高壓決策的動機。

儘管如此，每當安戴托昆波面臨去留抉擇，最終都是留隊，他先後在2020年與2023年簽下頂薪大約，預計持續至2027-28年球季，但合約含2025年提前跳脫的選項，而連續九季晉級季後賽的公鹿隊提升陣容籌碼有限，那安戴托昆波要贏第二冠會在密爾瓦基嗎？難說。日前記者會他對外提到：「我不會討論這個（離隊話題），我知道媒體如何解讀。老實說我只希望繼續比賽、繼續訓練。」

教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今年一月底掌兵符時，首要任務就是提升安戴托昆波與里拉德的化學效應，兩人自由對話、直接溝通要球時機與位置，不再顧忌侵犯領域，里拉德說：「去年大家都在指導我們該怎麼做，今年我們真正了解彼此，一切變得很自然。」這對組合本季平均靠擋拆每回合得1.14分，雖穩健但未達預期，導致前任主帥葛瑞芬（Adrian Griffin）遭解僱，瑞佛斯因擅於跟球星打交道而獲聘。本季初段該隊一度低潮，里拉德從安戴托昆波的沉著個性獲啟發，兩人聯手12月在拉斯維加斯奪NBA盃冠軍，他將功勞歸功於安戴托昆波：「安戴托昆波投入雙人組，我們有過數次深度交流。」

安戴托昆波連續兩季30分、12籃板、6助攻以及60%的命中率，這是史詩級數據，但卻都在季後賽一輪遊。 路透

個人表現方面，安戴托昆波連續兩季30分、12籃板、6助攻以及60%的命中率，這是史詩級數據。至於里拉德也不落人後，僅出戰58場（生涯第二低）仍繳出24.9分、7.1助攻，三分命中率38%，只是他們在場上球隊淨效率僅+4.7，與巨星組合應有的影響力不符，進入3月瑞佛斯還在苦惱著說：「他們默契確實有進步，但仍有提升空間。最近三到四周，特別強調擋拆頻率。」

此時里拉德傳小腿不適缺陣，後續檢查有深靜脈血栓，遂缺席例行賽最後14場與首輪第一戰。幸而奇蹟出現，里拉德修養約一個月就歸隊，但在兩隊交手的第四戰阿基里斯腱斷裂，這不僅威脅職業生涯，更為球隊未來蒙上陰影，安戴托昆波並未埋怨並盛讚隊友是勇士：「我對他（里拉德）的敬意更甚以往，他整年在對抗傷病，仍堅持訓練、研究影片、凝聚團隊。」

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）用心良苦，自2017年上任以來共操盤25筆交易，送走7枚首輪簽與18枚次輪簽，最近一回拿米道頓換庫茲馬（Kyle Kuzma），只是這位大前鋒季後賽僅貢獻5.8分，三分命中率10%，第五戰更是遭到棄用，該做的都做，但公鹿隊似乎就兜不起一套有力的陣容。下季，公鹿僅安戴托昆波、里拉德、庫茲馬與新秀史密斯（Tyler Smith）四張保障約，若波提斯（Bobby Portis）、康諾頓（Pat Connaughton）與小波特（Kevin Porter Jr.）都執行球員選項，球隊在填剩餘八人名單前，將超過預估1.546億美元的薪資上限。

公鹿隊總經理霍斯特不斷出招，試圖把握安戴托昆波的巔峰再奪一冠，但東區多支球隊兌變，都已威脅公鹿地位。 美聯社

霍斯特不斷出招，試圖把握安戴托昆波的巔峰再奪一冠，但波士頓塞爾蒂克、克里夫蘭騎士、紐約尼克、溜馬、底特律活塞與奧蘭多魔術隊等，都已威脅公鹿地位。若選擇大破大立，聯盟仍有多支球隊會端出誠意換安戴托昆波，例如76人隊有喬治（Paul George）、麥肯（Jared McCain）和未來選秀權，奧克拉荷馬雷霆隊有豐富的選秀權和新血，布魯克林籃網、休士頓火箭應該也會主動上門。未來何去何從很艱難，圍繞安戴托昆波建軍仍得花重本與時間，全面的重建過程亦將充滿苦澀，無論選擇哪一條路均不簡單。