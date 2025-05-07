日職／超爆速．解禁！古林睿煬日本火腿一軍首秀現場直擊

【撰文・鄧心瑜】

從外野牛棚區緩步走向投手丘，出場曲是熟悉的專屬音樂，這是古林睿煬新挑戰開端，來自南方小島的「金孫」，隻身前往北國挑戰更高層級殿堂，期待來自台灣強投在北海道大放異彩。

從提早一周宣布主場先發，拍攝介紹、預告先發影片、為進場球迷準備初登板證書等，日本火腿球團展現對古林高度重視，當天日本火腿主場Es Con Field 湧進大批從台灣遠道而來見證古林先發的球迷、媒體，在古林登板前，大螢幕秀上球團準備的先發預告動畫，以「超爆速．解禁」為標題介紹這名來自台灣的火球男將完全釋放球速，預告用極具魅力直球自我介紹。

「雖然是第一次踏上日職一軍投手丘，但這畫面已經在腦海排練過上千次、上萬次，從小就幻想自己哪天可以做到這件事，所以能真正站上去感到很興奮。」

經歷失敗更成長 來自「黑星」養分

古林睿煬是首位中職透過入札挑戰日職的投手。統一獅提供

古林睿煬日職先發首戰，5.2局被敲9安（含1轟），最快球速154公里，失7分其中5責失，另有5三振、3保送，承擔此戰敗投，在比賽結果落下一顆「黑星（敗戰之意）」記號，圓夢般初登板雖以結果來看並非理想，但以長遠眼光看待，這場比賽有代表更多超越勝或負意義，古林睿煬賽後說，「一個好的投手就是要經過被打、遇到狀況才會變更好，失敗是最快讓自己成長的方式。」

台灣相隔多年再有投手於日職一軍先發，當古林站上投手丘那刻，緊張、期待、興奮等各樣情緒交織，過程中用最拿手直球正面挑戰日本頂尖打者群，收到回饋、實際對決後想法，每個打席都是寶貴經驗，「我真的有非常多經驗和感受，希望自己慢慢消化，找出如何去面對他們的方式。」

在熟悉出場曲中登板，古林睿煬旅日首戰拉開序幕，首局面對較多狀況，先連丟壞球讓對手保送上壘，一、三壘有人之際，眼看有機會讓對手雙殺，不料三壘手清宮幸太郎接球失誤，少拿出局數以外也掉日職首分，後續還出現捕手吉田賢吾捕逸意外，樂天金鷲在開局搶下3分，其中古林僅1分責失。

接下來找回投球節奏，愈投愈順手，2、3局沒有再被敲安打，4局上隊友又有狀況，樂天第六棒村林一輝敲出投手前方滾地球，古林下丘守備卻發生「誰在一壘」窘境，無人防守因此對手以內野安打上壘，後續古林再被敲安，一、二壘危機靠自己解決，先製造飛球出局後，連續三振兩名打者，讓跑者凍結在壘包上。

日本火腿隊特別製作「古林睿煬日本職棒初登板觀賽證明書」，表示對他的重視。截圖自火腿隊官方X

日本火腿打線則遭瀧中瞭太壓制，前3局沒能敲出安打，4局上清宮幸太郎敲出全隊首安，下一棒淺間大基也敲出安打串聯攻勢，只不過日本火腿沒能把握住此局機會，第四棒野村佑希敲出右外野飛球遭接殺，二壘跑者清宮幸太郎判斷錯誤沒能回壘，得點圈機會卻以雙殺收場。

6局上古林續投，兩人出局後再遇危機，連續被敲三支安打，其中包含浅村榮斗一發三分砲重擊，古林挨轟後退場，此戰共用104球，後續日本火腿靠奈良間大己、吉田賢吾開轟追分，不過最終惜以3：8落敗，監督新庄剛志給予古林表現肯定，「隊友未完成雙殺而造成後續失分感到可惜，是令人懊悔的一軍初登板，但也鼓勵他試著轉換心境，就算是赫赫有名投手，也有許多人在初登板留下苦澀結果。」新庄監督認可古林並沒有想像中緊張，在投手丘上表情很不錯，未來將留在一軍先發出賽。

遭樂天強打敲轟 找出進步方向

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬，在個人日職一軍首秀，吞敗收場。。

過程中有被掌握球路而敲安，也能在壘上有人危機以三振解決對手，首次出賽面臨各種狀況，古林睿煬強調，無論過程出現好的、壞的，對自身而言都是很大收穫，「畢竟是第一場，想試試看自己的能力可以做到哪 裡，這些打席的結果都讓我更多對決的想法，去檢討問題在哪裡，試著在下一次出賽前做好調整，這些都是成長的過程。」

古林被敲9支安打中，有3支為樂天強打浅村榮斗所擊出，其中包含日職被敲首安及首轟，但第二打席對決以150公里直球讓他揮空三振，也證明實力是能解決對手。談及浅村榮斗，古林坦言有特別研究，「知道他是很好的打者，前一天有開轟（生涯300轟），雖然有特別討論如何對決，但他很會掌握失投球，下次再對到他會更小心、專注。」

連古林自己都稱讚日本火腿主場很漂亮。北海道日本火腿鬥士提供

總結初登板感想，一軍打者揮空率明顯較先前在二軍對戰過打者來得更低，且只要出現失投球都能把握進攻，除了失分的兩局，中間幾局其實也有被上壘，想將責任局數完成，可惜沒能將局面控制，出現狀況時是否能守住，是需要持續討論與改進方向，盡快調整與適應，朝減少無謂壞球與保送方向改進，「會找出問題與修正，讓自己愈來愈好。」

「一個好的投手就是要經過被打、遇到狀況才會變更好，失敗是最快讓自己成長的方式。」

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