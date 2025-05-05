洋基賈吉法官開庭！4月重錘出「四割」有望挑戰貝比魯斯神蹟

紐約洋基隊隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）上季才獲得生涯第二座MVP，今年開季快馬加鞭，整個四月繳出打擊率.427、攻擊指數1.282、10轟、32分打點的恐怖成績，理所當然地拿下單月最佳球員；不僅所有數據領先全聯盟，這瘋狂的一個月甚至讓他超越貝比魯斯（Babe Ruth）、接近邦茲（Barry Bonds）等上古神獸，究竟法官近期的表現有多誇張？

首先，賈吉的.427打擊率在聯盟歷史過去所有球員四月的表現中排名第6，排在前面的有巔峰時期的隊友貝林傑（Cody Bellinger，2019）以及2023年的阿拉斯（Luis Arraez）；.521的上壘率則排名第7，第一則是「棒子爺」邦茲於2002年創下的.600。FanGraphs數據顯示，他四月的wRC+高達258，也就是賈吉的綜合進攻產值比聯盟平均的打者要好上158%。若算上2024球季末的數據來計算最近162場比賽的成績，累積的打擊三圍為.369/.494/.774，OPS高達1.268，是自2004年邦茲的1.392以來，最可怕的進攻表現。

除了帳面數據，賈吉四月的進階數據也不含任何水分，Statcast顯示，賈吉在四月繳出95.5英里/小時的平均擊球初速（Avg Exit Velo）、57.3%的扎實擊球率（HardHit%）、23.6%的Barrel %等，幾乎所有數據都名列聯盟前1%，以及職業生涯最低的20.4%三振率，比2024年的23.8%和生涯平均的27.8%要低上不少，面對內角速球的掌握度也有所提升，在在都顯示了法官不僅在進攻端無人能敵，連過去的弱點——三振率也達到生涯新低，展現了更全面的打擊能力。

賈吉今年的擊球仰角15.8度相較過去要低了不少，更接近生涯巔峰的2022年14.9度。 路透

更細看會發現，法官今年的擊球仰角（15.8度）相較過去要低了不少，更接近生涯巔峰的2022年（14.9度），26.9%的Squared-Up%（打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例），說明了這正是最適合賈吉的擊球仰角，意味著本季他更能將自身的怪力「兌現」到擊球初速，以造成最大的傷害。

令洋基球迷欣慰的是，雖然索托（Juan Soto）轉投同城大都會，但洋基打線沒有讓賈吉成為隊上唯一的得分點，包括老將高史密特（Paul Goldschmidt）、二年級生萊斯（Ben Rice）等人都繳出了優異的進攻表現，使敵隊難以針對賈吉使出敬遠戰術，而這也是洋基能在今年繼續稱霸美聯東區的原因之一。

「棒球之神」貝比魯斯。 美聯社

無庸置疑，賈吉本季的表現已經足以寫入歷史，包括史上首位在前6場比賽擊出5支全壘打並累積15分打點、追平生涯前1000場比賽321轟等紀錄；光四月，他就累積了2.9的fWAR，若能按此步調，搞不好能繼續挑戰「棒球之神」貝比魯斯1923年的14.7，就讓我們拭目以待。