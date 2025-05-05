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日職／淺村榮斗個人成績為FA成功案例 卻難成樂天優勝使者

聯合新聞網／ Hiyan
34歲的淺村榮斗今年打擊功力不減，也是球隊戰績可以一度在太平洋聯盟擠進A級的主要功臣。聯合報系資料照
34歲的淺村榮斗今年打擊功力不減，也是球隊戰績可以一度在太平洋聯盟擠進A級的主要功臣。聯合報系資料照

樂天金鷲隊的主炮淺村榮斗在4月22日對日本火腿之戰擊出本季第4支全壘打，並且成為日本職棒史上第47人達成生涯300支全壘打里程碑（目前累積301支全壘打）。34歲的淺村榮斗今年打擊功力不減，截至5月3日為止，目前擊出4支全壘打、13分打點都是全隊第一，也是樂天戰績可以一度在太平洋聯盟擠進A級的主要功臣。

淺村榮斗2008年選秀第三指名加入西武獅隊，一直在西武效力到2018年，2019年行使FA轉隊到樂天。2018年底行使FA當時，淺村榮斗年僅28歲，正值職業選手巔峰之年，加上當季他打出0.310打擊率、32支全壘打、127分打點的生涯年成績，拿下生涯第二座打點王頭銜，因此引起了軟銀、樂天、歐力士等多支球隊的高度興趣，最後他是以4年總額20億日圓加入了樂天。由於轉戰的新東家是同聯盟的對手球隊，加上大型合約，因此成績好壞，以及樂天的鉅額投資效益如何都受到關注。

不過攤開加入樂天之後這6年的成績單，總共擊出了154支全壘打、500分打點，還包括了2020、2023年的兩座全壘打王，生涯的兩座全壘打王反而都是到了樂天之後所拿下。更重要的是淺村榮斗每年都可以維持健康狀態出賽，這6年球季都是全勤出賽，繼續保持從2016年起全勤的紀錄，15年職業生涯中有超過半數的9年出賽達到143場，今年至今也是場場不缺席，對樂天教練團來說是相當好用的一名選手。

接下來淺村榮斗的下一個里程碑很快又即將來到，那就是紀念性的生涯2000安打。加上4月20日到27日連續6場擊出安打，淺村的生涯安打數來到1991安打，只差9支安打就進入生涯2000安俱樂部，同時將是第一名平成年出生的2000安打者。

樂天金鷲隊當初之所以重金禮聘淺村榮斗，就是想藉由他的打擊威力以及優勝經驗奪冠。聯合報系資料照
樂天金鷲隊當初之所以重金禮聘淺村榮斗，就是想藉由他的打擊威力以及優勝經驗奪冠。聯合報系資料照

樂天當初投資的「第一期」4年總額20億日圓以及最近3年維持的5億日圓年薪，等於7年35億日圓，就淺村榮斗個人成績的表現是無話可說，也顛覆過去許多FA失敗的負面印象。不過可惜的是，樂天金鷲隊從他加入之後的2019年起都沒有拿過洋聯冠軍，6年之間甚至除了2019、2021年兩次第三名之外，其他都落入B級球隊。反觀淺村榮斗在前東家西武時代，不僅球隊是A級常客，淺村榮斗在西武最後一年的2018年以及轉隊之後第一年的2019年完成連霸，相信這都是淺村榮斗最大的缺憾。

尤其樂天金鷲隊當初之所以重金禮聘淺村榮斗，就是想藉由他的打擊威力以及優勝經驗奪冠，但是這幾年在石井一久主導下，樂天球迷苦等的隊史第二座聯盟優勝，已經相隔超過10年還是無法到手，原先期望淺村榮斗扮演的「優勝使者」角色也始終無法達成。

日本 棒球專欄 樂天金鷲 職業

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