中職／不只富邦悍將 中信兄弟主力投手先後倒下優勢瞬間消失

中信兄弟洋投勝騎士上週先發因右肩受傷提前退場，加上陣中幾名本土投手掛傷號，其實不只富邦悍將傷兵滿營，中信兄弟投手群也是狀況連連，也為挑戰二連霸之路埋下伏筆。

中信兄弟開季前備齊6大洋投，包括原有的德保拉、猛登、克迪，還有前統一獅王牌勝騎士，前富邦悍將王牌羅戈，這幾年都待在大聯盟的黃博多，只是球季開打前猛登因隊內藥檢未過遭解約，球季開打不久克迪返美發展選擇離隊，如今勝騎士傷了右肩狀況不明，中信兄弟只剩3名洋投可用，短期內無法運用「洋投風火輪」。

由於勝騎士肩傷狀況未明，中信兄弟勢必會再找新洋投，如果勝騎士傷勢不是很嚴重，那當然最好，如果肩傷長期脫離戰線，新洋投就可以作為第4號備用洋將，很難想像，季前中信兄弟被譽為擁有全聯盟最強大的洋投戰力，到了5月必須為洋投傷腦筋，看似絕對優勢瞬間消失。

中信兄弟陣中守護神吳俊偉因手傷長期缺陣，去年12強賽結束至今還沒有投入實戰。中信兄弟隊提供

中信兄弟要傷腦筋的還有牛棚戰力，陣中守護神吳俊偉因手傷長期缺陣，去年12強賽結束至今還沒有投入實戰，歸隊遙遙無期，另一名牛棚大將呂彥青開季狀態不佳，4月6日又因腰部傷勢下二軍，至今還沒有在二軍出賽的紀錄。

另外，徐基麟動右手肘韌帶置換手術整季報銷，吳哲源雖已在二軍出賽，但身體強度和技術層面還不足，重返一軍賽場還有很長一段距離，球隊寄予厚望的余謙，開季至今都還沒上一軍，近期才投入二軍實戰。

好消息是，2023年新人王鄭浩均動右手肘韌帶置換手術一年多，今年已展開多場復健賽，最快球速飆破150公里，拉上一軍只是時間早晚的問題，在老將鄭凱文球威和壓制力不如以往，之後鄭浩均若能進駐先發輪值，搭配新秀盧孟揚和3洋投，可望撐起黃衫軍先發輪值一片天。

這幾年中信兄弟在第8、9局的牛棚投手極度倚賴呂彥青和吳俊偉，吳俊偉拿過3屆中繼王，呂彥青曾奪救援王，如今兩人同時掛傷號，好在新秀陳冠穎、伍立辰竄起，黃恩賜代班守護神表現非常稱職，加上老將李振昌和王凱程壓陣，中信兄弟牛棚依然有模有樣。

中信兄弟牛棚大將呂彥青開季狀態不佳，4月6日又因腰部傷勢下二軍。聯合報系資料照

中信兄弟近4年奪3冠，本土投手鄭凱文、李振昌、呂彥青、吳俊偉貢獻良多，只是他們會老、也會受傷，總不可能一直都靠這幾人打天下，正如中信兄弟總教練平野惠一所言，主力投手受傷，正好給年輕球員機會，就看他們能否把握住機會，而去年才加盟的陳冠穎、伍立辰，入隊不到一年就扛起牛棚重擔且表現亮眼，實屬不易。

話說如此，放眼一整季，中信兄弟牛棚仍然需要呂彥青、吳俊偉傷癒回歸助陣，至少要有4、5名洋投輪換競爭，畢竟今年球季各隊大力補強，並沒有好打的球賽，中信兄弟攻擊火力沒有絕對優勢，劍指5年4冠，眼前的挑戰還很多。