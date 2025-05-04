火箭攻守優勢持續放大 勇士束手無策搶七大戰只能仰賴奇蹟

勇士火箭第六戰，確實如筆者於賽前分析「以戰養戰！火箭攻守戰術趨於明朗 勇士小球遇阻礙已現警訊」所述，系列賽勇士的節奏與佈陣，已經被動被火箭牽著走，最終導致主場輸球，被迫於客場決勝第七戰。

今天更大的警訊是，賽前筆者亦提到，勇士需要贏，除了期待雙星的神勇表現，如果不夠，那就只能期盼綠葉球員把空檔射好射準；先說一個好消息：兩位巨星確實回應了外界期待，再說一個壞消息：隊友們依舊讓球迷失望了，勇士讓柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的輸出變成一場空包彈，下一場有機會兩個條件都滿足嗎？

而情況更趨惡化的是，火箭不只是已經找到對付勇士的攻守策略，在這一場，很多地方又更進一步侵門踏戶，顯然，整體基本面的優勢，又更加巨大了。

火箭方面：年輕球員飄了，但更凸顯攻守策略優勢

論主力表現，火箭此戰並不如第五戰。在上一戰成功的基礎上，格林（Jalen Green）又開始投一些選擇不是太好的「Tough Shot」；森根（Alperen Sengun）的表現相當兩極，面對格林（Draymond Green）仍不時想要單挑證明，但一對一的命中率還是不好看，拉低了整體表現；布魯克斯（Dillon Brooks）這場再次陷入犯規麻煩，加上亞當斯（Steven Adams）與年輕替補球員表現出色，乾脆少用，數據方面自然不漂亮。

森根禁區破壞力讓勇士十分頭痛。 美聯社

但主力之外，范弗利特（Fred VanVleet）連續3場都維持手感火燙，連續兩場全隊最高分，三分球是比前一戰更重傷害的9投6中，除了持續為雙塔拉開空間，也開始針對勇士派上波斯特（Quinten Post）時，進行錯位傷害。

湯普森（Amen Thompson）持續聰明的活躍，揚長避短少投三分，積極衝刺無球與反擊，看到非巴特勒或格林就硬打，繼續扮演讓勇士顧此失彼，總是漏掉的那顆自由活棋。

而彷彿看透了勇士體能天賦的極限，火箭加碼推動體能優異的年輕鋒線上場奔跑，先發少掉的分數，替補上場的史密斯（Jabari Smith）與伊森（Tari Eason），雙雙4投3中補回來，一時間場上彷彿有3個湯普森在用體能施壓。不同的是，這兩位還能把握空檔投進三分。

范弗利特近3戰神準外線完全比下柯瑞。 法新社

當然，別忘了亞當斯（Steven Adams）的活躍。在經過小心實驗，確定勇士沒能耐把他打下去，而己方的區域聯防又足夠保護紐西蘭中鋒時，火箭讓亞當斯靠著「駭亞戰術」，罰進了生涯新高的9罰（全場17分），這也要拜他自己的越罰越有所賜。

「越駭他，投的越準」，最後彷彿變成柯爾總教練（Steve Kerr）親手Push亞當斯多練罰球。「駭亞戰術」得不償失，勇士只能放棄；而留他在場上越久的結果，除了已知的籃板鞏固，現在更多收穫了護框，本場高達3次阻攻。

火箭就算主力部分不如人意，第6戰還能幾乎全場領先的原因為何？正因為他們已然抓到勇士囿於陣容，在基本面難以改善的劣勢，且持續放大中。再讓我們複習一下原本既有的策略。

亞當斯禁區一夫當關讓勇士難以招架。 路透社

進攻端，森根除面對格林外無人能擋，而他又能傳球，迄今寫下大鳥柏德（Larry Bird）之後，季後賽第二位打出場均至少20分10籃板5助攻1.5抄截球員，搭配手感持續火燙的主控范弗利特，火箭一內一外將空間拉大，而對手Rotation面對專心當無球箭頭湯普森的壓倒性身體天賦，實無適當人手招架。

防守端，火箭持續以一眾年輕鋒線，對勇士小陣容佔盡體型與體能優勢、對柯瑞快速夾擊。更危險的警訊在於，火箭方已確認，必要時捉放對手某幾位球員空檔，他們也無法給予自己重創，反而更大膽於必要時採區域聯防，並持續優先包夾柯瑞。

在第五戰這些已確認奏效策略的基礎上，第六戰火箭進一步再擴大了幾項細部優勢。

1、主帥尤多卡（Ime Udoka）索性多多益善，不再只是湯普森與格林，讓所有年輕輪替，看到慢的、矮的就放膽去打，用體能強行輾壓，勇士小陣容的天平因此越加傾倒，錯位針對也讓波斯特上場的效果開始變差；更甚者，年輕球員的進化還是現在進行式，湯普森近幾場已逐漸熟用中距離來對付棘手防守者。

2、森根雖然打格林依舊不盡理想，但也越來越能判斷場上情勢，只要格林敢分心協防，讓他動起來打格林是守不住的，與此同時，只要對手非格林，他也會很聰明的直接從觀望策應轉強攻，打其他人都是超高把握度。

3、確認勇士投不死亞當斯與雙塔後，第六戰大幅提升亞當斯的上場時間，結果就是勇士不只搶不到籃板，也更不敢進攻籃框，進一步影響團隊切傳；同時間亞當斯甚至還在閃電包夾方面，靠著龐大身軀，與年輕手長的隊友們的配合發揮奇效，多次夾到柯瑞失誤丟球。在他克服「駭亞戰術」，而勇士依舊射不死雙塔陣後，已然變成金州軍團的夢靨。

柯瑞和巴特勒仍在等待綠葉的支援。 美聯社

4、火箭不只放空對手1、2人，尤其是格林，此戰甚至刻意在挑釁被放空的勇士球員多投，因為他們有信心這樣做利大於弊，最終只會讓自己搶下更多籃板，打出更多攻守轉換。

接下來我們進一步從勇士方面，根據數據，來分析現況的基本面，之於金州有多麼不利。

勇士方面：綠葉能不只是綠葉嗎？或者起碼提高效率？

勇士現在最大的難題，就是面對策略明朗後的火箭，除了兩位巨星，完完全全被打出天賦體能的巨大差距，且顯然，柯爾已無法從現有的Rotation找到解方。

以第六戰來說，柯瑞與巴特勒實已鞠躬盡瘁。勇士就是純靠這兩位咬住比分，第二節一度有拉開分差之虞，結果柯瑞跳出來拿了11分，巴特勒先牛刀小試贊助6分，中場前拉回5分差。第三節巴特勒亦再次扮演如流川楓的角色，將體能留在下半場爆發，單節10分3助攻串起團隊，搭配柯瑞也同砍10分，勇士於該節得分取得領先，將分差再縮小至2分。

代價就是第四節兩人體力大幅衰退，兼之火箭加強對兩人的嚴防，最終僅分別得到3分（柯瑞7投中1，試圖力挽狂瀾的三分球5投中1）與5分（巴特勒5投盡墨，但努力製造罰球取分）。

柯瑞證實帶傷上陣，前三節這般消耗的影響肯定更大，別忘了巴特勒也還帶傷，兩人這般表現，還能苛責他們什麼？當關鍵第四節，全隊最高得分是三陣打最後垃圾時間的史班瑟（Pat Spencer）8分，兩大巨星之外隊友最多就是3分，勇士要怎麼贏球？

伊森的替補持續壓迫柯瑞。 法新社

我們進一步看看柯瑞這場受到的防守壓力。柯瑞今天在Open（防守者在4-6呎間）狀態下是高效的8投4中，但超過6成出手，防守者都僅離他2-4呎之間，13投5中非戰之罪，火箭甚至還祭出「Box 1」來專門對付他。反之我們來看看柯瑞與巴特勒拼命吸怪，為隊友製造的空檔，成效如何？

Open情況下，柯瑞與巴特勒外的隊友共14投3中，扣掉格林3投2中，代表其他人僅11投1中，三分球柯瑞外所有隊友同樣只有慘烈11投1中。

我們進一步看大空檔（Wide Open，防守者在6呎外）的表現，全隊25投10中，三分球24投8中，也都只是差強人意。

以上數據能帶出的結論，只有一個：就算柯瑞與巴特勒不斷拉扯出空檔，就算勇士體系確實能傳導出空檔，但現在兩大巨星外的綠葉群，整體而言在火箭變陣後，仍無法有效把握空檔-尤其看看那又一場，精美的15投2中底角三分，最能見證戰術執行度之差。

湯普森等火箭小將全力展現體能優勢。 路透通訊社

要知道，打小球的勇士，比起高大的火箭，要贏就得靠外線，但火箭Open與Wide Open全場三分25投11中，反觀勇士算上柯瑞也才43投15中，比對手多了18次出手只多投進4顆，這要怎麼贏？

進一步分析細節，全場勇士突破最多的是巴特勒19次，約等於第2名到第4名加總，佔了全隊4成，代表在柯瑞被嚴加看管下，其他人能提供的切入已然不多。

但除去垃圾時間的史班瑟與桑托斯（Gui Santos），其他主要輪替切入18次換來什麼？6投0中0助攻。這又代表什麼：其他隊友沒能力或不敢切入，切入了也沒辦法取分，或者嘗試切入但出不了手。想想看巴特勒跟柯瑞多苦呀。

這兩戰甚至演變成「成也格林，敗也格林」，他在防守端當然居功厥偉，持續為森根帶來麻煩，但也正是因為他，亞當斯才能持續安心上場。格林連續3場都投進了第一顆三分球，第四戰連兩顆，以宣示不能放他投、放了會被懲罰的決心。

被放投的格林也成了勇士執行進攻的負擔。 路透社

然後呢？就沒有然後了，火箭一樣不鳥他繼續放，而格林也總會證明休士頓是對的，他不會再持續穩定進球了，甚至肉眼可見亞當斯已經刻意不守他了，全場他在Wide Open與Open情況下依舊僅6投3中，還只命中一記三分。是的，如大家所看到的，就算到第六戰休士頓幾乎對他在外線已形同棄守，格林依舊不怎麼敢投。

攤開勇士現有輪替，那你要怎麼對付雙塔？擺五小格林被放空，火箭守區域也投不死，籃板與二波得分被虐，小個子進攻端也打不回失分；擺兩大，一個格林不能投，還來第二個魯尼（Kevon Looney），想讓火箭防守針對得更開心嗎？

擺上波斯特？前幾場OK，他也有外線沒錯，但到第六戰火箭已開始找人錯位打點他了，很快柯爾又要考慮他的上場時間。

巴特勒是目前全隊唯一能透過突破創造機會的進攻點。 新華社

打到被逼進第七戰，我想勇士隊或勇士球迷，現在應該都會很想念，那個能跟柯瑞分站兩側拉開偌大空間的另一位浪花。問題現在的勇士就真的被打出體能天賦與Rotation的大問題，防守轉傳，勇士的攻防體系確實不能沒有格林，但現在有他進攻端就是四打五，就算這4人已含柯瑞與巴特勒，其他兩個綠葉現在怎麼換，近兩戰輸出看來就是不足，甚至連幫忙切入撕裂防線的人手都欠奉，防守端同樣在對面年輕肉體強攻升級下，越來越顯弱小。

環顧柯爾的Rotation，他真的只能繼續賭兩個條件同時出現：兩大巨星持續穩定輸出+綠葉群總會有一場群體爆骰，才有機會贏球。在基本戰術策略面上，他看來真的已束手無策。

第七戰除了繼續祈禱兩個條件同時爆發，柯爾僅有可能的奇兵變陣，就是派上庫明加（Jonathan Kuminga），只是撇開他高機率被繼續凍著不上場，若果用到這奇兵才贏球，不就是在證明柯爾長久被議論的使用方式確實有所失當？

希爾德的外線是否大爆發也是勇士期待的畫面。 路透社

筆者的意思並不是說，一個還不夠成熟，不時有傷害隊友之虞的雙面刃，必然仍值得擁有時間，問題是在那之前，柯爾時常被詬病，對於年輕新秀養成給予的機會不足。

勇士眼下窘境，最需要的是甚麼樣的幫助？一個能追上火箭一眾體能怪，還能幫忙突破防線的球員，而勇士陣中有沒有這樣條件的球員？還真的有，該員且在季賽早就證明過對付火箭堪用，只是系列賽已經被搞到他與球隊都有信心危機。

可就算驚險突破火箭，前面還有一樣主打年輕體能勁爆灰狼跟雷霆，或者鋒線充裕的金塊或快艇，庫明加上不了場，勇士能用以周旋的，來來去去還是只有格林跟巴特勒，是想靠兩老扛鋒線扛到奪冠？

就算不談庫明加，剩下陣容中身體與體能條件，最能跟得上火箭年輕體能怪，也確實是角色球員中近兩場提供最多火力奧援的，當屬穆迪（Moses Moody）。但除了投射跟第一線「POA大鎖」（Point of Attack意指看守主力得分點的人），其他方面他也仍欠火侯，如果前兩年他能得到更大量磨練，現在是不是更能派得上用場，更能扮演好稱職的第三得分手呢？

這些問題，大概也只能待本季季後賽一切塵埃落定之後，只是眼前仍有第七戰如何突圍的大哉問，需要解答。

又被冷凍的庫明加，即使搶七大戰被解凍，能否發揮威力也是未知數。 美聯社

奇兵本來就不是勝利保證，特別是還沒練好、主帥本來就沒信心使用的奇兵；但倘若不出奇兵，嘗試破壞雙方現有基本面的失衡，那麼就真的只能孤注一擲，將勝利賭在球隊從主將到角色球員，個個第七戰手感覺醒，綠葉們尤其突然一身是膽；抑或者，對手集體當機、突然想起自己只是一群季後賽嫩咖而怯戰失常。

無論前者或後者，某程度，這些都叫等待奇蹟。

究竟第七戰，我們能不能再盼金州奇蹟乍現，兩位季後賽老經驗巨星，再現英雄時刻？而柯爾3勝1敗後高達91%勝率，加上歷史僅13次1比3後逆轉晉級的高難度背書。

不過是的，柯爾時期的勇士，本身就是那「13之1」，唯一落敗正是史上有名的73勝總亞軍），能不能加持勇士，擋下眼前火箭大逆轉的氣勢？

明天，我們見真章！