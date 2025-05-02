以戰養戰！火箭攻守戰術趨於明朗 勇士小球遇阻礙已現警訊

勇士火箭第5戰，迎來系列戰差距最懸殊的一場，火箭一度領先到31分，柯爾（Steve Kerr）總教練甚至於第三節還剩5：50就果斷五上五下，若不是由穆迪（Moses Moody）、史班瑟（Pat Spencer）、諾克斯（Kevin Knox）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與基伊（Braxton Key）等勇士三軍打的意外之好，讓比賽有了一點懸念，逼得火箭先發得於第四節剩8分鐘時回來加班，我們將迎來整整長達一節半的垃圾時間。

究竟火箭在沒有退路的第5戰修正做對了哪些呢？

火箭球員更明確且安份地各司其職

此戰這無疑是火箭系列賽團隊表現最好的一場，每個人都越來越清楚自己該扮演的角色，也是系列賽首次先發五虎全數得分上雙，還有多達3名球員砍下至少20分。

范弗利特連兩場都有神射演出，成了火箭逆襲一大利多。 法國新聞社

范弗利特（Fred VanVleet）再度繳出神射級成績，全場最高26分，連續兩場破25分，三分球6投4中，對比系列賽前3戰場均11.3分26.8%命中率20.7%三分命中率，近兩場簡直換了一個人般的場均25.5分61.8%命中率66.7%三分命中率。如果他能繼續這樣的火燙手感，勇士的麻煩真的就大了，因為這代表著森根的進攻空間將繼續得到解放。

森根（Alperen Sengun）此戰僅9次出手，但維持6次命中的高命中率，對位格林比起前場亦學到了教訓更有耐心，這場直接對位2投2中，有明顯進步。

而他對團隊更大的幫助在傳導，球團利用森根前一場給予對手的進攻壓力，以及范弗利特、布魯克斯（Dillon Brooks）本場的外線牽制力，在延續的「Inside-Out」打法之外，也更頻繁讓他打高低位的無球配合，攻擊勇士執行區域聯防或輪轉協防時的漏人或錯位問題，成效就是系列賽新高的9次助攻。

謝天謝地，布魯克斯則終於學到教訓，知道要把嘴巴閉上專心打球，甚至還成為勸架的和事佬。

森根持續發揮牽制力。 法新社

第5戰的他因此打出該有的前3得分手奧援，火箭第一節就狂轟40分，除了范弗利特三分球4投中3單節狂飆14分外，也包含布魯克斯獨拿9分的卓越貢獻，絕對也是球隊首節就能拉開比數，壓著勇士打的關鍵。除此之外，之後勇士多次眼看就要打出追分氣勢，也都有賴他予以回應，澆熄對手氣焰的身影。

格林（Jalen Green）本戰雖然命中率仍不佳，但大幅減少了犯錯，無論是在失誤或投籃選擇方面；此戰0失誤，除了快攻只投了1顆三分，減少勇士利用他失誤或Tough Shot不進長籃板，輕鬆打出攻守轉換。

同時，格林也努力把能力範圍內能做的其他事情做好，例如爭搶籃板。拿到首戰之後次高的7籃板，且賣力防守，以及製造犯規。格林本場比賽獲得5次罰球，追平砍下38分的第2戰。

不過論起第5戰的火箭MVP，筆者最終還是會選擇給予湯普森（Amen Thompson）。

湯普森在這場比賽攻防兩端的存在感實在太大了，前4場合計4抄截，這場則是完成多達5次抄截，多數還是直接一對一抄走柯瑞直接快攻得分，殺傷力最大與最鼓舞士氣的那種；抄截之外，他還幫忙製造了對手許多有形無形的各種失誤，無論是壓迫或繞前斷球。

勇士對火箭兩戰都是大輸。 美聯社

進攻端在第3戰被刻意放空，吞下持球不佳苦果之後，這兩場格林減少控球時間，更聚焦在自己拿手的項目，無球就跑空切後門，接球就是快速下球後快速攻籃，就算無法直接強攻籃框，也會盡可能近框後再跳投或勾投，本場有50%的出手是在0至2秒間。

同樣的果決與氣勢，也用在跑攻守轉換上，儘管體格仍有差，就像是年輕詹姆斯（LeBron James）般，簡單粗暴地直接靠體能全速衝刺、甩開對手，你想阻止？只能犯規把他拉下。火箭此戰失誤與快攻得分30分之中，有多達20分是靠他跑出來，另外也討到9次罰球，這就是他為何今天能有全隊最高+32正負值的原因！

火箭越打越見明朗的攻守戰略

比賽即將進入第6戰，此戰之後，火箭肯定提高了不少士氣與自信，他們贏的兩場都是15分大勝，2場且都幾乎從未讓勇士領先過的20分以上最大領先；反觀勇士雖然贏得更多的3勝，總勝分僅24分，第3與第4場都是逆轉、拉鋸後的小勝。休士頓軍自然有立場認為，要是能東減一個、西減一個低級生澀的出錯，今天誰是佔優勢一方，還很難說。

柯瑞連兩場在火箭嚴加看防下表現平平。 路透社

而支撐他們最大的底氣還是：火箭的確打的越來越好，從球員對自己角色任務的認知與執行，到攻守兩端明確奏效的對策。

球員的部分上面已聊過。進攻端讓森根更多於高低位主導，控球更多回到老將范弗利特手上，讓格林減少過多控球，更純粹當個直接衝鋒、揚長避短的箭頭；湯普森則專心靠純粹體能無球遊走準備接應，另外善用雙塔應對，鞏固籃板與二波進攻。

同時間，火箭也更強化年輕球員體能優勢的運用，尤其在攻守轉換的部分，在失誤與快攻得分方面，勇士從首戰的壓倒性領先，到近兩戰其實都已經落後給對手，甚至有拉開之勢，這絕對是個警訊。

簡單說，火箭在進攻端，已找到善用最強點（森根）與最強優勢（年輕體能）的極大化運轉方式，避免繼續被困在相對較弱的半場進攻。

湯普森帶給勇士莫大威脅。 美聯社

防守部分，首先為了保護亞當斯（Steven Adams）跟森根，第3戰後也為了提防巴特勒（Jimmy Butler）屢試不爽的錯位單打套路「兩側接球背框起手，瞬間加速切他中路」，不時混用區域防守，並提高輪轉的速度與強度。

柯瑞（Stephen Curry）方面，這位史上最強射手是無法完全阻止的，但透過超高位閃電夾擊，讓他難以在第一拍出手或轉移分球，這兩場也確實達到壓制效果。對於快攻的回防、路徑的站位，亦是肉眼可見進步中，這場扣掉上三陣的第四節，勇士的快攻得分，竟然已經被壓制到只剩下2分。

防守端的現況顯示，火箭同樣是已建立一套合理取捨的邏輯，核心策略跟勇士區防第三戰夾擊格林，放湯普森進攻的思維殊途同歸：死守主角，放給你配角投，賭你的配角無法給我足夠的懲罰。。

火箭的策略當然有缺口，但今天他們賭贏了。他們賭上巴特勒與格林（Draymond Green）的三分不佳，他們也賭上配角群的「Catch & Shoot」三分傷害有限，而勇士給予回報的是，火箭防守策略下主要放掉的底角，全場三分僅11投2中，而全場Open情況下（防守者在4-6呎之外），勇士的三分同樣也是慘澹的僅僅29.4%，那麼，火箭的策略當然是好用繼續用。

格林的甦醒依然牽動火箭季後賽能走多遠。 法新社

勇士小球仍未逼迫火箭入絕境

筆者在系列賽前分析文「大球與小球正面對決 勇士火箭爭勝的如意算盤」曾提到，這場大球VS小球的對決，雙方誰先把對方打到變陣，都是一個場上局勢一個很好的參考指標，而實際上，這兩戰確實顯示，火箭正處於更逼對手在調度上被牽著走的一方。

勇士的小球至少到第5戰，還未見能真正逼迫火箭棄用雙塔調度，反觀勇士，越來越多的大個子被派上場實驗，箇中關鍵就在於，勇士的三分沒辦法給予火箭大個子們足夠的教訓。

回到舊金山主場，當然是勇士第6戰的利多。球星當然會是勇士想贏球的最大憑藉，好消息是連續4場只休一天、對老人不利的密集賽程，這在柯瑞身上，近兩場著實看得到影響；而第6戰且又要進行移動，在金州軍於第5戰提早被打爆的情況下，反而較對手少了消耗。

少了一節半的疲倦累積，對於還帶傷的巴特勒，以及第5戰賽後外界眾所擔憂的柯瑞疑似指傷加重，也都是福音，勇士球迷仍可以期待兩大進攻巨星，能在回到主場後畢其功於一役，完成淘汰火箭、實現晉級！

勇士綠葉配角們仍需要強勢發揮，減輕雙星負擔。 路透社

但除了期待兩老回到主場巨星威能打爆對手，始終還是外線的把握度。火箭敢於放特定幾位球員與特定幾個位置空檔，就是有信心做好風險控管，勇士想贏，最佳的方法依舊是正面擊垮對手的如意算盤。

就算休士頓空檔放的再托大，金州創造的大空檔再多，投不進都只是白搭，就只是讓火箭更能牢牢鞏固籃板優勢，以及讓自己面對年輕球員更頻繁衝刺快攻的噩夢。

火箭的勢頭還再往上，不在下一戰將它撲滅，無論是體能或客場因素，第七戰勇士都將成為不被看好的一方。下一場能順利將對手擊墜，避免夜長夢多嗎？全世界都在看！