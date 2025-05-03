現場直擊沙子宸旅美第二年擺脫青澀 壘上有人投不好大課題

兩位旅美小將沙子宸、林維恩，隨隊前往南加州打系列賽，小聯盟賽事難得湧入台灣球迷，連現場工作人員都嘖嘖稱奇，好奇兩人來歷為何？美西時間週三晚賽事，史塔克頓港口隊末段遭遇反撲，遭庫卡蒙加牧場地震隊先追平後滿壘，緊急登板的後援投手提油桶滅火，痛失好局讓地主以2比3留下勝利。

港口與地震隊這場比賽呈現拉鋸，兩隊投手均有效壓制打線，沙子宸後段接手，雙方比數2比1港口領先。一開始，沙子宸變化球不穩，多次陷入球數落後，幸而打者也打不好他的球，守備幫忙讓他投進九局下保持不失分，還賞了三張老K。在鄉親助威下，沙子宸其實表現可圈可點，前3局僅用不到40球有效壓制，直到最後階段亂流，先被首名打者敲二壘安打，隨後下一棒以右外野深遠高飛犧牲打推進跑者上三壘，此時他竟以暴投讓對方拿回追平分。

擔任後援的沙子宸此役表現先盛後衰，進入九局遭遇對手狙擊追平比分，緊急上陣的投手提油桶救火擴大災情，最終以再見保送把勝利拱手讓給地主隊。 陳光立／攝影

與地震的打者羅德里奎茲（Victor Rodriguez）纏鬥，沙子宸於兩人出局被敲一記緩慢的三壘方向滾地球，形成一記內野安打黯然退場。接替的投手曼紮諾（Alejandro Manzano），雖本季前5場無自責分，但從4月24日後約一周沒登板，臨危授命生澀感顯露無遺，上了投手丘先投出四壞保送，隨後又因處理反彈球失誤形成滿壘，最終以再見保送葬送這場比賽。這是港口隊開幕11局大戰後，首度吞下再見敗飲恨，救援失敗、吞敗投的沙子宸離場前，仍保有風度一一替來打氣的台灣球迷簽名，並在場邊接受台灣媒體採訪，戰績兩勝一敗防禦率0.87。

沙子宸賽後表示，賽前看情搜他們都是會放第一球，可能屬於比較有耐心的打線，力量也蠻強的，投球策略上他選擇相信自己的球威，盡可能把自己最好的球路拿出來。剛開始上去整體來講，其實都算掌握之內，遺憾是最後一局可惜，捕手沒有擋到那一記暴投，漏了那一分被追平。後面投手（曼紮諾）上來，沒有收下這場比賽非常可惜。沙子宸提到：「我覺得，這次投球還算控制得當，只是比較可惜九下的那顆滑球有點失投，運氣也不好，被敲鳥安讓打者上壘。」

沙子宸旅美第二年，看得出他從賽前準備功夫到場上的專注，以及對待比賽態度有很大轉變。 陳光立／攝影

這是我第三次、本季首次看沙子宸，從他賽前準備功夫到場上的專注，以及對待比賽態度有很大轉變。賽前我走進球員更衣室，沙子宸正進行著重力球訓練。他緊抿嘴唇，眼神專注地將加重球一次次砸向地面，沉悶的撞擊聲迴盪在空間裡，我僅趁空檔跟他稍微打招呼離開，對即將登板的投手我盡量不說話以免影響情緒。今年邁入21歲，正在運動家農場系統1A打拼，可以感受沙子宸懷抱強烈企圖心，無論是季外自主訓練，到心態上的成熟，均反映在開季滾燙表現。

對比去年同期高達6.11的防禦率，如今的沙子宸已經擺脫青澀，甚至扮演起大哥角色照顧菜鳥林維恩，簡直是判若兩人。本季5場出賽主投20.2局，狂飆29次三振僅2次保送，每9局12.63K，更猛是每局被上壘率（WHIP）僅0.77，這數據低於1.00以下是頂尖水平，我想是他暫居加州聯盟防禦率王之外，值得關注的部份。另值得一提是本季晉升左打剋星，目前累積7局，左打的打擊率僅0.087，僅被敲兩支安打同時賞13次三振，對比右打的打擊率2成45、12支安打是天壤之別。

在接受記者採訪時，沙子宸對個人轉變的說法是：「就是把去年休季學到的東西每天做好。」據知，為了今年球季他特別找專業教練規劃體能菜單，無論是有無表定出賽每日持續，堅持把每個動作落實。此外，沙子宸嗨重新改造投球機制，目標就是希望能追上前輩莊陳仲敖腳步，踩上2A的投手丘，與同樣來自台灣的捕手林家正三人會合。當然，他不是鐵人，坦承有時也會感到身心疲累，但對自己有高度期許，追逐的並不是小聯盟防禦率王，而是獲得教練青睞通知晉級。

沙子宸壘上無人投得像塞揚，但壘上有跑者卻難以應付局面，是他本季最大課題。 陳光立／攝影

港口隊的投手教練葛特（ Jim Gott） 肯定沙子宸的努力，卻也坦言場上的打者會告訴你，自己還有什麼不足，他解釋：「小聯盟就是個棒球學院，透過養成、訓練告訴你，如何準備、如何訂定投球策略，如何掌握好球帶，遇到打者如何攻略，你在場上扔出的每一球都有記錄，教練不會憑個人喜好打分數，而是打擊區的打者給分。」舉例來說，沙子宸在壘上無跑者時是威風八面，一共三振21名打者、對手打擊率僅1成82，每局被上壘率僅0.67，但在打者踩上壘包時，被打擊率竄升至3成64，WHIP突然竄到不及格的1.33。數字不會說謊，進階數據披露沙子宸沒準備好應付壘上有跑者的局面，這也是他本季得繳的功課。

小聯盟裡注重的是養成，葛特也坦言1A、2A間不是只差1而已，那裡的打者能把投手缺陷給放大，懂得什麼球可以撿、什麼球可以放，只要投球沒掌握好，很快就會被打爆，屆時對投手會造成嚴重的心理陰影，所以今年的沙子宸確實比去年進步許多，但是要上去的話，勢必得以更紮實的內容說服教練團才行。