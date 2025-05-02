哀悼2024-25賽季湖人 唐西奇未來也將隨著成為漫長重建祭品？

湖人七戰四勝系列賽被灰狼4：1幾近橫掃淘汰出局，難堪至極。有多難堪？

湖人系列賽五戰第四節場均得分只有17分，五場比賽第四節只有一場得分20分，其他四場第四節得分都在20分以下，第四節平均場被灰狼輾壓7分。第四節關門球不管是追分還是只想保住情勢，湖人五場比賽只有一場得分20分，另外四場都在20分以下，湖人團隊攻防顯然出了很多問題。

例行賽場均12.2分灰狼前鋒麥克丹尼爾斯系列賽場均17.4分，G1、G3、G4都贏在麥克丹尼爾斯身上，5成7投籃命中率，3成7三分命中率，令湖人防守和籃板、對位措手不及。例行賽18.7分、7.1籃板灰狼前鋒藍道，系列賽場均22.6分，三分命中率3成93，穩到不行，比例行賽更穩更悍更強硬。藍道打得比湖人詹姆斯更穩定更有侵略性，除了G1攻下16分，其他四場每場至少攻下22分。

灰狼中鋒戈貝爾(持球者)，G5攻下27分、24籃板，展現非凡統治力，打得湖人滿地找牙。 路透

前四戰沒什麼存在感灰狼中鋒戈貝爾，G5攻下27分、24籃板，展現非凡統治力，打得湖人滿地找牙。灰狼一哥愛德華系列賽場均26.8分，G3攻下29分、8籃板、8助攻，G4砍43分、9籃板、6助攻直接帶走比賽。

系列賽五戰湖人禁區得分只有G2贏球扯平，其他四場都被灰狼輾壓。

最難堪的是G4，湖人第四節從領先10分打到輸球，湖人教練瑞迪克第三、四節只用五人打滿下半場，沒有換人沒有調度沒有戰略，湖人最終輸球收場，讓例行賽執教評價幾近滿分的瑞迪克跌落神壇，批評不斷。

湖人這個系列賽總結，就是湖人後衛里夫斯說的，「我們整個團隊的表現就是不夠好，這樣無法擊敗對手，這就是事實。」瑞迪克也做了內省和自我檢視，瑞迪克認為自己執教表現應該要更好，但過程和結果都不符預期。

湖人2024-25年球季開低走高，季中交易意外得到獨行俠後衛唐西奇，是最大收獲。 路透

湖人2024-25年球季開低走高，季中交易意外得到獨行俠後衛唐西奇，季末再拉尾盤打下西區第三種子，傷兵陸續歸隊，防守專家前鋒范德比爾特健康歸來，後衛文森找回輪換定位、準星和信心，中鋒海斯開始打得像個合格NBA長人，後衛里夫斯經常有神來之筆，打出明星級衛身手和表現。瑞迪克得到的執教評價更高，季後賽備受期待。對灰狼系列賽，七成以上專家和媒體都看好湖人應該六戰最多七戰可以晉級西區第二輪。

最終結果卻是，灰狼季後賽強硬風格和打法，讓湖人所有爭冠美夢和幻想全都破滅。

季後賽灰狼打得比湖人更強硬、更有團隊，G1湖人很明顯精神面和身體抗對都沒能做好準備，先被灰狼爆打一頓，湖人在G2靠精英防守扳回一勝。但接下來灰狼年輕、體能、防守、進攻，靠速度創造各種錯位都讓湖人疲於奔命，湖人籃板被爆，禁區被輾壓，防守對位跟不上，詹姆斯撐到第四節已經沒力，湖人第四節很難靠唐西奇和詹姆斯持球單打戰術進攻得分，帶動團隊，湖人在第四節和決勝期幾乎只能挨打。

40歲詹姆斯生涯奪冠大門已經關閉，湖人未來也將進入很漫長重建黑暗期。 美聯社

里夫斯季後賽已經失去例行賽經常神來一筆的神奇表現，湖人攻防、團隊、戰術、應變都被灰狼全面壓制。湖人這樣的季後賽收尾讓人始料未及，輸得灰頭土臉，2024-25年球季湖人最終結局，比前兩年漢姆執教湖人時還糟，真叫人無言以對。

40歲詹姆斯生涯奪冠大門已經關閉，湖人未來也將進入很漫長重建黑暗期，是為湖人2024-25球季哀悼文。而26歲有著大好前景的唐西奇則會繼續身處其中嗎？