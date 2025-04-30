柯瑞平庸也無懼！巴特勒率勇士綠葉聽牌 火箭格林成戰犯

勇士火箭第四戰，或許是只休養一天的疲倦，又或者是看著隊友表現不俗，寧願退居配角扮演誘餌，總之這是一場柯瑞（Stephen Curry）表現平庸的比賽，此戰他僅客氣地出手13次拿下17分，但勇士依舊反撲成功，拿下最後勝利，而這一場，可說是另外兩老的英雄舞台！

油料用在下半場的英雄巴特勒

巴特勒（Jimmy Butler）於第二場的臀傷，讓他錯過第三戰，即使第四戰回歸，仍舊受到影響，正如總教練柯爾（Steve Kerr）說，如果是例行賽，他將錯過1至2週。但他的回歸仍具指標，勇士的傳導在有他與格林（Draymond Green），再度回到了流暢，而雖然疼痛讓他得分配體力，上半場相對沉寂的僅有3次出手拿下4分，甚至格林都還要關心到前三節，似乎都還動彈不得，但第三節，他已蓄勢待發，準備好將剩下的油料一舉燃燒。

第三節初巴特勒就先牛刀小試，勇士的一波18比1，他絕對仍足以居首功，正是他開始接過控球權，連投帶罰加傳球的4分2助攻，還包括數據上看不到的轉傳，帶領球隊打出這次一波流快速於中場後反超。

「季後賽巴特勒」依然強心臟。 法新社

沒有放棄的火箭，隨後又再次追上，金州球迷要感謝布魯克斯（Dillon Brooks）的嘴砲，進一步將「士官長」的殘油點到熊熊燃燒，第四節獨拿全隊最高14分（全場27分，下半場就23分），尤其在勇士再度被反超之後，幾乎沒有失手的3次命中加5次罰球，包括布魯克斯一次腦衝，5分半鐘拿下11分，你來我往的「Clutch Time」，更是囊括全隊3/4的9分，隻手於進攻端幫助球隊殺死比賽！

別忘了他還以跳的比全場都高的驚人姿態，於比賽最後10秒，搶下了森根被守下的那顆關鍵籃板。然後，再冷靜地兩罰俱中（全場12罰12中）。既能熱血，也能沉穩。

只能說，偉哉！「季後賽巴特勒」！

「嘴綠」還是森根殺手

進攻看格林，防守是格林的絕對領域。儘管在進攻端上他仍乏善可陳，全場僅6 分，還都是第一節看似宣示決心般的兩顆三分球。附帶一提，你可能沒想到，季後賽的三分總命中數，格林靠著累積場次，居然已追上名射手史托雅克維奇（Peja Stojakovic），殺進歷史前50名。但在防守端，他真的很罩。

根據資料，格林就是森根（Alperen Sengun）這系列賽的剋星。系列戰雙方對位，森根僅僅35投13，投籃命中率37.1%，第四戰森根更進一步確立戰術核心，第三節中段後如入無人之境的大爆發，令球迷印象深刻，也是火箭可以在被打一波1-18後重新站穩的理由。

森根遇上格林的防守，命中率明顯下滑。 路透社

但更深刻的原因，恐怕只是因為格林5犯下場。這段期間，森根想打誰就打誰，從格林換人的第三節07：08，到重回場上的第四節07：51的不到12分鐘，森根狂幹了全場31分中過半的16分；但之後除了一記補籃外，僅中了一記打板，其他再無投籃出手命中，甚至連近框4呎內出手都困難，全場對位格林僅10投2中，最後那一記碰撞後失衡，甚至帶點畏懼的草率勾手，可以說是這系列賽他對上格林的縮影。

在格林第四節上場前，火箭開局7投5中，待他回歸球場，只剩下可憐的16投6中，這就是格林之所以數據平凡仍被重視的價值。

所以也有些難理解，火箭為什麼沒有特別設計，嘗試把還有近8分鐘已5犯的他打下場呢？

勇士配角極限發揮

兩老之外，勇士綠葉們也延續著上一戰的好勢頭。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在巴特勒回歸後，更能回到擅長的無球跑動、接球後快速突破，以及空檔投射，本場他從三分線外狠狠地打擊了火箭隊，6顆三分球更勝柯瑞的4顆，第四場比賽砍下全隊最高的27分，比對手主將格林第一、三和第四場比賽中的總得分24分還多。他也受到自家老大哥的稱讚，「他的技術不錯，但內心更強大，我喜歡稱之為非理性的自信」，這正是他能在一眾名將身旁仍毫無畏懼發揮的原因。

波傑姆斯基和希爾德的外線發揮至關重要。 路透通訊社

近日與巴特勒基情四射的希爾德（Buddy Hield），也還是能在三分線上提供貢獻，甚至還帶動防守強度的提升，在盯防格林的任務上，表現令人驚艷。波斯特（Quinten Post）是另一位驚喜，開始敢於投射更多外線，若果火箭下一場繼續將勝負賭在雙塔，勢必要面對區域防守保護亞當斯（Steven Adams）時的外線隱憂，而波斯特很可能就是突破與否的關鍵。

持續迷失的少年格林

火箭昨天頻頻打出利多，差點就贏下比賽。范弗利特（Fred VanVleet）打出系列賽最佳表現，三分球12投8中；湯普森（Amen Thompson）修正離籃框太遠的進攻方式，更積極於強攻籃框施壓與爭搶籃板。

森根雖然攻打勇士格林吃鱉，全場仍把握機會攻下31分10籃板5助攻，寫下土耳其球員季後賽得分紀錄，成功頂起主帥尤多卡（Ime Udoka）變陣改打「Inside-Out」的核心角色。

格林和巴特勒構築勇士堅強防線。 法新社

也因為森根的發揮，火箭得以奪回進攻籃板與內線得分優勢，甚至贏得更多的失誤與快攻得分，這是為何休士頓可以克服第一節初一度2比13挖坑的窘境，甚至，今天布魯克斯也沒有身揹犯規麻煩。

除了布魯克斯太愛亂噴，惹怒了巴特勒開始爆發，以及究竟有沒有必要因為怕亞當斯被「駭客戰術」，就把這個強點下放板凳。第四節當他下場時球隊還領先兩分，待他回來時已落後3分，被打了一波2比7，且今日他在場上，正負值是全隊最高的+16；除此之外，大體上此戰火箭沒有什麼太大的犯錯。

敗就敗在原本的頭號得分手格林（Jalen Green）手上。

火箭頭號得分手格林幾乎消失在進攻端。 路透社

扣除大爆發的第二戰38分，其他三場系列賽他場均僅有8分，34投10中命中率不到3成，三分命中率是更可憐的13投2中，剛過15%，尤其是近兩戰被勇士上更多的身體對抗強度後，除了出錯，進攻端連存在感都快要消失。

更令人遺憾的是，第四戰他不只沒有加分，還嚴重幫球隊扣分，勇士第一節初的13比2與第三節初另一波18比1攻勢，讓火箭得耗費整場比賽去填補；而其中的關鍵正在於，格林不僅沒有投進，還因為長射落空頻頻轉化為勇士拿手的快速攻守轉換，以及同樣被打反擊的多次失誤。

即便不求得分，第四戰如果能少掉因為格林被打出的反擊，沒有那兩度被勇士的一波流，火箭本該都更有機會贏球。也因此，整個下半場他僅僅上場10分鐘，尤多卡寧願換上雙塔、擺上大陣容，也不願放他上場敗分。

他確實還年輕資淺，尚待學習，不穩定本來就是賽前可以知道的問題，老大哥范弗利特亦為他緩頰，認為球隊需要更幫助他得到空間。

二輪菜鳥波斯特首次在季後賽扛先發表現亮眼。 路透社

但眼看很可能就是最後一戰，至少可以更謹慎投球，在其他方面如防守、籃板幫助球隊。再不醒，真的就要放假，甚至有可能得轉隊了。

這也是其他火箭年輕球員該警惕之處。近兩戰火箭都有勝算，但總是敗在小細節比如又一場罰球低迷僅61.3%，三場輸球共24分，罰球就罰丟31分，天賦更加平庸的勇士綠葉們，正在打出更正確、也更賣力，特別是在籃板衝搶與卡位態度，激戰至此，變陣已開始成為次要，而是看誰更飢渴於贏球了！