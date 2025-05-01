阿隆索不再只追求全壘打 靠精準選球晉升全方位打者！

大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)無疑是今年開季最火燙的打者之一。過往的他雖以砲聲隆隆著稱，但在今年之前的生涯打擊率與上壘率卻只有.249與.339，而本季他的這兩項數據卻分別高達.346與.462。你能想像這是阿隆索打出來的數據嗎？

「北極熊」阿隆索去年球季結束後投入了自由球員市場，他曾在去年季中拒絕了大都會隊開給他7年1億5800萬美元的合約，但由於他連續兩季表現下滑，使他的賣相不如預期，最終僅以1年3000萬、附帶第二年2400萬的球員選擇權續留大都會，等於要再拚一年領大約，而目前看來這是阿隆索正確的決定。

阿隆索目前繳出.346打擊率、.462上壘率、.664長打率的打擊三圍，OPS也高達1.126，另有7發全壘打、28打點及11支二壘安打。他的長打率、OPS及二壘安打數都高居國聯第一，上壘率及打點則排在國聯第2位，分別僅次於史密斯(Pavin Smith)和赫南德茲(Teoscar Hernandez)，打擊率與1.8的fWAR也排在全聯盟第5位，是國聯4月最佳球員的大熱門。

阿隆索目前各項數據均名列前茅，是國聯MVP領跑者。 法新社

過去對阿隆索的印象都是全壘打特別多，但打擊率與上壘率並不高，因此進階數據並沒有傳統數據那麼漂亮，算是偏傳統型的重砲打者。他在2019的新人年就以53發全壘打打破了賈吉(Aaron Judge)2017年所保持的新人最多全壘打紀錄，並拿下該年新人王。但新人年已是阿隆索的巔峰，往後幾年的表現都沒有第一年出色。2022年算是他表現第二好的一季，打出了40發全壘打與131打點，其中打點還打破了隊史紀錄。2023年他雖有46轟的表現，但打擊率只有.217，去年他的OPS則來到生涯新低的.788，因此影響到了他的市場行情。阿隆索2019到2024年的全壘打總數雖為全聯盟第二高的226，僅次於賈吉的232，但他17.4的fWAR卻只能排在這段期間的第37位，這也是為何他無法拿到更大張合約的主因。

今年阿隆索顯然有對打擊型態作改善，尤其在選球方面更加有耐心，也不再只揮大棒追求全壘打。今年他的保送率由去年的10.1%提升到15.2%，並名列全聯盟第19，保送/三振比也由0.41大幅成長到1.0，並位居全聯盟第12，等於他的三振與保送數已相同。而過去他的三振數幾乎是保送的兩倍以上，例如他去年的三振數達172，但保送數只有70，比例相當懸殊。今年他在選球方面則宛如索托(Juan Soto)上身，使他得以再提升一個檔次。

阿隆索前一棒是更難纏的索托(右)，除了自己有更多好球可打外，或許也從他那學到了不少選球技巧。 美聯社

阿隆索在選球上的進步也可在出棒數據中看出端倪。他針對壞球揮擊的比率由去年的26.2%大幅下滑到21.7%，揮空率則來到9.1%，雙雙創下生涯新低。這顯示他不再盲目揮棒，較傾向只對好球進行攻擊，這也讓他的擊球更加紮實，擊球初速95.2英里排在全聯盟第5，平飛球比率來到22.4%，皆為生涯新高。此外阿隆索也更常進行反方向攻擊並找外野的洞打，他的反方向攻擊比率27.1%也是生涯最高，而他的二壘安打許多是在外野反方向間隙中形成的。

儘管今年開季才不過一個月，但阿隆索顯然是目前國聯MVP的領跑者，他靠著在選球上的精進，由傳統重砲型打者晉升為全方位打者。若他能持續維持高檔狀態，球季結束後肯定會跳脫合約再度成為自由球員，屆時大都會隊想要留住他想必更加困難了。