中職／體能教練頻換策略狂改 球員難適應致悍將大規模傷兵潮

受到去年12強賽，以及今年經典賽資格賽的影響，許多球員的秋訓、春訓受到影響，讓今年球季初期，還有些戰將仍在調整或養傷。然而，奪得熱身賽三連霸的富邦悍將，開季後依舊極不順遂，包含張育成、陳仕朋主力戰將等都無法出賽，超過25名的傷兵名單，讓他們連二軍賽事都必須延賽。

富邦悍將的傷兵狀況非常多，除了原本開季就在傷兵名單的江少慶、王尉永、岳少華外，比賽過程中張育成及葉子霆等，都在奮戰時不慎受傷。不過比較令人摸不著頭緒的，則是悍將的林家班，包含林哲瑄、林岳谷、林旺熙加上洋將銳歐，都是突如其來的不適，因而退出戰場。

球員突然的受傷，有可能跟舊傷有關，但如此大規模的傷兵潮，就可能跟整個球隊的體質、規劃及養成有關。富邦悍將近年來，受到戰績不振的影響，各方的壓力驅使下，教練團的賞味期大約就是2年，許多教練更是自請離隊。相較於其他球隊的教練團異動，大多是在既有的成員中，再錦上添花，尋求更多對球員有益的方式。然而，富邦悍將則多是為了找尋整個體質改變的方法，因此海納百川，大量引入各種不同的方針。然而球員不斷的要適應新的訓練模式，並不一定能達到「我要全部」的效果，更可能是風險！

富邦悍將隊今年找來副領隊兼農場主管林威助，並與3位二軍日籍教練開始合作。聯合報系資料照

休賽季期間，球隊組織從以往林華韋領隊負責，改由林威助副領隊主導。富邦進行最大規模的教練團異動，其中包含體能部門。找來日籍教練根本淳平擔任統籌教練，並從台鋼雄鷹找來劉保賢，另有2位離隊。實際上，體能教練是富邦悍將這幾年更迭最頻繁的環節，自2017年至今共出現11位，其中7位已離隊。包含江奕昌、林宗男、黃柏揚、陳柏穎、朱偉銘、呂祐華、呂宗恩、林屹洲、杜正文、根本淳平及劉保賢，其中只有陳柏穎自2018年加入至今，在陣中最久，其他大多只有待約1至2年。

身體的適應能力是漸進式的，因此體能的提升需要時間和持續的訓練，其中包含運動、飲食和休息。並且循序漸進地調整運動強度，挑戰自己的極限，能夠逐步增強耐力、肌力和協調性。不過富邦連年的更換體能教練，從官方每年釋出的影片中，可以發現每位教練帶來不同的思維，雖然出發點都是替球員好，但每次的變動如果在乎的點不同，可能影響球員的身體適應性，甚至增加受傷風險。

外籍教練會帶來不同的訓練哲學及方法，尤其根本淳平以往的訓練量並不低，勢必對悍將們有所衝擊。雖然今年富邦和日本的Next Base訓練中心合作，藉由運動科學協助探究球員體能狀態，並從中開設訓練菜單。但對於運科的方法，大部份教練、球員對此並不熟悉，仍是在學習的階段，今年球季還是磨合、適應期。在體能訓練改變及適應過程中，有可能產生疲勞狀況、體能下滑等問題，進而成為容易受傷的原因。

面對大規模傷兵潮，富邦悍將總教練陳金鋒巧婦也難為無米之炊。聯合報系資料照

頻繁更換教練、訓練的策略一直改變，將使球隊難以建立長期的訓練體系，影響球員的養成與球隊競爭力。要一步登天很難，富邦要蛻變勢必要尋求穩定的教練及策略，讓球員穩定的有目標往前進。只是現在的陣痛期，希望只是短時間的磨合及訓練的必經之路，可別又因此換人，又要重來一套了！！！