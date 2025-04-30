退無可退至無牌可打窘境 湖人防線如何被狼群打到全面潰堤？

洛杉磯湖人隊本季充滿話題與故事性，教練團整組異動、季中迎來歷史級震撼交易、天災導致緊湊賽程、季末排名卡位戰場場精算，直到確定以西區第3挺進季後賽前，整季都維持超高討論度，與所在地好萊塢完美相符，可說是今年最「Drama」的球隊沒有之一。然而，相隔5個賽季後終於能好整以暇備戰季後賽、且擁有難得主場優勢的湖人，表現顯然是令人大失所望，4場比賽結束後已被灰狼聽牌，距離結束季後賽之路僅一步之遙，實在很難讓人相信坐擁詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）兩名季後賽超巨的隊伍會被打得無招架之力。

湖人除了首戰以22分之差慘敗，系列賽第3、4戰都曾看到勝利曙光，一路拉鋸至第四節才氣力放盡，尤其是G4進入第四節時曾手握10分領先，最終仍吞下逆轉敗，主力油盡燈枯無法換回客場扳回一城，無疑是本季令湖人球迷最心碎的一場敗仗，湖人4場比賽累積的第四節得失分差為-36，也顯示出體力條燒乾後繼無力的缺陷。

湖人第四戰下半場完全沒換人，「湖人湘北隊」最後也後繼乏力遭灰狼逆轉。 路透

換個角度來看，即便面臨淘汰邊緣，湖人在比賽中似乎都有一搏能力，只要改善關鍵時刻的把握度，抑或是最簡單的籃板、卡位、輪轉細節，這個系列賽似乎尚未完全絕望，但季後賽是另一個世界，從來不是靠分差或戰績排名就能完全解析，當G4湖人推出效率最佳的五人組合打滿下半場，卻還是遭到逆轉，就知道湖人目前所面臨的絕境，遠比帳面上還要逆勢棘手。

湖人教頭瑞迪克第四戰下半場不換人的決定「賭很大」，輸球後也招致批評。 路透

季後賽最大特點在於場與場之間的調整，一個系列賽最少4場，雙方從82場比賽樣本中找出對手陣容缺陷，將整隊剖開研究後，看見弱點就往死裡打，也必須在同時盡可能藏拙，攻守權衡、鬥志博弈，是季後賽最基本命題，也因此，季後賽除了是眾所周知的球星戰場——一般明星與超級巨星的差別便是在此，更是決定一名教練是「好教練」還是「頂尖教練」的練金石，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）帶兵菜鳥年便能將季中歷經重大交易案、體系打掉重練的湖人帶至西區第3，純論例行賽成就，瑞迪克絕對值得給上高分，甚至理應獲得一些年度總教練的選票，但來到季後賽，缺乏NBA執教經驗還是成為致命傷，終究非一朝半夕所能改善，也導致了反應速度不足、布陣調整不及的弊病。

要點名瑞迪克的調度問題，還得把時間線拉回到季後賽開打前，在外界眼中，湖人最大優勢莫過於三個持球發動機的進攻創造力，場上隨時都能夠有兩位季後賽水準以上的控球者，相比於灰狼在關鍵局面可能僅剩愛德華（Anthony Edwards）一人有持球創造力，湖人手握唐西奇及詹姆斯兩張歷經無數季後賽淬鍊的王牌，顯然是更具贏面，但與此同時，湖人的缺陷也十分明顯，禁區沒正統五號，考驗側翼群的輪轉覆蓋；板凳進攻火力嚴重不足多為防守組，陣容彈性受限，收官時常用的「死亡五中」除了唐西奇、詹姆斯外，搭配里夫斯（Austin Reaves）、八村壘及芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），是進攻火力最佳組合，大幅外擴進攻空間，但本質上防守缺點依舊明顯。

「狼王」愛德華將點名戰術發揮得淋漓盡致，切入如入無人之境，同時也不斷用Pull up三分破解湖人的區域聯防。 美聯社

而在季後賽開打後，顯然瑞迪克的準備比不上老謀深算的灰狼主帥芬奇（Chris Finch），一切都朝著湖人預想最糟糕的方向走，「狼王」愛德華表現強勢，場均29.8分、7.8籃板、5.8助攻如入無人之境，場均能飆進4顆外線，外切內投徹底打爆湖人防線，尤其是外圍點名到唐西奇、里夫斯等人後，切入都過得像清晨馬路般輕鬆，但這並非湖人守不住灰狼的關鍵，因為像愛德華這種季後賽愈打愈強的球星，無論得多少分都得視作「必要傷害」，真正讓湖人全面潰堤的，是其餘隊友的發揮。

瑞迪克有自己的帶兵哲學與偏執，這很正常，與其說每個NBA教練都有屬於自己的信仰，不如說攻防都有理想藍圖的教練才能坐上NBA主帥這個位置，對瑞迪克而言，現代籃球的完美樣貌就是極致的無限換防，每個球員都得隨時準備好小守大、大守小的準備，此舉有助於外圍防守覆蓋面積，但外線被突破後的協防也同時考驗團隊輪轉能力。

這輪系列賽，瑞迪克堅守的換防策略幾乎可說是遇到天敵，灰狼關鍵時刻決策能力不夠，但身材天賦、機體都完勝湖人，甚至在西區都可能只輸給龍頭雷霆，不只是愛德華，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、里德（Naz Reid）這些綠葉換防後遇到湖人後衛群都有辦法用體能吃乾抹淨，當灰狼有辦法多點開花，就會讓湖人產生顧此失彼的輪轉障礙，成為系列賽不斷上演的循環。

藍道才是湖人這輪完全無法解決的錯位單打難題，他從外圍發動進攻時湖人根本沒人擋得住。 美聯社

更別提過往總是被笑稱季後賽軟手的藍道（Julius Randle），事實上他才是湖人這輪完全無法解決的錯位單打難題，藍道有著大前鋒體格與強悍的啟動爆發力，這輪季後賽針對性地捨棄掉大量低位機會，更多改為從外圍發起，原因不難理解，芬尼史密斯不夠粗壯、八村壘橫移跟不上，唯一能在體格給予進攻難度的僅剩詹姆斯一人，唐西奇到來後，詹姆斯在下半季放更多心力在防守上，尤其是在無中鋒陣容時扮演禁區中樞，護框、卡位、低位防守等苦工無一不承擔，在這輪季後賽必須時常到外圍對位藍道，只要藍道成功突破，幾乎就沒有好的協防者能阻止，禁區呈真空狀態，也無怪乎能予取予求，這輪以4成76命中率拿下22.5分、5.3籃板、4.5助攻，更以4成55三分命中率轟下2.5顆三分球，猶如天神下凡表現打得像是另一個持球核心，也將湖人原有的陣容優勢抵銷掉了。

灰狼的陣容深度足夠，可以擺出有DPOY中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的主力先發陣，也能擺出五外陣容拉大進攻空間，而從首戰開始，灰狼便鐵了心要狠鑿湖人禁區，有意識地降低戈貝爾的上場時間，避免禁區蹲坑冗員，更多時候擺上進攻陣拚火力，也給愛德華、藍道更大的切入空間，此舉大獲全勝，兩人的切入成為湖人沉重防守負擔，一旦內縮夾擊，麥克丹尼爾斯、里德這輪懲罰空檔的能力也一再上演，這才是湖人完全守不住灰狼的根本因素。

湖人陣中沒有能和唐西奇好好配合的擋拆人選，也讓他操弄防守的強項無用武之地。 美聯社

首戰主場失利後，湖人面對被動逆境，瑞迪克用兵越來越保守，陷入要跟灰狼比進攻的迷思，季賽練的綠葉群不是不能用，就是不敢用，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、古德溫（Jordan Goodwin）等防守組不被信任，先發中鋒海斯（Jaxson Hayes）沒有任何效用，場上吃不了餅、防守也乏善可陳，少了為數不多的擋拆夥伴後進一步限制唐西奇的進攻選擇，每波球權打得更吃力，這輪場均只能傳出5助攻，讓唐西奇多單打絕對是湖人所不樂見。

此外，瑞迪克堅持讓湖人製造小打大機會點名戈貝爾，但撇除戈貝爾混亂腳步帶來的刻板印象，這個系列賽戰略成效相當失敗，唐西奇單打命中率不及4成、詹姆斯、里夫斯也沒辦法討到便宜，這輪戈貝爾算是用防守討回去年顏面，這些失敗的單打轉換為灰狼球權，而一旦讓灰狼有機會發起快攻，先天體能優勢又能提升轉換成功率，打快灰狼亂戰得分、打慢灰狼簡單切分，湖人都討不到優勢，只有禁區一再地被霸凌。

湖人還是得適時信任替補，強大的三持球核心才會有更多體力組織攻勢，第四戰里夫斯很顯然就是沒力了，最後幾次出手射程都過短。 美聯社

如果瑞迪克想要守住主場強勢續命，或許應該根本性地改變系列賽前擬定的攻防邏輯，轉而以外圍防守重新建立防線，湖人收官五中陣確實是有效率，但如同奧特曼打怪獸也不會一開始就開大招，常態使用會造成的消耗終究遠大於效益，多給范德比爾特、古德溫上場時間，避免灰狼主力持球手從外圍發起的進攻威脅性，加強籃板保護的同時幫詹姆斯減壓、降低唐西奇與里夫斯等人被點名機會，或許會降低進攻空間，但把比賽拉入焦土戰、降低進攻節奏，或許更相應湖人的優點，在防守保護下，三核心在關鍵時刻會有更充足體力釋放火力，才能在幾近絕望的聽牌落後下找到微弱的存活生機。

湖人每一步都要走得很謹慎，但也必須有賭博的勇氣。