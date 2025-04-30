一起經歷金鶯黑暗期 石萬金、龍聖、波賽樂在台灣重逢同學會

台鋼雄鷹的石萬金（Spenser Watkins）、味全龍的龍聖（Zac Lowther）、樂天桃猿的波賽樂（Beau Sulser）都是今年加入中職的新洋投，而三人的共通點是，他們都曾經在大聯盟效力於巴爾的摩金鶯，而且當過隊友。跨越太平洋來到台灣，三人分屬中職不同球隊，過去的隊友變成場上的對手，三人真的很有緣份。

身處美聯東區一級戰區的金鶯，自2018年左右開始進入重建期，之後約五年的時間幾乎年年在分區墊底，三度吞下超過百敗，2018（47勝115敗）、2021（52勝110敗）球季更是寫下全大聯盟最差的戰績。直到2023年球季，新秀養成開花結果，才重新回到季後賽的行列。當然，在這段戰力重整的時期，還是有比賽要打。已經漫長的球季，球季開打前就註定沒有季後賽的希望，場場比賽都是「消化試合」，主場觀眾席的噓聲可能比掌聲大，這就是那幾年金鶯的景況，也是這三位前金鶯洋投共同經歷過的棒球人生。這段時間，我也剛好住在巴爾的摩附近，在空蕩蕩的金鶯球場度過許多夜晚，石萬金、龍聖在金鶯主場的先發場次，我都曾經親眼見證，因此知道他們來到台灣加入中職，倍感親切。

石萬金、龍聖在2021、2022這兩個球季待在金鶯，波賽樂則是在2022季中加入。三人在這段金鶯的黑暗時期，擔當吃局數、扛先發的「苦力」，表現好時掌聲不多，一旦表現不好，主場觀眾噓聲不說，還隨時面臨下放小聯盟或被球隊指定轉讓（DFA，移出40人名單）的命運。箇中滋味，只有親身經歷過才知道。

石萬金效力金鶯時期。 路透

32歲的石萬金是三人中大聯盟資歷最豐富的。他出身底特律老虎的農場體系，在老虎時期並沒有機會登上大聯盟。2021年初，他與金鶯簽下小聯盟合約之後，在3A投出好成績，季中首度升上大聯盟，該年在大聯盟出賽16場，其中10場先發，投了54.2局，防禦率是悽慘的8.07。2022年，石萬金進入金鶯固定先發輪值，先發20場，共吃下105.1局，防禦率進步到4.70。雖然以他的年紀和成績，不會被球團看作是高價值的潛力新秀或主力先發，但如果能維持住這一年的投球表現，擔當重建中球隊的後段先發，應是沒什麼問題。

可惜的是，2023年他在3A開季之後，卻投不出好成績，而這時的金鶯已經重建完成、積極拼搶季後賽資格，對於整體投手戰力的要求更高。於是他六月被金鶯DFA，之後轉戰太空人、運動家，在運動家留下一場先發出賽的紀錄（4.1局、責失5分）後，就不再有重返大聯盟的機會。

龍聖則是由金鶯農場養成，是2017年選秀第二輪選進，也在金鶯登上大聯盟。 美聯社

28歲的龍聖則是由金鶯農場養成，他是2017年選秀第二輪選進，在小聯盟時期是相當被看好的左投，曾被各大新秀評價網站列名金鶯前20大潛力新秀。和石萬金一樣，他在2021年首登大聯盟，擔任6場先發、4場後援，總共投了29.2局，防禦率6.67。隔年，他大部分時間都在3A投得掙扎，只獲得一場大聯盟出賽的機會，2022年六月中被金鶯DFA，之後雖然仍在待在金鶯體系，但因為肩膀傷勢，2023年幾乎沒有出賽的記錄。來台灣之前，他在獨立聯盟和墨西哥投得很出色，因此被龍隊延攬。

波賽樂曾短暫效力過金鶯。 美聯社

波賽樂是海盜農場出身，2022年4月在海盜初登板，不過不久後就被DFA，隨即被金鶯撿走。這一年他在海盜、金鶯共以後援身份出賽10場、投了22.1局，防禦率是夠水準的3.63，但年底還是被金鶯DFA。2023年波賽樂短暫加盟韓職KT巫師隊，之後又回到美職體系，但也暫時沒有回到大聯盟的機會。

波賽樂在金鶯初登板。 影片來源：Perth Heat Baseball YT

乍看之下，三人的大聯盟生涯都不順遂，但這就是絕大多數在大聯盟體系打拼的球員的寫照，因為哪怕是以球員身份在大聯盟球場喝過一天的咖啡、投過一個人次，本身就是一個巨大的成就。在這段期間，雖不曾三人同時待在金鶯的大聯盟名單中，不過彼此之間在大、小聯盟的足跡重疊，也一起寫下一些有趣的記錄。

2021年9月，龍聖、石萬金曾兩度在金鶯同場出賽，兩場都是龍聖先發、石萬金中繼。其中2021年9月12日這場在主場對藍鳥的比賽，想必是兩位投手都想忘記的一場比賽：龍聖先發2局就被兩發全壘打狙擊，包括小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的滿貫砲，慘失7分。石萬金接著上場後更慘，只投0.1局，完全壓不住藍鳥的攻勢，被赫南德茲（Teoscar Hernández）炸了一發滿貫砲後退場，一樣掉了7分。終場藍鳥在這場比賽狂得22分，以22：7獲勝。

2021年9月12日這場比賽，龍聖先發、石萬金中繼都被藍鳥打爆，各挨了一發滿貫砲。 影片來源：MLB YT

2022年5月的一場主場賽事，這一年表現漸入佳境的石萬金，一開賽就被光芒韓籍強打崔志萬打出投手正面強襲球、擊中手臂，一個出局數都沒有抓到就受傷退場，而他的受傷也給了波賽樂機會。隔天，牛棚人手不足的金鶯將才被海盜DFA的波賽樂放入大聯盟名單，在大聯盟支援了一週後再下放回3A。這一年，石萬金、波賽樂也曾兩度在大聯盟同場出賽，兩場都是由石萬金先發、波賽樂後援。三位投手的命運可說是環環相扣，併肩作戰的同時也競爭大聯盟出賽的機會，而金鶯3A球隊所在地諾福克（Norfolk）和巴爾的摩之間的短程班機，三人在球季中都要搭上好幾次。

三人的緣份延續到台灣，龍聖、石萬金已經在4月3日先發對決過一次，這場比賽味全以3：1擊敗台鋼，龍聖獲得勝投，不過兩人都投得不差。球季還很長，三位前金鶯投手接下來很可能還會有正面對決的機會，而作為曾經和他們在同一個城市生活、一起經歷金鶯百敗球季的台灣球迷，祝福他們在台灣都有好的表現。