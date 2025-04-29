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現場直擊／要站穩火腿主場 古林睿煬需加強變化球及壓制力

聯合新聞網／ 福耳
古林睿煬23日在ES CON FIELD初登板。統一獅提供
古林睿煬23日在ES CON FIELD初登板。統一獅提供

在全球約6千座棒球場及體育場中，火腿位於北海道的主場ES CON FIELD HOKKAIDO日前被金氏世界紀錄正式認證為「世界有著最大連續玻璃立面的體育館」，這座球場不但擁有世界上最大的玻璃牆，還有兩面世界最大的LED螢幕（每面寬為86公尺、高為16公尺）以及可開闔式的屋頂，說這座球場是目前世界上最高等級的球場也不為過，而台灣旅日投手「台南金孫」古林睿煬23日就在此迎來日職生涯一軍的初登板，筆者在數月前已計劃在22及23日觀看火腿主場賽事，幸運遇到古林的初先發。

這是筆者第二次造訪這座球場，之前是在23年的5月，當時過程發表於《日職／火腿女孩帶你參觀新球場 ES CON初體驗就是讚》一文，內容著重在球場導覽見學，由於上次參加見學收穫不少，這次再度報名了3500日幣約60分鐘的高級導覽行程(價格依日期會有所變動)，這個行程只有在非比賽日才會舉辦，比賽日也有，但是另一種基本的導覽而已，從早上10點開始到下午4點，每半小時就有一個梯次，只要想參加基本上都報得到名，這一個梯次包含我們在內就只有5個人。

高級球場見學由火腿女孩帶隊進行導覽。福耳／攝影
高級球場見學由火腿女孩帶隊進行導覽。福耳／攝影

跟上次不一樣的地方當然是在球員休息室，這次由於17日就前往參加，這天火腿並無比賽，因此在休息室內剛好巧遇練習完的幾名球員，而當我們尋找到37號古林睿煬的置物櫃時(就在入口處旁邊)，發出的歡呼聲還讓隨行的火腿人員跟著一起鼓掌，導覽的其他詳細內容就請參閱上述文章，另外，導覽完後我們也與帶隊的火腿女孩鈴木穗乃花合照，並聊起這兩年火腿來台的幾次交流，尚未來台交流過的她也表示希望下次有機會能到台灣來。

ES CON FIELD 被金氏紀錄認證為世界上有著最大連續玻璃立面的體育館。福耳／攝影
ES CON FIELD 被金氏紀錄認證為世界上有著最大連續玻璃立面的體育館。福耳／攝影

ES CON是個非常以球迷感受為最優先的球場，從場內的走廊、賣店、飲食街（七星橫丁），到場外的主入口廣場、整個園區等，棒球場以外的公共空間十分寬闊，3萬多人同時進場，雖然有些地方仍有擁擠感，但整體感受並不會令人太煩躁，1、2樓的座位區通道也很寬敞，更不用說兩面超大螢幕及環場音效帶來的聲光效果，由於螢幕夠大，因此可以運用的影音特果相當豐富，影片、過場畫面甚至於精彩畫面重播、球場及觀眾席上的即時現場互動直播更增加了球迷看球的樂趣，玻璃帷幕及開闔式屋頂的球場就不用說了，與啟用一年多後還在爭吵何時才不會再漏水及擁擠奇怪動線的大巨蛋相比，真的是天堂。

ES CON FIELD帶給進場球迷的感受非常之棒。福耳／攝影
ES CON FIELD帶給進場球迷的感受非常之棒。福耳／攝影

22日的比賽由伊藤大海先發，這天登板時大螢幕上播放了他的專屬進場影片，這時就在想，明天古林先發時會不會一樣有這麼炫的影片，沒想到真的有，而且是從古林以第一指名加入統一、在中職獲得的獎項到日職二軍出賽畫面都有收錄，短短30秒的影片，但已令人相當感動，也看得出來火腿對於古林的重視。

當然，古林初登板是留下了一些遺憾，首局一開始的保送、隊友守備上的幾次瑕疵等，讓他失掉3分，只有1分自責分，之後的2到5局即使仍有遇到難關，都能守下來，不過就是在第6局已經投了80球之後的壓制力明顯下滑，首打席投出保送，又被連打兩支安打再度掉分後，就是該考慮換投手的時機了，或許教練團想要看看古林是否能投超過100球，又或是已經兩出局，只差一個人次還是能夠達成優質先發的紀錄，結果就是被前晚才完成300轟的淺村榮斗連兩天開轟，比分到了難以追趕的差距，加上火腿進攻被封鎖，這場比賽古林吞下日職首敗，當然這都是結果論，最重要的是對古林來說，雖然扛敗投，這場比賽還是有收穫，目前最重要課題就是如何找回變化球的控制力，及在體力下滑後仍能維持一定的壓制力。

由於古林睿煬初登板，火腿的這款「我來自台灣」毛巾熱賣，早早就完售。火臉官方IG
由於古林睿煬初登板，火腿的這款「我來自台灣」毛巾熱賣，早早就完售。火臉官方IG

賽後新庄監督表示古林仍會有下一次先發的機會，依先發投手輪值來看，古林有可能會在本週對軟銀的客場系列戰後兩場中先發，屆時大家再一起為他加油吧。

古林睿煬 日本火腿鬥士 棒球專欄

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