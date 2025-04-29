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天意，湖人應該倒下！不信40歲詹姆斯能再次季後賽1：3逆轉

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
2016年總冠軍賽騎士逆襲例行賽73勝勇士，完成總冠軍賽史上最大逆轉秀，那一年詹姆斯31歲，如今在湖人隊他已40歲了。 路透
2016年總冠軍賽騎士逆襲例行賽73勝勇士，完成總冠軍賽史上最大逆轉秀，那一年詹姆斯31歲，如今在湖人隊他已40歲了。 路透

關鍵G4湖人113：116被灰狼逆轉，七戰四勝系列賽湖人1：3落後，灰狼只要再贏一場就能淘汰湖人，晉級西區季後賽第二輪。

從領先到輸球，40歲詹姆斯打了46分鐘攻下27分、12籃板、8助攻，唐西奇38分，八村壘打出系列賽最好一戰貢獻23分，里夫斯再添17分，但灰狼還是能在第四節決勝期打出韌性，逆轉翻盤。

湖人第四節開局還領先10分，終場前不到4分鐘被灰狼打出15：9逆襲，灰狼替補前鋒里德兩個三分命中，角色球員迪文森佐、麥克丹尼爾斯兩次三分打得手，加上狼王愛德華三罰俱中，灰狼用這波15分攻勢關門逆轉，把湖人送到墳場門口。

湖人該贏沒贏，輸情勢更可能輸掉整個系列賽，這是天意！

40歲詹姆斯還能帶領湖人再一次完成季後賽系列1：3落後逆轉？我是不信。2016年總冠軍賽騎士逆襲例行賽73勝勇士，完成總冠軍賽史上最大逆轉秀，那一年詹姆斯31歲。

湖人用五人打滿第三、四節24分鐘，沒有換人，教頭瑞迪克這場比賽用人調度和臨場應變，充滿爭議，也幾乎被湖粉和媒體釘在十字架上。 美聯社
湖人用五人打滿第三、四節24分鐘，沒有換人，教頭瑞迪克這場比賽用人調度和臨場應變，充滿爭議，也幾乎被湖粉和媒體釘在十字架上。 美聯社

湖人教練瑞迪克這場比賽用人調度和臨場應變，充滿爭議，也幾乎被湖粉和媒體釘在十字架上。瑞迪克G4創造NBA季後賽下半場紀錄，湖人用五人打滿第三、四節24分鐘，沒有換人。

結果和過程是：

1、詹姆斯和唐西奇都打了46分鐘，八村壘和史密斯打了41分鐘，五次犯規纏身里夫斯也打了37分鐘。

2、詹姆斯第四節沒有得分，一次上籃、一次三分出手都失手，最後再發生一次發球失誤。

3、第四節灰狼打出32：19反撲。

4、湖人輸球被灰狼逆轉。

贏球什麼都對，輸球就得面對各種細節檢視和放大檢驗，瑞迪克的調度用人和單調戰略被噴上網路。

瑞迪克原本想法可能是先拿下G4，系列賽追成2：2平手，休息兩天移動日再進行調整和人員調度。但他萬萬沒想到湖人最後五分鐘關鍵球完全失神接近崩盤，體能不繼守不住，戰術單調攻不進，戰略目標和調整太慢，詹姆斯第四節進攻端幾乎消失。

湖人防守專家前鋒范德比爾特只打7分鐘，防守後衛古德溫也只打7分鐘，替補控球防守一流文森也只打13分鐘。

為了進攻得分和拉開空間，瑞迪克選擇放棄范德比爾特、古德溫，但湖人最終還是沒能贏下重要關鍵比賽。

G5回湖人主場，湖人只要打出精英防守表現，可以贏球，但系列賽情勢和心態對湖人都是壓力，沒有任何犯錯空間。

瑞迪克可以在用人和調度上更有彈性，靠防守帶動反擊，增加板凳范德比爾特、文森、古德溫上場時間和戰術空間，湖人只要打好防守，一切都有可能。

今年40歲詹姆斯(右)爭冠之路，很可能要畫下句點。 路透
今年40歲詹姆斯(右)爭冠之路，很可能要畫下句點。 路透

瑞迪克第三、四節只用五人，確實太特別，但這不是菜鳥教練會犯的錯誤，這只是選擇和決策，從贏到輸，讓瑞迪克付出慘痛代價，執教聲名大大受挫。

G5湖人或許還能掙扎，扳回一勝，但系列賽情勢和優勢、對位都很明朗，灰狼攻防兩端和臨場表現都是更好的球隊。

天意至此，40歲詹姆斯生涯爭冠之路，很可能要畫下句點。

NBA專欄 湖人 詹姆斯

特約記者李亦伸

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