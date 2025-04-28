夾擊格林放投湯普森 勇士主動防守變陣迎柯瑞爆發逆轉

回到自家舊金山，雖然身陷巴特勒（Jimmy Butler）傷缺的大不利，但憑藉火箭的生嫩、迭有成效的防守變招，以及進攻端綠葉球員們雖遲到，但沒有不到的輪流跳出，當然還有最重要的柯瑞（Stephen Curry）全力輸出，最終勇士成功地克服整場6度平手、18次互換領先的一度拉鋸，於第四節揚長而去，守下了主場首勝。

錯過這大好良機的火箭，陷入1-2又逢客場的絕對劣勢，重點更在下一場「士官長」有極大的機率回歸，據報他於今天賽前就有參與練習，很有信心週一回歸場上，休士頓沒能把握這大好良機偷下一勝，無疑已將自己逼到絕境。

一如前幾戰，讓我們來看看第三戰幾個關鍵重點，同時放眼第四戰！

火箭的老毛病發作

筆者於系列賽開賽前的分析文「大球與小球正面對決 勇士火箭爭勝的如意算盤」中，提到了一個休士頓必須在季後賽盡可能避免再發生的情況：「火箭在「Clutch Time」的得分與進攻效率，都落居聯盟後段班，有效命中率與真實命中率更是分居倒數的第29與第30，休士頓絕對不樂見在比賽尾聲球隊還處於落後或哪怕僅些微領先，相對平庸的進攻，始終不利於關門」。但顯然，他們第3戰最致命的犯錯，還是落在了這一點上。

勇士綠葉副將在第3戰適時挺身而出 歐新社

火箭未能守成，從第一節范弗利特（Fred VanVleet）獨拿13分開始，上半場一度累積的雙位數領先優勢，於第三節被追上，第四節第一波攻勢，格林（Draymond Green）就以一記上籃追平比數，5：27時仍僅以84-85一分落後，最終比賽結束，雙方比數93比104，火箭在這波9：19的末段送頭，葬送了勝利。

勇士成功的防守變陣

雖然賽後大多數球迷與評論，都聚焦在柯瑞的火力凶猛，以及第四節小裴頓（Gary Payton II）的輸出，但比起進攻，筆者此戰更想嘉獎的，是柯爾十足到位的防守變陣。就筆者看法，此戰勇士仍是先於防守端達成了壓制效果，從而才有餘裕等到自己的進攻手感開始加溫，最終一舉決定勝負！

第2戰勇士於最大的防守疏失，就是讓格林（Jalen Green）持球發動的太過輕鬆，從而予取予求，此戰因此優先將矛頭指向了這個問題，從一開賽就竭盡全力，無論是專人橡皮糖盯防，果斷的擠過擋拆或直接換防，總之勇士整場都盡可能不讓格林接到球，就算勉強接到也盡量在不利發動的位置，或者面對沒有擋拆的空隙可乘。

在勇士的針對性防守下，格林第3戰僅得到9分。 美聯社

同時間，縮小防守圈以抗格林與森根（Alperen Sengun），還有上一戰漏掉的開後門，並且選擇性地放空湯普森（Alperen Sengun），誘使同時也迫使他必須更多出手。這點從賽後的觸球資料變化，以及出手效果可見一班。

第2戰格林觸球85次出手25次狂轟38分，湯普森僅20次觸球7次出手得到11分，此戰格林銳減至觸球僅64次、出手11次，更慘烈跌幅的僅得9分，湯普森則大幅提升至53次觸球16次出手，得分卻是不升反降的僅僅11分。

再參考其他數據，本該是陣中最佳突破手的格林，本場只區區8次突破，湯普森卻多達12次，這些都可以看出情況違背火箭本意，尤其更凸顯湯普森外線投籃不佳的窘境：此戰他跳投僅4投中1。

透過控制格林，放空湯普森的開火權轉移，勇士已可享受讓進攻更差的人出手的策略成功感，但影響不及止於此，更產生了蝴蝶效應。

少了第2戰高效率的擋拆配合夥伴+防守圈縮小，森根被迫更匆促的出手，8呎以內的進攻，此戰是極其低迷的10投中1；森根與湯普森的進攻方式以及低命中率，且讓火箭比前兩戰更難以爭搶進攻籃板，系列賽首次在失誤、快攻、二次與禁區得分方面，全面遜色於對手。

勇士放投湯普森收到極佳功效。 美聯社

原本這個時候，火箭或許還可以交給第三得分點來打破僵局，但此戰的布魯克斯（Dillon Brooks），早在第二節結束前就已陷入4犯麻煩，早前筆者曾不斷提到的隱憂，恰巧也在這場的關鍵時機浮現；更甚者，布魯克斯於第二節4犯後下場，正是希爾德（Buddy Hield）得以攜手柯瑞，打出一波12：5，將分差從兩位數逼近至3分的原因，下一戰火箭絕不能再容許這位防守悍將隨意揮霍犯規額度。

除了球員該自己負責的低迷罰球（整場24投僅14中，身為頭號主將，森根更是該為失利負起責任的6投僅1中），此戰在進攻端總教練尤多卡（Ime Udoka）的應變不夠迅速，亦責無旁貸，第4戰前務必好好的為團隊規劃，如何破解勇士施壓格林持球，進而破壞火箭團隊進攻運作的難題，又該如何為湯普森隱惡揚善。

綠葉串聯頂起第二人角色

此戰的勝利，勇士毫無疑問還是由柯瑞這位棟樑，頂住壓力全場輸出所成就。柯瑞第一節僅得兩分，但在上半場范弗利特跳出，火箭三分球命中率高達40%情況下（勇士23投6中僅26%），勇士還能只有3分落後，靠的就是這位王牌從第二節開始的加溫，全場操勞41分鐘，拿下36 分9助攻7籃板2阻攻1次抄截，僅 2 次失誤的全方位統治，正負值是全場最高的+18。

在火箭此戰依舊採用聚焦於柯瑞的防守策略下，尤其顯得難能可貴；且更顯得他因應戰局而調整自身定位的多年經驗與籃球智慧，方能等到與幫助對友接力發揮，最終雖然球隊仍然沒等到某個人跳出，卻靠著群策群力，由多位球員串聯補上這第二人的火力缺口。

格林的防守也讓森根難以發揮。 路透社

第二節勇士先靠著柯瑞多元的進攻手段砍下13分，上半場15分只有一顆是三分球，其他4名先發合共僅11分，為一度落後13分的球隊續命。轉捩點發生在第二節尾聲布魯克斯犯規麻煩退場後，希爾德（Buddy Hield）外線開始加溫，在這之後投進3顆三分、單節8分，全場繳出第二高的17分，也幫助鬆動了第三節火箭對柯瑞的嚴防。

第三節柯瑞進一步三分回神，憑藉兩記三分球在內的單節12分，把比分再縮小至了2分差，更難能可貴的是，明明全場他是被追逐嚴防最兇的那一位，他還沒跑累，火箭球員的速度，已經因為體能大量消耗，快要追不上了。

進入第四節之後，火箭因此改為更多對他夾擊，但柯瑞迅即切換成控衛模式，雖然小裴頓在此系列賽有時因為尺寸問題，在防守端顯得力不從心，但他能留在場上是有原因的，他懂得更好的戰術配合與無球跑動，透過柯瑞與小裴頓的擋拆連線，主扛掩體的後者此節連拿9分，其中4次進球後有3球由柯瑞助攻，最終勇士就以他的單節11分（全場9投7中16分，生涯季後賽新高），殺死了比賽！

小裴頓第四節殺出。 法新社

找尋庫明加使用說明書仍勢在必行

希爾德、小裴頓與下半場亦有不俗發揮的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），共同扛起了巴特勒傷缺後需要的得分支援，是這一場的美麗故事。

遺憾地，庫明加（Jonathan Kuminga）再次得到了時間，表現卻仍不夠理想，但持平而論，已較第二戰漸入佳境，並且不乏亮點貢獻，包括第三節兩度切入突破得分，對格林相當不錯的壓迫防守；事實上他還憑個人能力創造了多次空檔外線機會，只是隊友都未能投進。不是說完全沒可能看到，例行賽那個「打火箭大將」的再次現身。

只能說柯爾（Steve Kerr）的執教哲學仍更像是「比起表現，更先求不能犯錯」，而這是原本籃球智慧就還要磨，近期鮮少上場與隊友默契更且不足的庫明加，難以迴避的弱項。

在這樣的調度思維下，只要還能得分，庫明加確實很難在關鍵時刻，取代其他看似天賦明顯有差距，但更能扮演好份內角色的綠葉隊友，一如波斯特（Quinten Post）的內線防守與籃板、小裴頓的掩護與無球跑動、希爾德的外線、穆迪（Moses Moody）的外圍領防與外線。

庫明加的格格不入仍是勇士亟需解決的課題。 美聯社

但這仍不代表繼續冰凍庫明加對勇士是好事，倘若能順利晉級，沿途金州將面臨更嚴峻的身材與運動力考驗，保守安於現有陣容的安穩，終將有不足夠的那天，不提前準備人手，筆者認為最終吃虧的還會是勇士

最後，聊聊另一把勇士雙面刃：格林。第三戰他的表現更加兩極，但最終他仍在第四節以弊遠大於利的防守，幫助球隊守下勝利。進攻端他再次成為被放投且配合甚佳的弱點，三分球4投0中還很離譜，進攻端也只有11投3中7分進帳，但在防守端他依舊無法取代，也確實隱約有向世界證明，自己不該只是DPOY投票第3名的球員的意味在。

這場比賽他一共對位防守了20次出手（全隊防守次數最多），只讓對方投進6球，DIFF%高達-17%，且是全隊防守「Contested Shots」最多次數（兩分球13次，三分球3次）的球員，幫助球隊失去巴特勒後，仍能讓休士頓內線投籃48投僅19中。

失之東隅，收之桑榆，雖然沒能如願贏下DPOY，兩天前拿下另外一項「最佳拚搏獎」大獎，也算是對他本季的賣力防守，另外一種形式的肯定了！