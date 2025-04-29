把被放棄的投手神改造 大都會「投手實驗室」藏了什麼秘密？

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紐約大都會隊上週六靠著先發投手霍梅斯（Clay Holmes）5局無失分，聯手牛棚五名後援完封，以2：0擊敗華盛頓國民隊，本季戰績一舉推升至19勝8敗，持續坐穩國聯東區龍頭。當多數球隊追逐明星與王牌投手時，大都會這財力雄厚的隊伍卻反向操作，憑藉瑕疵陣容（Misfit toys）般的投手異軍突起，這一篇我們探討到底教練團做了什麼，能將這些投手修好。

霍梅斯上一季是紐約洋基隊的終結者，如今轉戰大都會變成先發，他不負眾望主投5局僅被敲4支安打、送出2次三振，接手的迪亞茲（ Edwin Diaz） 三上三下關門，收下本季第7個救援點。根據《CodifyBaseball》數據，大都會開季至今27場，團隊防禦率壓低至2.36以下，成為近44年來第6支達成就的球隊，與1989年洛杉磯道奇、2012年華盛頓國民等傳奇隊伍並列。更驚人的是，這波強勢竟是在季外補強的兩名主力米納亞（ Sean Manaea） 與蒙塔斯（Frankie Montas）躺平之際達成，難道內部有什麼針對投手的「實驗室」嗎？能夠把人家放棄的投手神改造？

這臆測其來有自，大都會近年確實成投手再生工廠，透過尖端科技與訓練系統，讓被低估的投手脫胎換骨。例如，轉型先發的生涯後援投手坎寧（Griffin Canning）、去年防禦率破5.00、本季變1字頭的梅吉爾（Tylor Megill），以及從德州遊騎兵轉來的葛瑞特（Reed Garrett），皆在紐約找到第二春。米納亞向採訪的《Mirror U.S. Sports》透露：「每個想尋求生涯突破的投手，都該來這裡（大都會隊）。」

他去年聽取教練團建議，重新調整出手角度，隨即繳出12勝6敗、防禦率3.47的王牌級表現，同被改造的塞佛里諾（Luis Severino ）原被洋基放棄，加入大都會時是「生涯最糟球季」，未料短短一年谷底反彈，憑藉新練出球速達96英里的伸卡球與橫掃滑球，去年底拿到運動家隊6700萬美元大約。

過往幾年，科恩修改建軍方針斥資導入科技、買數據團隊、買一整支科學化後援，尋找讓投手穩定解決打者的工具與特質頗具成效。 法新社

大都會成功的核心，在於他們佛羅里達訓練基地有個「投手實驗室」，會透過KinaTrax三維骨架動態分析系統與高速攝影機，搭配教練團精準找出投手的缺陷。不過，現任牛棚大將葛瑞特 主張：「科技只是工具，我覺得投手教練海夫納（ Jeremy Hefner）出色溝通能力，才是我們大復活的關鍵。」針對這點，米納亞也點頭贊成說：「海夫納能把複雜數據轉成易懂的投球建議，並讓我們相信球隊力挺著自己。」這種信任感，在波動劇烈的職業運動尤其珍貴。讓我們拆解一下大都會投手群的表現，先發輪值防禦率2.36居聯盟榜首、牛棚防禦率2.56居聯盟第四名，過去10戰8勝、客場勝率.714，這樣的隊伍如何求敗啊？

當然，幕後操盤的功臣還是科恩（Steve Cohen）、這位聯盟最有錢的老闆，不單負擔薪資總額達3.3億美元，還洞燭機先授意成立科學部門，在市場找被低估、未被善用的投手，先以超低成本網羅，再喚醒他們體內的潛能。建軍方針不再是大買投手，而是靠自己練成。米納亞已經33歲，到紐約前已經歷兩季的低潮，教練團改變他的出手角度、減少伸卡球、增加速球比例，結果變成打者惡夢，今年冬天與球隊續約薪水幾乎翻倍。

塞佛里諾不一樣，他反而是增加伸卡和橫掃滑球兩樣武器，表現因此大躍進。海夫納以頗為奇妙的說法形容調整過程： 「就像你在微調烤箱的旋鈕，看起來幅度很小，但完成後的效果巨大。你不必做太多，就是一直調那些旋鈕，總會找到完美烘焙的火候，然後成品就很香了。」另一個大躍進的是坎寧，去年在洛杉磯天使隊 防禦率高達 5.19，如今在大都會僅用幾場比賽就壓到 3.12水準，他做出的改變只是把滑球使用率從24%提升到36%，未料馬上見效，坎寧說道：「大家很快會知道，『我來到這裡之後變強了』，那大都會可吸引更多想進化的投手投奔。」

這一季，我覺得大都會最經典的大計畫，是把洋基終結者霍梅斯改造，他很多年沒先發，但大都會隊分析後告訴他可以勝任。於是，雙方以三年3,800萬美元簽下進行實驗，說穿了這還不到頂級先發投手一半價碼。目前看起來，他們押對寶了！開季之後霍梅斯先發五場 3.16的防禦率 ，他說：「這裡（大都會）願意嘗試新東西，不怕失敗。」砸錢買科技、買數據團隊、買一整支科學化後援，尋找讓投手穩定解決打者的工具與特質，大都會魔法正在發揮作用，而且變成一支無法忽視的冠軍級隊伍。

大都會1A投手葛梅茲具104英里的速球威力，讓他能與大聯盟等級比肩。小聯盟官網

當大聯盟一片順遂時，大都會在小聯盟的耕耘也沒停下腳步。在低階層級現正孕育一位未來之星。上週六，1A投手葛梅茲（Raimon Gomez）投出過去五個球季最快的球速，MiLB Pipeline特別在X帳號提及這歷史性成就。「104.5英里三振？葛梅茲投出過去五個球季、Statcast認證最快三振球速。」現年23歲的葛梅茲，已在大都會體系待四個球季，累積投71.2局、防禦率3.52成績不錯。此外，他的K/9（三振率）達到10.9，展現精湛揮空能力。

葛梅茲仰賴70分評價的速球壓制打者。他104英里的速球威力，讓他能與大聯盟等級比肩，更別說他目前還只是在小聯盟。雖然葛梅茲短期內不可能上大聯盟，但未來幾年無疑會是紐約值得關注的潛力新秀。