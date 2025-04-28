日職／聯盟團隊第一高薪卻意外墊底 軟銀連霸之路不好走

2025年日本職棒例行賽開打近一個月，雖然談論排名都還太早，不過去年太平洋聯盟冠軍軟銀鷹隊開季之後持續低迷，到26日為止都還在墊底位置，可說是洋聯戰局中讓大家比較感到意外的部分。

截至4月26日為止，軟銀戰績9勝12敗2和、勝率0.429，與第一名的歐力士之間有3.5場勝差。戰績的差距雖然不大，不過軟銀有幾項隱憂存在，必須改善才有辦法戰績向上提升，進而往連霸之路邁進。

首先是主砲山川穗高的狀況。26日對樂天比賽又是4打數0安打之後，山川穗高最近的10場比賽36個打數只有2支安打，打擊率0.056，沒有出現全壘打，本季打擊率降到0.189。山川穗高去年在一片爭議聲之中從西武轉隊加入軟銀，繳出34支全壘打、99分打點拿下洋聯打擊雙冠王，打出復活身手。今年他也是唯一自開幕戰之後場場出賽的軟銀野手，在陣中幾名主力選手都有身體狀況不安的情況下，他的狀況能否恢復攸關軟銀的攻擊力甚大。去年打擊王近藤健介（2024年球季0.314打擊率、19支全壘打、72分打點）因為動手術只出賽3場，歸期遙遙無期。

山川穗高是今年唯一自開幕戰之後場場出賽的軟銀野手，在陣中幾名主力選手都有身體狀況不安的情況下，他的狀況能否恢復攸關軟銀的攻擊力。軟銀隊官方IG

另一名主砲柳田悠岐因為右脛骨骨挫傷脫離戰線，至今只出賽不到一半的11場，要在五月上旬歸隊有難度。周東佑京今年狀況很好，打擊率高達0.345加上6次盜壘成功，不過因為去年秋天動了膝蓋手術，與另一名33歲的主力選手今宮健太都必須小心使用，無法場場出賽。加上逐漸嶄露頭角的外野手正木智也加入受傷名單，對於小久保裕紀監督來說，調度上碰到相當頭痛的問題。

再來是守護神的問題。軟銀去年球季打完六局之後如果取得領先勝率高達0.919（68勝6敗），聯盟第一的2.58後援投手防禦率成為球隊相隔4年優勝的最大武器。本季至今後援投手防禦率3.07雖然不差，不過只排名聯盟第四，失去了去年絕對的壓制力。尤其是年薪高達10億日圓的守護神歐斯納（Roberto Osuna），去年只出賽39場24次救援成功，防禦率高達3.76、Whip1.20，暴露出不少缺點。本季出賽11場防禦率更高達5.73Whip1.36，被打擊率超過3成，成了後防的一顆不定時炸彈。

軟銀年薪高達10億日圓的守護神歐斯納，本季出賽11場防禦率更高達5.73Whip1.36，被打擊率超過3成。軟銀隊官網

另外軟銀的守備問題也必須解決。26日對樂天單場發生3次失誤，成了落敗最大主因，也是本季軟銀至今墊底的最佳寫照，他們本季至今發生了18次守備失誤，是12球團最差。這幾項隱憂有待軟銀一一去克服，否則以今年日本火腿、歐力士都來勢洶洶的情況，去年91敗獨弱的西武也不像去年的軟柿子般不堪一擊，團隊薪資總額高居洋聯第一的軟銀接下來並不好打。