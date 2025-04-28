中職／英雄不怕出身低 各隊救援王背後藏滿滿辛酸淚

今年球季由於中信兄弟救援王吳俊偉肩傷長期缺陣，由黃恩賜代班關門，台鋼雄鷹從不知道誰來關門，到林詩翔異軍突起，成為雄鷹軍團堅實的最後一道防線，也讓本季各隊守護神有不同的新風貌。

黃恩賜是2017年選秀中信兄弟第2輪指名好手，也是黃衫軍積極栽培的先發投手，然而他在2020年投出9勝2敗的生涯年之後，就不斷陷入肩傷、肘傷的反覆負面循環，一度讓他跌落谷底，前年更是完全沒在一軍出賽，直到去年下半季才回歸一軍戰線，角色也從過去先發、中繼兩頭跑，定位成為牛棚投手，出賽19場繳出2勝0敗6次中繼成功，防禦率1.80的成佳績，在投手教練王建民的力薦下，進入年底12強賽國家隊，並成為世界冠軍國手。

去年黃恩賜投出信心，也確認手傷無虞，今年吳俊偉肩傷長期脫離戰線，呂彥清狀態低迷，黃恩賜接下守護神重擔，也是生涯首度把守球隊最後一道防線，累計出賽12場雖吞2敗，不過他以7次救援成功高居聯盟榜首，防禦率只有0.77，每局被上壘率0.69，表現相當亮眼，以他過去豐富的傷痛史，能熬過 「肩」難挑戰走到現在實屬不易。

台鋼雄鷹投手林詩翔異軍突起，成為雄鷹軍團堅實的最後一道防線。台鋼雄鷹提供

林詩翔的經歷更是不可思議，他在台東泰源青少棒和平鎮青棒幾乎都沒上場機會，改練側投的球速也只有120公里左右，高二下學期他決定轉學到花蓮玉里高中，並改回上肩投球，之後再到大同技術學院延續棒球路，即使不斷苦練，依舊在2022年選秀落榜，隔年大四畢業再度叩關，天道酬勤，新軍台鋼雄鷹以第8指名選入。

加入台鋼雄鷹後林詩翔先服完4個月兵役，經過二軍賽和冬盟磨練，再靠苦練出頭天，總教練洪一中認為他是全隊練習最認真的投手，洪總帶兵很簡單，只要你有本事，練球認真，態度又好，一定會不斷給你機會。

從小到大歷經無數次失敗的林詩翔，這次說什麼也要抓住機會的尾巴，去年他出賽30場共投26局，拿下1勝1敗3次中繼成功，防禦率4.15，本季表現更上一層樓，開季就直接扛終結者，累計出賽10場共投11.1局，戰績2勝0敗5次救援成功和1次中繼成功，防禦率是完美的零，每局被上壘率0.88，拿手的變速球投得好極了，堪稱本季全聯盟最大驚奇之星。

有人會說，如果沒有第6隊台鋼雄鷹的加入，如果沒有短短幾年中職從4隊迅速擴充成6隊，林詩翔根本沒機會擠進職棒，但更重要的是，林詩翔沒有放棄自己，不斷苦練並等待機會，終得梅花撲鼻香。

富邦悍將守護神曾峻岳，當年第7輪才獲指名。聯合報系資料照

另外，富邦悍將守護神曾峻岳當年第7輪才獲指名，陳冠偉更在第17輪才被味全龍撿走，不斷磨練成長茁壯成為龍軍守護神，還有放棄旅美機會，留在中職打拚的統一獅守護神陳韻文，以及去年透過陳俊秀FA補償球員案，從中信兄弟轉戰樂天桃猿的陳柏豪，更是一舉拿下聯盟救援王，他們的故事和奮鬥歷程同樣勵志。