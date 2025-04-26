巴特勒傷勢投下巨大變數 勇士火箭G3三大觀戰重點

勇士火箭第3戰，回到舊金山大通中心主場，金州軍團本可帶著至少攻破一場客場的喜悅，準備進一步擴大領先，但巴特勒（Jimmy Butler）的傷情，實為整個系列賽投下不可知的變數，為各位整理第3戰的賽前3大觀戰重點。

巴特勒是否上場？

無庸置疑，這是球迷們最關注的一點，無論兩隊會做甚麼改變，有沒有能健康上場的巴特勒，都會變成兩回事，一如總教練柯爾（Steve Kerr）所說「如果巴特勒缺陣，我們就必須重新考慮一切，比如輪換、誰先發、最佳組合等等」。

根據核磁共振的檢查結果，猶幸止於臀肌深層挫傷，沒有更嚴重的結構性傷害，且根據第二戰賽後場邊目擊，兩小時後當巴特勒離開賽場，已沒有那麼嚴重的跛行情況。更能讓勇士球迷樂觀的還有，來自曾經類似傷勢者的證言：柯瑞（Stephen Curry）說到，上次他的相似挫傷，最終是一種疼痛的耐受程度課題，而如果嚴重程度止於此，柯瑞認為這是最終可以克服，有機會上場的傷勢，從現有資訊，巴特勒確實也傾向於第3戰出場。

當然，這都不代表巴特勒就適合也肯定會在第3場復出，這始終仍是需要時間復原的傷勢，類似傷情過來人的柯瑞缺席了兩場，庫明加（Jonathan Kuminga）亦休息了一場，巴特勒自己於2021年也曾有過類似遭遇，當時他足足缺席了4場。

巴特勒能否回歸牽動甚廣。 法新社

消息是，就算需要缺席，「士官長」也大有機會於系列賽尚未底定前回歸，與其帶傷而狀況不佳強行登場，以柯爾過去的作風，不無可能在還有一場攻破客場優勢情況下，選擇賭上戰線延長的風險，將巴特勒恢復更好狀態擺在第一順位而讓他休兵。這部分，就讓我們靜待周日答案揭曉了。

勇士需要另外一個人

無論巴特勒上不上場，勇士都需要做好更充足準備。能上當然好，但在火箭變招後，金州軍本來就需要更多人跳出，在進攻端支援柯瑞與巴特勒兩大主將。

本季與火箭7次交手，勇士已有5場未達100分；倘若巴特勒不能上，勇士更需要另外一個能幫柯瑞分憂解勞、頂替巴特勒的進攻發動機，尤其在持球往禁區突破，幫忙吸引防守方面，不能讓柯瑞再次陷入孤立無援。

根據ESPN的資料，巴特勒下場後，柯瑞於第二戰的每一次出手，平均都有1.6人看在防，火箭內部甚至有這樣的口號「任何人都可以，除了柯瑞」。總教練尤多卡賽後更直率地說：「我們對柯瑞採取了攻擊性方式、追趕他，試圖讓別人打敗我們」。

休士頓的如意算盤，正如筆者前篇「巴特勒重摔成系列賽變數 勇士如何應對「火箭雙人舞」」所述，認為只要鎖死柯瑞，其他彷彿都在能概括承受的傷害範圍內。而他們絕對有必要如此忌憚柯瑞，休士頓隊史上面對柯瑞，讓他砍至少30分以上，戰績是慘烈的2勝16負，包括首戰的31分，這位史上最佳射手，迄今且在得分至少25分的雙方對戰中，完成12連勝。

也因此，恐怕沒有多少球隊，比他們更理解這位30號球員有多危險，這也造成火箭近兩戰前仆後繼、柯瑞口中「他們想用身體優勢霸凌我們」，刻意下達高強度身體接觸軍令的防守策略，且理所當然在巴特勒退場後，更集中資源與精力於伺候柯瑞。

波傑姆斯基(左)和希爾德。 法新社

寄望馬上跳出另一個人，撐起巴特勒帶來的創造力，著實天真，但勇士絕對仍需要其他人的挺身而出，以減輕柯瑞的進攻負擔，並且讓他可以安心下場喘口氣。

在這方面，如果能健康出戰，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）肯定是最合理的人選，這位二年級生，於第2戰亦飽受食物中毒之苦，表現掙扎。另一位最可能的人選，自然就是外界矚目的庫明加。

上一戰在巴特勒受傷後，柯爾終於不得不派他上場，惜近26分鐘僅12投4中得到11分，未能幫助球隊改變戰局。場上的他顯而易見的還未進入狀況，許多球迷因此認為這就是柯爾冰凍他的充分理由。的確他時有犯錯，但正如庫明加自己都沒想到會上場，又怎能苛求一位已10天未進輪替球員，馬上使命必達，率隊逆轉？

庫明加等待完成自我救贖。 美聯社

但他的體能、天賦與能力就擺在那。的確勇士也可以繼續期待其他角色球員，能繼續繳出如史班瑟（Pat Spencer）於第二戰般，稱職的綠葉發揮，但面對火箭強大的防守，他們能做的始終只是支援，難以改變格局，更難以鬆動火箭封鎖柯瑞的策略。

反觀庫明加，儘管已被擱置許久，第2戰他的5次突破，仍僅次於柯瑞的7次，是的，他這5次突破後的5次出手都未命中，但柯瑞7次突破也才僅三次出手，同樣0命中，這般冰冷手感，對一位久未上場的球員，又是否需要很意外？但如果他能連續第二場，得到足夠的適應時間呢？

早前已提過，庫明加在例行賽4次對戰火箭，場均21.3分6.8籃板，投籃命中率高達50.8%，三分命中率42.1%，數據絕佳，尤其擅長攻擊籃框。

第2戰的勇士，正飽受內線進攻效率低落之苦，僅僅30投14中，5英呎內甚至21投僅12中，他們迫切需要同時擁有速度與力量的球員帶來衝擊，而這原本就是庫明加被賦予的角色，只是在巴特勒來到後被取代，但現在，勇士再次需要這樣的他，以為巴特勒的傷缺或狀況不佳，提供進攻端的保險備案。

防守端亦然。前兩戰勇士始終無法解決籃板問題，讓火箭在籃板爭奪上多出30 顆，並且大量化成二波進攻得分，加上對手第二戰更多使用森根（Alperen Sengun）與格林（Jalen Green）擋拆。

外界多所認同，勇士應該延續首戰成功的區域防守， 但需要微調，在可能失去協防判斷最佳也最硬之一的巴特勒後，球隊必須派上更高大陣容，這點在第2戰我們已看到；同時間，勇士也被建議該改採「」 防守，以利鞏固籃板，而放眼勇士陣容，最能同時滿足這兩種需求：高大、高機動力，且具備防空威嚇條件者，無疑正是高側翼的庫明加。

當然，我們仍需正視，庫明加就是兼具「雙面刃」性質，才會落入現在的上場時間窘境，一如老大哥柯瑞被問到，如果小老弟再次被派上場有何期望時，他的回答是「對他來說，挑戰一直都是要能『看清局勢』」：能否了解場上的強度，努力於防守端站到正確的位置，然後在機會到來時積極進攻。

柯瑞迄今上場77分鐘，僅僅得到6次罰球。 美聯社

究竟庫明加能否完成自我救贖，就看機會能不能再次來到，以及自己的把握度了！

比賽的尺度是否帶來改變？

火箭前兩戰，憑藉極為難受的高強度防守，讓勇士陷入苦戰，總教練尤多卡（Ime Udoka）場邊一席話「繼續身體對抗。別擔心，他們不會吹哨的」，更於賽後引發熱議，彷彿他早已知道尺度會寬鬆，可以這般打球。

無論如何，至少我們能確認一點，這組系列賽真的相當激烈，包括前球星卡森斯與灰狼主帥芬奇（Chris Finch）等眾多球界人士，都覺得到了快要開打的程度，也確實第二戰較首戰，雙方一口氣增加了多達6次技術犯規。

但饒是如此，第二戰火箭於自家主場，仍一度於早期就陷入犯規麻煩，湯普森（Amen Thompson）於第一節就身揹3犯，讓他長期間得坐在板凳；布魯克斯（Dillon Brooks）與森根也各擁4犯，前者整個第二節也幾乎都甘坐板凳。

的確，這在前兩戰成功向勇士宣示防守端絕不讓易與的強烈決心，亦順利壓制了勇士的命中率，但，倘若第3戰尺度大改，他們不再享有能這般恣意進行身體對抗的權利，戰況會如何轉變？

更要知道的是，接下來兩場，是勇士握有主場優勢，而系列賽中，柯瑞迄今上場77分鐘，僅僅得到6次罰球。不必到主場偏袒的程度，光是主場吹判尺度一致但趨嚴，都足以大幅改變比賽面貌，遑論真的給主場球隊一點甜頭，更且火箭球員們在士氣與表現方面，還都相當仰賴防守端的成功。

格林全力捍衛禁區。 美聯社

火箭在第3戰，尤其需要提防防守端的格林（Draymond Green）。上一場他不僅以159次季後賽出賽締造勇士隊史新高，也在季後賽抄截榜上殺進前20，卻在紀錄夜輸球。兩戰之間，還又多了一件讓他更惱火的事情，原本自信滿滿可以奪回年度最佳防守球員，最終卻只排名第3，他肯定更渴望於第三戰，向全聯盟與世人證明「我才是正港的DPOY」。

尺度可能的變化＋來勢洶洶的格林，又會為第三戰帶來怎樣的變數呢？