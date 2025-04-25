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溜馬哈利伯頓用實力打臉「過譽」 字母哥難救過氣王者公鹿

聯合新聞網／ 林文
哈利伯頓率領溜馬系列賽捍衛主場奪2連勝，字母哥則顯得孤掌難鳴。 路透
哈利伯頓率領溜馬系列賽捍衛主場奪2連勝，字母哥則顯得孤掌難鳴。 路透

NBA季後賽東區首輪，印第安納溜馬以驚人的進攻節奏與團隊火力，在系列賽中取得2：0的領先優勢，繼去年季後賽以下剋上淘汰公鹿後，再次逼得密爾瓦基公鹿進入存亡關頭。

溜馬今年例行賽戰績50勝32敗，一舉超過公鹿的48勝摘下了第四種子，握有首輪主場優勢，他們也很爭氣地在前兩場捍衛主場，接下來第三、四戰將移師密爾瓦基，只要能再奪下一勝，連兩年將公鹿掃地出局的機率就相當大了。

以這兩場的球賽內容來說，年輕的印第安納溜馬隊打出果斷球風，總是在開局就迅速進入比賽狀況，上半場就定調了球賽走向。溜馬的戰術核心非常清楚，以哈利伯頓(Tyrese Haliburton)為發動機，搭配席亞康(Pascal Siakam)、透納(Myles Turner)、奈哈德(Andrew Nembhard)、馬瑟倫(Bennedict Mathurin)等人，打出高效率的轉換進攻與空間配置。他們並未過度依賴個人單打，而是憑藉團隊快速進攻和高效的三分球，主導了比賽節奏。特別是第二戰的第三節，溜馬打出一波14：2的攻勢徹底瓦解公鹿的反撲氣勢，完全展現出他們年輕球隊的活力與應變。

字母哥前兩戰一人扛著公鹿前進，但難擋溜馬多點開花。 路透
字母哥前兩戰一人扛著公鹿前進，但難擋溜馬多點開花。 路透

反觀公鹿只看到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）孤掌難鳴，連兩戰繳出36分12籃板、34分18籃板7助攻的驚人數據，但幾乎是一個人帶著場上四個人在打，不僅進攻角色吃重，還得頻頻協防隊友的溝通失誤與防守漏洞，攻守兩端疲於奔命。里拉德(Damian Lillard)克服血栓問題在第二戰復出後，仍在找尋比賽節奏，全場13投僅4中拿下14分，全隊僅4人得分上雙，也不及溜馬有6人的多點開花。

接下來的第三戰將成為公鹿名符其實的背水一戰，若再度落敗，不僅可能面臨被橫掃的命運，也將引發更深層的組織異動與教練團改組聲浪，屆時難保字母哥不會高喊「賣我」以尋求前往爭冠之地。

里拉德克服血栓問題在第二戰復出，但休兵多時明顯還掌握不到比賽節奏。 美聯社
里拉德克服血栓問題在第二戰復出，但休兵多時明顯還掌握不到比賽節奏。 美聯社

若公鹿想在主場扳回一城，必須從戰術與心理層面調整。首先，溜馬防守端對字母哥強硬夾擊，逼迫他持球發動進攻，但實際上公鹿更需要由里拉德來拉開空間、創造輪轉。若能利用里拉德的擋拆牽制，讓字母哥多參與弱側接應或切入終結，將有效提升球隊進攻效率。

再者，若公鹿除了安戴托昆波和里拉德之外無第三得分點站出來，公鹿將難以在比賽末段與溜馬抗衡，波提斯(Bobby Portis)就是名需在內線提供穩定籃板與防守支援，同時在進攻端衝搶二波與外線冷箭的關鍵角色。

安戴托昆波在第二戰迎回里拉德仍無法贏球，若輸了這系列賽季後賽一輪遊，下賽季能否繼續搭檔恐成問號。 美聯社
安戴托昆波在第二戰迎回里拉德仍無法贏球，若輸了這系列賽季後賽一輪遊，下賽季能否繼續搭檔恐成問號。 美聯社

第三，溜馬前兩戰分別以38.2%、44.4%砍進13、16顆三分彈，他們的快節奏與三分火力對公鹿造成明顯壓力。即使公鹿也有所回應，外線命中率從第一戰24%到第二場強勢回升到40%，並命中14記三分球，但對轟方式在溜馬身上討不到便宜。公鹿需要更多輪轉，提升防守強度去限制溜馬的外線出手舒適度，搭配適時協防包夾哈利伯、切斷他的組織創造。

除了球技層面，公鹿的心理層面也是一大重點，前兩戰雙方在失誤次數上有不小落差，溜馬兩場加起來13次，而公鹿則多了快一倍的25次，面對東區年輕勁旅逐一竄出，公鹿就像是個逐漸過氣的王者，總是慢熱導致開局就處於落後，整場比賽位居被動地位，自然很難贏球。就連字母哥都強調：「我們需要更有危機感，兩場比賽他們都能在半場為比賽定調，我們需要從開賽就上緊發條。」

溜馬想要盡早解決掉公鹿，維持轉換進攻的快節奏，外線果斷出手與流暢傳導，是打爆公鹿防線的關鍵。雖然哈利伯頓是戰術核心，但若壓力過度集中在他身上，可能會被公鹿針對性包夾壓縮視野，進而影響球隊進攻運作。席亞康、奈哈德、透納等人必須穩定得分支撐球隊。而透納對位字母哥要單吃雖不容易，但憑藉己身的外線威脅，能幫助溜馬拉開空間，迫使公鹿內線失衡，哈利伯頓更能直搗黃龍去撕裂公鹿的中樞防線，無論是直接攻框或分球都將更有機會。

哈利伯頓用實力打臉「過譽」說。 美聯社
哈利伯頓用實力打臉「過譽」說。 美聯社

日前在美媒公布一項球員匿名投票的統計中，哈利伯頓名列過譽的球員第一名，但他這兩場用實力說話，分別繳出10分12助攻7籃板1失誤，21分12助攻5籃板3失誤。他就像一位冷靜的指揮官，精準操控比賽節奏，與隊友之間的化學反應，讓溜馬成為難以預測的多點開花型球隊。

目前這個系列賽的勝負天秤正快速朝向溜馬傾斜。對年輕的溜馬來說，這正是一個寫下新篇章的好機會。他們不僅有速度、有默契、更有氣勢，若能穩紮穩打延續前兩場的高檔表現，或許有機會如同上季季後賽一樣，在沒人看好的態勢中一路挺進東區決賽，成為東區最令人頭痛的黑馬。

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