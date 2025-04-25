騎士三分火力深不可測 東區冠軍賽若對決綠衫軍將火花四射

東區第一騎士對熱火七戰四勝系列賽，騎士G2以4成9三分命中率命中22個三分球，騎士121：112輕取熱火，系列賽取得2：0領先優勢。騎士第二節命中11個，單節打出43：27攻勢，上半場騎士就取得68：51領先優勢，最多領先熱火19分。單場三分球45投22中，單節命中11個三分球，騎士的三分世界和三分火力深不可測。

今年球季騎士有幾個攻防特色和優勢：

1、進攻效率聯盟第一

2、場均得分聯盟第一

3、三分命中率3成83聯盟第二

4、每場命中15.9個三分球聯盟第二

5、每場出手41.5個三分聯盟第四

6、防守效率聯盟第八（前八都是精英防守級別）

7、每場失誤12.5次，聯盟第五低

G2騎士三分球出手45次，兩分球只有37次，這是現代NBA和季後賽大趨勢，圖右為米契爾。 美聯社

騎士贏熱火G2，騎士三分球出手45次，兩分球只有37次，這是現代NBA和NBA季後賽大趨勢，三分球出手更多於兩分球，季後賽同樣能夠優質防守和三分火力贏得關鍵比賽。

騎士教練亞特金森對大量三分球沒有特別偏好，但他卻說出三分球帶給現代籃球重大改變，「三分球能創造場上空間，形成更多突破缺口和機會，這是擋拆和傳切戰術基礎，我們球隊有8-9人都具備三分球威脅和命中能力，這讓我們的進攻可以打得更有變化。」

熱火這場比賽情勢早早失控，就是栽在第二節騎士不可思議11記三分命中，三分雨下得又急又快，即使像熱火防守紀律和輪轉協防執行力這麼有效率優質防守球隊都束手無策。

「他們整個賽季都是這麼打，我們必須在對球和對位防守做到更好更完美」熱火教練史波史特拉認為熱火防守端給了騎士大量三分球出手機會和空間，這樣的比賽令自己陷入困境，局勢難以扭轉。

騎士隊史特魯斯於對抗熱火系列賽G2，投進4個三分球，命中率達到五成。 美聯社

今年的騎士在進攻得分確實打出畫時代效率和驚奇，亞特金森的三分戰術和傳切空間，充分給兩名控球米契爾、葛蘭德戰術主導權和無限開火權，靈活半場進攻，也讓長人莫布里個人天賦和全能球技得到更大彈性釋放。

亞特金森今年最大執教成就是挖掘騎士板凳潛能，傑若米、麥瑞爾、史特魯斯都能以角色球員發揮最大功能，展現牽制力改變比賽，亞特金森確實做到用兵如神，點石成金執教表現。

大量三分出手，但沒有浪擲浪投，角色球員功能性強大，打法合理，團隊合作紀律性極高，核心球星葛蘭德、米契爾、莫布里、艾倫同時打出高球商和被低估表現，騎士今年球季展現出來的團隊合作和進攻風格，搭配深不可測三分火力，難以防守針對。

騎士一哥米契爾透露騎士今年球季重要凝聚點，「球隊沒有任何人在意個人數據和上場時間，這是我們打得更團結，充滿凝聚力關鍵，不管先發替補板凳，每個人都能享受比賽，扮演好自己角色，成就隊友和團隊，這是我們能取得勝利重要基礎。」

騎士隊莫布里於對決熱火系列賽G2，投進3個三分球，命中率也達到五成。 路透

騎士今年季後賽還能創造多少紀錄和歷史，讓所有人期待，三分球手感是最關鍵，衛冕軍塞爾蒂克也是三分球跳投大隊，但騎士沒有塞爾蒂克那麼大量倚重三分球的發揮，這是兩隊如果在東區決賽碰頭精采火花。