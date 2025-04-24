巴特勒重摔成系列賽變數 勇士如何應對「火箭雙人舞」

勇士與火箭的西區首輪前兩戰，雙方難得被允許在現代，打出如此激烈碰撞的防守肉搏戰。首戰是當代少見的雙方低比分，最終勇士靠著兩大球星高出一階的表現獲勝，同時也是柯爾（Steve Kerr）總教練執教生涯的第100場季後賽勝利；但第二戰火箭做好準備捲土而來，加上巴特勒（Jimmy Butler）意外受傷，只打了不到8分鐘就離場，休士頓總算守住了一場主場，即將前進舊金山再戰！

現在就讓我們回顧分析，這兩場比賽勝負之間的關鍵差異。

期望的防守大戰，火箭首戰為何輸球

季後賽迄今對休士頓的利多是，吹判尺度基本上是他們所樂見，允許雙方身體對抗與尺度邊緣的肢體小動作-第二戰甚至較第一戰更為激烈，真的彷彿如柯爾首戰賽後所說，夢迴1997。

但首役最終卻仍是看似更以防守作為招牌的火箭敗下陣來。原因無他，正如筆者前篇「大球與小球正面對決 勇士火箭爭勝的如意算盤」所說，這並不是一場防守強隊與進攻強隊的對抗，金州軍在巴特勒加盟後，本質上攻守俱佳，防守與火箭已是同一級別，只是後者更凸顯對抗強度，才讓外界放大了「強守」的觀感。

首戰對火箭球員們來說肯定難熬，彷彿被對手以自己拿手的強項擊倒，正如火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）點出「能把對手的得分限制在95分，如果你的進攻還算不錯，你就能指望贏球了」，的確，在現代球風底下，能於季後賽將勇士壓制到全場僅95分，大部分時候或許都能成為贏家，最終休士頓卻僅得到85分。

在勇士的防守下，火箭全場投籃命中率為39%，三分球命中率20%，罰球命中率55%-提醒各位，這樣的分數與命中率，還是建立在二次進攻就佔了22分情況下。扣除森根（Alperen Sengun）的全場18投11中26分，全隊其他7位上場隊友甚至僅69投23中，以低迷的33.3%命中率攻下54分；第三節球隊以60-69落後時，一度森根一人命中10球，比其他全部先發球員加起來還多（9球）。

兩位先發後衛全場僅34投7中（其中三分球17投中2），例行賽得分王格林（Jalen Green）全場15投3中，范弗利特（Fred VanVleet）更僅有19投4中，後面三節兩人甚至合共只有27投中4，這樣的投射水準，是很難贏下比賽的。

湯普森面對格林防守。 美聯社

但這將不只是火箭球員們，自己投射品質的問題，更多是關於如何破解勇士的防守。如同賽後范弗利特所說，身體激烈對抗的消耗，帶來的手感執行力下滑有所影響，但史密斯（Jabari Smith）點出的問題，或許更切中核心。

他認為，這不只是一個簡單的「糟糕的投籃之夜」，而是勇士真的把他們的空間給打亂了，讓火箭陷入防守陷阱，下一戰球隊需要好好研究，如何破解對方的防陣，如何創造出更好的投籃機會，尤其要幫近4場出戰，場均僅5.25分的格林，走出低潮。

而很顯然的，他們做到了！格林一掃上一戰7分2助攻2成命中率三分命中數0的陰霾，繳出全隊最高的38分6助攻52%命中率44%三分命中率，也率領球隊奪下首勝！

勇士首戰轉守為攻，第二戰火箭如何變招因應？

這兩戰火箭的防守，都值得嘉許，分別僅讓勇士得到95分與94分，首戰兩大球星就攻下超過一半的56分，第二戰也讓柯瑞（Stephen Curry）在巴特勒傷後，等同孤立無援，代表休士頓對其他人的防守策略也極奏效。

那麼兩戰之間勝負的差異，除了理所當然的巴特勒傷退，正是火箭備課後，第二戰於進攻端所做出的有效調整。

金州軍除了球星威能，首役致勝的關鍵就是防守，以及隨之而來的防守反擊，這其實才是柯瑞時代季後賽贏球的根本秘密，巴特勒加盟後的最大意義之一，就是讓總教練柯爾得以找回理想中的小球防守。

首戰勇士於首節第二次暫停時，仍處於12-19落後，對於森根難以招架。此時勇士的防守變陣開始，縮小了防守圈，且開始混搭區域防守，包括「1-3-1」、「2-3」，甚至零星的「Box-1」，這其中隱含著對火箭幾位主力，如湯普森（Amen Thompson）與伊森（Tari Eason）外線的蔑視。

火箭例行賽就是聯盟最常被使用區域防守的球隊之一，縮小防守圈且不時使用區守的好處，除了可以和緩森根的內線肆虐，更重要的是對火箭雙衛的壓迫與大量協防，造成的低命中率。正是勇士突如其來、效果奇佳的防守變陣，讓雙方至中場時比分變成47-34，整整打了一波35：15，從落後變成雙位數領先，奠定了勝利的基礎。。

除了壓低對方得分，勇士嚴防更重要的組合魔法是：「轉守為攻」。

火箭的半場防守無疑也讓勇士陷入苦戰，那麼金州方面就必須再次打出招牌快速轉換，才能繞過對手的堅強防線，拿下能輕鬆得取的分數。最終首戰勇士光靠失誤與快攻，就分別拿下25與16分，約莫全隊4成，單單第二節，這兩項就拿下22分，反觀火箭僅僅9分，剛好就是中場前雙方的分差。

也因此，火箭第二戰若想突破自己貧攻的瓶頸，並且在焦土戰中勝出，首要任務就是破解勇士的區防算盤，並且提高自己的進攻把握度，減少對手靠失誤與快攻的輕鬆得分。

火箭方面，優化出手空間與選擇是首要，當然，還有罰球，第二戰同樣罰球數，命中率從55%提升到了80%。面對勇士的區域聯防，火箭今天更明確了兩大主將格林與森根的角色，先是大膽讓前幾戰低迷的格林，幾乎全責扛起了主控與大量擋拆持球手的責任。

森根。 路透社

再者尤多卡因應第一戰勇士的意外出招，順勢變陣；原先外界咸認，會是火箭想辦法讓森根迴避格林防守，以提高進攻效率，但勇士出乎意料地，反而將格林使用重點放在到處協防，讓森根拿該拿分數，因此第二戰改讓森根增加更多的半場進攻主導權，真正把他當作類似約柯奇（Nikola Jokic）般使用，同時身兼控球中鋒和進攻核心。

更聚焦兩位主將的大量擋拆配合，格林的切入，以及森根的低位施壓，且打得更有耐性，結果就是逼迫勇士的防守必須選擇協防，但跟首戰最大的不同是，這次有備而來的火箭，早就做好預先分球與無球接應的準備，今天尤其常見湯普森空切強攻籃框的安排，少有陷入首戰被圍困、被斷傳球線的窘境，這點從森根與格林的助攻，分別從前一戰的2次、1次，大增至本戰的7次、6次，可見一般。

當火箭有效優化出手空間，從而提高命中率、減少失誤率，隨著打鐵與失誤少了，勇士第二戰重要的得分命脈失誤與快攻得分，被壓制至僅剩21分，足足比上一戰少了20分，而火箭的半場防守甚至更加兇猛，要想再次贏球，當然困難！

更大的福音，這些變陣在巴特勒下場後，且得到了更有利的蝴蝶效應。

沒有了「季後賽巴特勒」，蝙蝠俠柯瑞孤掌難鳴

首戰勇士得以脫穎而出，原因無他，就是靠柯瑞與巴特勒，這兩位被後者比喻成「蝙蝠俠」與「羅賓」的球星組合，分別以超過5成命中率拿下31與25分，聯手砍下全隊過半的分數，力剋火箭隻手難以遮天的森根26分率先攻破客場，而這就是頂尖球星的季後賽價值。

沒有巴特勒的牽制，柯瑞可說是孤掌難鳴。 路透通訊社

首戰開節的落後，並沒有讓兩位球星緊張，隨著巴特勒如同附加賽更多接管控球，柯瑞的無球奔跑越來越流暢，勇士攻勢也跟著活絡了起來。

柯瑞不乏高難度出手的三分球9投5中，巴特勒的罰球以及錯位懲罰，但兩人更值得細細品味的是，在處理失誤反擊或快攻時的高品質，柯瑞光是失誤得分就拿下12分，巴特勒靠失誤+快攻亦拿下10分。

我們也於首戰再次看到了「季後賽巴特勒」的威能。除了以53%命中率砍下全隊第二高分，還外掛7籃板6助攻和5抄截的全能表現，成為自1973-74以來第四位在季後賽中拿下25+分5+籃板5+助攻和5+抄截的勇士球員，更關鍵的是第四節的挺身而出，火箭當時將比數又進逼回了僅僅4分差（68-72），隨後巴特勒回到場上，拿下關鍵6分與2籃板2抄截，勇士勝利！

但誰知道，第二戰巴特勒會如此的衰運，傷退在隊友格林隔山打牛，引發的從湯普森到巴特勒輪摔的骨牌效應。

巴特勒確定本戰無法回歸的當下，相信全球勇士迷心都涼了一半。實際就場上表現來說，也的而確切，金州軍團彷彿又回到了「士官長」尚未降臨前的那支西區第11名級別球隊。

庫明加(左)被迫解凍後表現仍差強人意。 法新社

正如柯瑞之前所說，他跟巴特勒相當互補，少了「士官長」最大的影響，是全隊又回到除了柯瑞，沒有人能夠分攤組織進攻、切入分球的重責大任，格林雖然能組織，但本身進攻突破與外線能力的差距，他更優於轉換分球，卻無法頂替持球主控，柯瑞且少了能跟他互換傳接球角色的「羅賓」。

如此一來，等同能解放柯瑞無球跑動自走砲最大威能的那個餵球者不見了，柯瑞還得犧牲自己的火力，承擔更具焦的協防，今天一度被五人包夾，同時間兼顧控球傳導，試圖打出團隊籃球的工作。

但眼下，其他綠葉再怎麼努力，也扛不起巴特勒不在的火力空缺，以及防守吸怪的牽制力；史班瑟（Pat Spencer）的無球積極跑動，今天成為快速拿下11分的奇兵，仍不足以重傷火箭。

庫明加（Jonathan Kuminga）偶有佳作，體能的確足以抗衡，但冰凍太久的球場陌生感，顯而易見，唯一尚能期待的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），又剛好今天疑似食物中毒。失去巴特勒後，火箭只要鎖死柯瑞，不要讓對手在籃下輕鬆得手，其他你想跑無球、大空檔給你投，彷彿都在能容許的傷害範圍內了。

巴特勒缺席，於防守端的影響更是鮮明。勇士的協防拼圖，最大塊的就是他跟格林，缺一角崩矣，兼且還要補上他不在場上的籃板爭搶，以及協防密度，也因此柯爾第二戰只能多派上波斯特（Quinten Post）、魯尼（Kevon Looney）與桑托斯（Gui Santos），短暫輪替時間內，他們或許都能做好自己的工作，但時間一拉長，差異就出來了。

最鮮明的就是長人一多，速度平平，主要以沉退為防守策略，面對第二戰火箭大量格林與森根的擋拆，結果就是不斷被格林掌握空間重擊，這正是為何本日他能狂轟38分的秘密。而對勇士更壞的消息是，這可能會是勇士親手讓格林打回信心的一役。

格林揮別低迷。 法新社

但無論如何，金州軍團至少都已達到在客場拿下一勝的使命，成功扭轉主場優勢。後續最重要的，就是看3天休息時間，巴特勒能否健康回歸，以及能以幾成狀態回歸，同時間教練團則要好好思考，無論巴特勒上不上場，關於格林與森根大量擋拆與雙發動機打法，該如何變陣應對。

而火箭方面，最想知道的則肯定是：去了舊金山客場，還能這樣開心打防守焦土戰嗎？

一切答案，週日揭曉！