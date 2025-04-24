當年王建民靠它叱咋大聯盟 一顆老球種從昨日黃花變成新寵

近年來大聯盟新球種如雨後春筍，從數年前高角度、高轉速的四縫線速球，到兩年前由大谷翔平帶動的掃把球風潮，去年的指叉球到今年春訓開始流行的kick-changeup，或是Justin Martinez那顆可能引爆的彈指快速球。在越來越多棒球學校，越來越多數據分析和科技輔助下，投手能一直開發出新的武器。

但伸卡球這種已經退流行的老招數，卻悄悄地成為某些投手的新武器。王建民是把伸卡球在2000年代推上巔峰的最主要推手，就靠這顆像保齡球一樣沈重的球，連兩年拿下19勝。伸卡球在2010年到達史上使用量的最高點（大聯盟從2008年起開始記錄球種的使用），到現在跌至最低點，只有15%，為何？因為數據派說伸卡球的價值太低，用了還扣分。根據大聯盟專家派崔羅（Mike Petriello）的分析，在2010年球季，所有投手投出的伸卡球，合計的Run Value為負373分，每一百球的價值是-0.21；如果統計2008至2020年的數據，那伸卡球的Run Value高達-4568分，而同時期滑球的價值為正的6003分，評比起來，滑球比伸卡球多了超過一萬分的價值，難怪制服組不鼓勵大家投伸卡球，而鼓勵投手追求轉速。

但球路就如同女生的裙子，有時流行長，有時流行短，也看人穿。少部分投手在這幾年開始將伸卡球加入他們自己的武器庫中，成為配球的一部分，意外地效果卓越。千賀滉大今年春訓練成伸卡球後，目前在四場先發中用了13球，沒被安打；史肯斯（Paul Skenes）也在今年把這顆傳統的二縫線加進來，和他知名的splinker指叉球搭配，目前被打擊率僅僅1成43。另外像是希斯（Dylan Cease）、洛登（Carlos Rodon）、萊特（Jack Leiter）、皮維塔（Nick Pivetta）、畢比（Tanner Bibee）等人都是案例。去年就開始用的大投手更有高斯曼（Kevin Gausman）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、賽佛里諾（Luis Severino）等，最成功的當數太空人隊的布朗（Hunter Brown），當他去年開始用起伸卡球後，讓他搖身一變，從一個幾乎排不進先發輪值的邊緣人，成為球隊的王牌投手。

千賀滉大今年春訓練成伸卡球後，目前在四場先發中用了13球，沒被安打。 法新社

2018年FanGraphs網站出過一篇文章，寫道『等幾年後打者能打中好球帶上緣的快速球時，二縫線才會再回來』，如今這個趨勢隱隱浮現，原因可能有以下幾種：

一、打者開始適應：

之前大聯盟強調把球壓低時，就是2010年代初期的運動家隊出了一堆把低球拉到空中的好手，如唐納森（Josh Donaldson）、摩斯（Brandon Moss）和瑞狄克（Josh Reddick）等人，才讓投手開始轉攻高角度。在2024年打者被上緣快速球三振的機率，是2017年以來最低的一季，「打者開始回擊，能跟上球速了，這會讓伸卡球再回歸，」大都會投手教練海夫納（Jeremy Hefner）說，「這就是棒球的自然輪迴。」

二、投手也在適應：

在王建民的時代，他對左打右打一視同仁，伸卡球投到底，但現在的策略是拿伸卡球對付同側的打者。本季右投手所投的二縫線中，有70%是對右打者投的，比起2013年的43%大幅成長。這裡面有個基本概念，就是讓球遠離球棒的甜蜜點，遊騎兵的萊特說：「它會逼近右打者，遠離左打者，這是我的四縫線直球做不到的。」

三、這顆球不一樣了：

2025年的伸卡球有幾點特性：比以往更快，而且往投手投球手側的橫移以及不下墜的程度都是史上新高。

道奇投手葛拉斯諾也成了伸卡球愛用者。 法新社

派崔羅統計了從2010年起的伸卡球：

95英里以上的伸卡球比例

2010 — 9%

2015 — 17%

2020 — 21%

2025 — 31%

投球手側橫移14英吋以上的比例

2010 — 53%

2015 — 52%

2020 — 64%

2025 — 73%

扣除重力後位移不到8英吋的比例

2010 — 32%

2015 — 34%

2020 — 36%

2025 — 53%

四、這是配菜，而非主菜

王建民大聯盟生涯每一季的伸卡球使用率都超過70%，但現在已經沒這種人了，連滾地球大師瓦德茲（Framber Valdez）都只有一半的球會攻伸卡球，萊特就說：「二縫線只是來讓打者看一下的，目的還是要讓我的四縫線更有威力。」目前越來越多投手會把直球系的三種球路都加入武器庫中，去年有16%的投手如此，今年更增加到將近25%，比起2021年時的10％倍數成長。

太空人隊的布朗，當他去年開始用起伸卡球後，讓他搖身一變，從一個幾乎排不進先發輪值的邊緣人，成為球隊的王牌投手。

趨勢說明伸卡球不是不能用，而是要怎麼用，以及由誰來用，才能發揮最大的效果。高角度的四縫線還會主宰大聯盟一段時間，但我們會看到二縫線速球更高頻率的出現。