中職／林子豪、林靖凱傷癒回歸 雙林成統一內野攻守巨木

職業賽場上出現傷兵是很平常的事，中職去年也有多位各隊主力球員，因傷開刀需要長期間休養，而錯過大半個、甚至完全缺陣上季賽事，這些球員在經過復健調整後，今年季初重返一軍，且馬上為球隊做出貢獻。

成晉今年復出改守中外野，對樂天外野防守有很大的幫助。 聯合報系資料照

成晉在22年開始站穩樂天先發外野一席，生涯首度出賽百場，並且打出115支安打，打擊率3成16排聯盟第4名，23次盜壘成功排第3名，季後入選23年經典賽中華隊；隔年不受提早開機影響，120場全勤，打擊率雖微降至2成90，但127支安打、40分打點都創單季新高，但在24年熱身賽時，跑壘受傷導致左膝十字韌帶斷裂，5月開刀因而整季報銷。

今年成晉春訓恢復狀況超前，開季重回一軍，並由過往的右外野移防到中外野，原本的中外野手陳晨威移防到左外野，右外野本季則固定由林立防守，成晉在學生時期就曾守過中外野，判斷及傳球穩定度比由內野移防外野的陳晨威來得好，加上速度也不遜色，開季以來並沒有出現太大的問題，而去年火力爆發的陳晨威及林立兩人分守角落外野，也能專注在打擊方面；另一方面，成晉畢竟才剛傷癒復出，輪休的時候也有林政華即可內可外的余德龍替補，樂天的外野陣容戰力堅強。

統一 林子豪、林靖凱

林靖凱復出讓統一內野的防守增加不少安定感。 聯合報系資料照

統一今年有兩名野手歷經去年的手術復健後回歸，開季至今對球隊戰力的幫助十分顯著。

第一位就是綽號「我很喜歡」及「村長」的林靖凱，林靖凱是18年進入中職的平鎮幫一員，同學有戴培峰、古林睿煬及江坤宇，在高中時期與江坤宇為黃金二遊搭檔的他，進職棒後沒多久就嶄露頭角，20、21年金手套獎二壘手連霸，21年也奪下最佳十人二壘手獎，22年季中移防游擊，23年整季專職游擊，即使打擊在22年後並不算太出色，但在防守上有絕對的貢獻，不過24年5月因跑壘導致左膝前十字韌帶撕裂，隨即動刀整季報銷。

經過11個月的休養及復健，林靖凱在8日被拉上一軍以先發二壘手出賽，除了膝傷剛癒之外，另一個考量就是統一在24年第一輪選進游擊手陳聖平，即使日前下二軍調整，但統一未來的游擊應該還是以他為優先人選，因此林靖凱能夠專注在以往熟悉的二壘，林靖凱的回歸也讓統一的中線有更多的調度空間，其他還有許哲晏、林祖傑、陳重廷等二遊工具人，打擊部分，林靖凱在去年受傷前的賽事其實手感不錯，有3成以上的打擊率及10分打點，如果之後的打擊表現能再提升，對於統一進攻能力較薄弱的中線位置來說更是一大助益。

林子豪今年復出，目前打出3轟及全隊最高的12分打點。圖／統一獅隊提供

學弟林子豪也同時復出，不但提供了統一在一三壘的防守調度空間，更直接帶來進攻上的幫助，林子豪去年受到腰傷和膝傷影響，開季之後一直待在二軍，7月中決定動手術處理椎間盤突出和膝蓋半月板的問題，球季提前報銷；今年經過完整春訓調整狀況，開季就回歸一軍，雖然主要被定位在三壘，但目前多以一壘手先發上場。

包括蘇智傑、林培緯、潘傑楷在內，統一的一壘手有很多人選，但蘇智傑開季以來打擊狀況不佳，林子豪的回歸就提供教練團調度空間，移防一壘，三壘則由潘傑楷防守，林子豪出賽12場已打出3轟，12分打點是全隊最多，讓火力不至於出現缺口，他與學長林靖凱的雙林回歸，對統一來說是大利多。

註.數據統計至4/22。