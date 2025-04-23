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中職／靈活戰術不見了！味全龍打線靠強攻反讓得分更難

聯合新聞網／ Tzuyi
味全龍隊今年網羅前中信兄弟重砲陳子豪。味全龍隊提供
味全龍隊今年網羅前中信兄弟重砲陳子豪。味全龍隊提供

2024年球季未能如願連霸的味全龍，休賽季大肆招兵買馬，從自由市場網羅陳子豪及朱育賢兩門重砲。不僅球員補強，教練團也首度大幅度改組，克魯茲確定整年擔任打擊教練外，還找來丘昌榮、劉家豪等資深教練；另一方面，4位曾待過前朝的戰將，只剩葉君璋總教練，其餘3位分別轉任球探、管理及基金會工作。

一連串的改革，衝擊最大的莫過於打擊環節，這是他們未能連霸的關鍵之一。執教5年的打擊教練張泰山轉職，由去年7月底加入的克魯茲接手，他自2014年起就多次來台擔任國家隊教練，並且曾客座中信、富邦及樂天等隊，對台灣球員及中職環境非常熟悉，被認為具有能夠短時間幫助球員展現更好身手的能力。去年來台後，短暫不到10天的調整，就讓陷入貧打的小龍變身狂轟猛打猛龍，一度看到晉級的曙光。

留住克魯茲後，又在自由市場簽下的陳子豪及朱育賢。陳子豪是中職最年輕的百轟打者，本季之前已累計131支全壘打，朱育賢火力更勝一籌，生涯已累計169支全壘打，年年都達到雙位數。二位加起來300轟的中生代重砲手加入，加上原本就有目前中職火力最凶猛的打者吉力吉撈．鞏冠，以及強打少年劉基鴻，讓味全打線有感升級，另球迷期待今年的狂轟猛打的煙火秀。

味全龍隊朱育賢季初用開轟完成生涯千安，但這之後不久，就因右手肘肌腱發炎下二軍休養。中央社
味全龍隊朱育賢季初用開轟完成生涯千安，但這之後不久，就因右手肘肌腱發炎下二軍休養。中央社

不過目前味全龍進行的16場比賽，雖然打擊表現居6隊之冠，但砸重本的投資成效還未展現。他們奪冠那年的場均得分為4.03分，去年3.81分，目前則只有3.56分，有7場比賽得分為0至1分內，若不是有2場得分破十的大爆發，場均甚至不到3分。雖然靠著原本就強力的投手壓制，戰績還是暫居前段班，但這應該不是龍迷想看到的成績單。

目前龍隊打線的問題，在於無論打擊率、上壘率、長打率等各種成績都進步，但是得分卻比以往更困難了。首先，不確定因為重砲多有參加休賽季的國際賽，目前都還在調整中，又或是用球的彈性係數又有所改變，聯盟目前整體的全壘打比前兩年低了不少，從場均0.9~1支下修到0.7~0.8支。味全以往雖有吉力吉撈．鞏冠撐場，但獨木難支仍是低於平均值，目前也受到影響同樣下修，場均只有0.4支，想要一棒擊沉更難了。

葉君璋葉君璋一直以來被視為靈活的總教練，「豪朱」二人加盟後，戰術反而綁手綁腳了嗎？聯合報系資料照
葉君璋葉君璋一直以來被視為靈活的總教練，「豪朱」二人加盟後，戰術反而綁手綁腳了嗎？聯合報系資料照

另一方面，就在於戰術的執行了！葉君璋一直以來被視為靈活的總教練，2016年讓義大奇襲拿下總冠軍，一直令球迷津津樂道。龍袍加身後，依舊有很多奇招，2023年就大肆發起速度戰，幾乎人人都能跑，加上觸擊、打跑、跑打等各種招式，大幅增加得分機會。然而最能執行的林孝程，在「豪朱」二人加盟後，被排擠只能待在二軍；另外兩位同樣很好下達指令的郭天信及張政禹，棒次則是被迫往後移，整體執行率下滑不少。

雖然打線中有許多聯盟頂尖的打者，但他們狀況不好不容易串聯，得分效益就會降低不少。另一方面，以往低潮時可以靠多變的戰術彌補，然而目前看起來執行上也遭遇些困難，難靠奇襲得分。不過開季才不到一個月，球員還沒調整到位，龍打線還在磨合，未來還是很有看頭，只是小心別像去年一樣，前面落後太多後面趕不回來，浪費一年的努力。

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