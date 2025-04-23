日職／想常駐一軍讓新庄「換不掉」 古林重點在穩定投滿5局

今年轉戰北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬，終於要迎來日職生涯首場一軍賽事先發。頂著中職防禦率王、最佳十人投手及年度MVP等頭銜，加上實戰擁有不俗的球速和轉速等等條件，讓不只臺灣，連日本火腿隊的球迷們，都相當矚目古林會有什麼樣的表現。

古林雖然季前傳出受傷狀況，讓他缺席經典資格賽以及日本火腿臺灣交流賽，不過還是有及時趕上日職官辦熱身賽登板，總計3局的投球沒有失分、飆出4次三振。而古林在場下牛棚練投時的出色球威，更是讓總教練新庄剛志讚不絕口。即便新庄向來以言行浮誇著稱，但至少可以確定他對古林的投球有正面評價，確實期待著他的表現。

儘管如此，古林在開季後卻是先在二軍調整，等到差不多一個月後的現在才獲得先發機會。這一方面是因為古林熱身賽投球數還比較少，需要慢慢拉長調整。再來，日本火腿即使不算上古林，依然有一套相當完整的先發輪值，因此不需要急著讓古林立刻亮相。

新庄監督季前看了古林的投球，給予相當高的評價。 聯合報系資料照

日本火腿今年的前六戰先發投手，依序分別是金村尚真、加藤貴之、維赫森（Drew VerHagen）、伊藤大海、北山亘基和山崎福也。伊藤這幾年是日本國家隊常客，2023經典賽和東京奧運都參與過，若不是因傷辭退，本來也該入選去年的12強日本代表隊，實力不在話下。北山則是12強成員，投球姿勢有意效仿山本由伸的他，2024年賽季球威大幅提昇，K/9值來到9.59，WHIP僅0.98，只要不受傷，就是一名稱職的前段先發。

金村尚真則名氣或許不如伊藤大海，但卻可說是去年日本火腿隊投手陣的大亮點，2022年選秀第二指名入團的他，去年拿下7勝6敗、136局投球防禦率僅2.38，好表現讓他今年被賦予為日本火腿開幕戰的先發重任。山崎和加藤則都屬於長年能夠繳出穩定表現的技巧派左投，原本效力歐力士的山崎自2021年賽季以來，都能投超過110局，並將防禦率控制在3字頭。加藤貴之則是輪值中唯一的2016日本火腿奪冠班底，保送極少是他的特徵，生涯BB/9還不到2，有著比山崎更加優異和防禦率和吃局數功力。

金村尚真在去年崛起，並於本季擔綱開幕戰先發 影片來源：太平洋聯盟TV YT

光是本土投手部分，日本火腿就有這麼多好牌能打。而最後一個先發名額，就是和古林同樣都是外籍選手的維赫森了。維赫森2020、2021年就效力過日本火腿隊，留下很好的三振能力，並在2022年重回大聯盟，在聖路易紅雀投了兩年，2024年鳳還巢回到日本火腿。然而維赫森回鍋後熱身賽狀況不佳，開季先從二軍起步，直到7月中才回到一軍。最終9場先發，投出2勝2敗、防禦率3.12的成績。

由於2024年簽回維赫森時，日本火腿對還能在大聯盟佔有一席之地的他頗具期待，因此給出選擇權在球員身上的1+1年、最高能達到400萬美金（當時相當於11億5900萬日圓）合約。因此，維赫森即便在2024年貢獻不算太多，但在季後執行選擇權下續留，今年光年薪部分就推估有3億5000萬日圓左右。

過去有留下一定實績，加上薪水這麼高，不難想像在日本火腿球團的判斷裡，還是會想多試試看維赫森，讓這筆投資能夠得到回報。所以當新庄看到古林在春訓表現得那麼好，才會說投手調度的部分讓他很難抉擇，並在最後決定讓古林先去二軍調整。

不過，維赫森今年開季依然狀況欠佳，目前3場出賽僅1勝2敗，防禦率高達6.43。特別是13日他先發主投，對戰打擊火力並不算特別突出的西武獅，僅投3局被打5支安打、送出2次保送掉3分。既然無法拿出表現，該場賽後新庄監督馬上宣布將拉上古林在23日先發，維赫森也在隔天被降二軍。

維赫森在13日的比賽敗給西武後就被降到二軍，新庄也宣布將拉上古林先發。 影片來源：太平洋聯盟TV YT

趁著競爭對手低潮時爭取到位置，這是職棒裡的兵家常事。總算盼到機會的古林，接下來要挑戰如何穩定常駐一軍。不只是維赫森可能會慢慢將狀況調整回來，且日本火腿二軍還有達孝太、細野晴希兩位一指年輕好手等人隨時待命。因此古林若要持續在一軍生存，就不單只是一、兩場比賽投好，而是要能夠長期留下平穩表現，讓人覺得「換不掉他」。

那要什麼樣的表現才能「換不掉」，或許正可以參考去年的維赫森。維赫森在2024年的9場先發中，只有2場投到7局，2場投到6局，其餘有4場投5局，1場3局。也就是說，古林只要能穩定吃滿5局以上，防禦率則落在3初頭左右，不需要像傳統日職一樣場場拼完投完封，或許就是能繼續在一軍生存的低標。

雖說聽起來好像比較容易，但要做到還是有難度的。日職的水準就擺在那邊，連有大聯盟資歷的維赫森，即便今年速球均速還有個148公里左右，依然無法順利壓制。且各隊都精於情搜分析，過去早有數不清外籍選手條件不錯，但被情搜破解弱點或一些小動作後，表現就一落千丈的案例。

事實上，過去中華職棒聯盟輸出到日職的本土強投，至今仍未有哪一位選手能穩定投滿整個球季。好比誠泰雙林或是曹大帥等人，儘管可能在一、兩場比賽表現不錯，但在受到適應、傷病等問題影響下，變成只是曇花一現。古林在亞冠賽中，已經證明過自己有壓制日本一軍級打線的實力，再來就是看能不能將這樣的表現繼續維持。這一切的答案究竟為何，就從他的日職一軍生涯初登板開始看下去。