快訊

濃霧籠罩金門！小三通全線停航、機場關場

因應川普新政策 管中閔籲政府做好這件事

教宗遺願安葬羅馬聖母大殿 墳墓簡樸僅刻拉丁文名

聽新聞
0:00 / 0:00

調整對灰狼進攻戰術、專注防守 湖人G2預測：在主場扳回一勝

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
湖人(右)季後賽首戰輸給灰狼，必須藉由調整戰術、專注防守，來贏回第二戰在主場優勢。 路透
湖人(右)季後賽首戰輸給灰狼，必須藉由調整戰術、專注防守，來贏回第二戰在主場優勢。 路透

NBA季後賽第一輪G1八場，東、西區高順位種子只有西區第三湖人和第二火箭中箭落馬。

火箭85：95不敵勇士，但火箭打得極具競爭力，籃板球領先勇士16個，禁區得分多20分，火箭只差在外線太鐵進攻不行。

但湖人主場被灰狼117：95狠狠打穿，湖人季後賽第一場比賽備戰，不但精神武裝不到位，身體對抗不及格，戰術打法單調，全場幾乎只靠持球三大核心唐西奇、詹姆斯、里夫斯輪流一對一單打或擋拆啟動，湖人教練瑞迪克也沒有應變做出調整。

湖人前傳奇球星魔術強森直接點名批評瑞迪克，「瑞迪克整季帶隊表現非常出色，但季後賽第一場比賽他表現不好，湖人進攻貧乏，太多一對一單打，而且他沒有做出任何調整。」

魔術強森認為瑞迪克執教表現和臨場應變必須更好更出色。

湖人教頭瑞迪克(圖)整季帶隊表現出色，但季後賽第一場比賽輸球，遭魔術強森批評進攻貧乏。 歐新社
湖人教頭瑞迪克(圖)整季帶隊表現出色，但季後賽第一場比賽輸球，遭魔術強森批評進攻貧乏。 歐新社

NBA季後賽戰場就從主場輸球開始，七戰四勝系列賽0：1落後，湖人必須繃緊神經，拉高防守強度和身體對抗，並在進攻端做出最快調整應變。瑞迪克也看見球隊問題，湖人必須做出兩個關鍵調整。

1、湖人面對灰狼高位擋拆幾乎全面換防，壓迫重點主要是針對灰狼後衛愛德華的持球攻擊和突破，這樣的全面換防和針對重點持球員壓迫並沒有錯，但湖人弱邊輪轉和底角對位出現太多空檔。

全面換防當然可以，但溝通交代不清楚，弱邊協防收縮太深，導致灰狼一次傳球就是空檔，兩次傳球到位也是空檔，G1湖人被灰狼瘋狂三分命中直接砍死。

G1灰狼三分球41投21中，其中有27次三分空位是大空檔，15次是沒有人干擾和第一時間對位空檔。

湖人想要贏球重新掌握系列賽節奏和情勢，打出精英防守，有效輪轉限縮灰狼三分外線出手空間和空檔，這是扭轉戰局最重要關鍵。

2、湖人G1進攻問題也很大，詹姆斯和里夫斯兩名核心主力第一節都沒有得分，但湖人靠著幸運手氣命中七記三分，意外取得28：21領先。

湖人第二節防守散漫輪轉不及漏洞百出，灰狼三分外線投瘋，單節命中8記三分球，戰局丕變，湖人比賽一路深陷困局換來一場大敗。

詹姆斯這個進攻點是拯救湖人得分最重要核心，湖人得調整戰術，增加他更多無球突破禁區接應。 路透通訊社
詹姆斯這個進攻點是拯救湖人得分最重要核心，湖人得調整戰術，增加他更多無球突破禁區接應。 路透通訊社

詹姆斯這個進攻點是拯救湖人進攻得分最重要核心，唐西奇大量持球打擋拆和一對一，詹姆斯只能蹲在底角或弱邊45度待命，湖人打法非常單調瑞迪克得調整詹姆斯戰術角色，增加詹姆斯更多無球突破禁區接應。

讓詹姆斯更多去打掩護、下滑、沈退接應，打出侵略性和進攻效率都是瑞迪克必要調整。

詹姆斯已經把持球、控制比賽節奏、戰術主導權交給唐西奇，詹姆斯可以專注在防守、籃板和接應攻擊，詹姆斯如何提高無球、接應進攻和直搗禁區，這是湖人打出攻守均衡最重要依靠。

專注打好防守、拉高身體對抗，修正輪轉防守區塊，詹姆斯無球進攻形成威脅，湖人不管三分空檔手氣順不順，比賽都會更容易掌握在自己手裡。

G2湖人在主場會扳回一勝。

湖人與灰狼這個系列賽至少打六場，搶七都有可能，就看兩隊關鍵球星能不能在決勝時刻一錘定音。 路透
湖人與灰狼這個系列賽至少打六場，搶七都有可能，就看兩隊關鍵球星能不能在決勝時刻一錘定音。 路透

這個系列賽至少打六場，搶七都有可能，灰狼是49勝球隊，跟湖人50勝就是相同戰力和等級球隊，雙方五五波對決，就看兩隊教練如何調整應變，關鍵球星能不能在決勝時刻一錘定音。

NBA季後賽 NBA專欄 湖人 灰狼

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

山本由伸神鬼先發防禦率僅0.93 要為日投挑戰塞揚絕非空話

這一周為什麼寫山本由伸？因為，他在開季先發累積5場、29局投球中，防禦率只有0.93，一共三振掉38位打者，無疑是本季大聯盟最滾燙的投手之一。上一場對德州遊騎兵隊先發，同場的是2018、2019年連霸

調整對灰狼進攻戰術、專注防守 湖人G2預測：在主場扳回一勝

NBA季後賽第一輪G1八場，東、西區高順位種子只有西區第三湖人和第二火箭中箭落馬。 火箭85：95不敵勇士，但火箭打得極具競爭力，籃板球領先勇士16個，禁區得分多20分，火箭只差在外線太鐵進攻不

中職／同為全壘打王 林智勝與中村剛也生涯終點際遇大不同

43歲的中職全壘打王林智勝日前宣布將在今年球季後褪下球衣，結束22年的職棒生涯，林智勝在03年季後被第一金剛選進，從04年新人年到上季24年為止，總共打出304轟，且連續21年都有全壘打，是中職紀錄；

中職／富邦悍將戰績一洩千里 傷兵滿營實非戰之罪

富邦悍將開季戰績一瀉千里，逐漸被領先集團拉開差距，持平而論，富邦悍將傷兵滿營，總教練陳金鋒巧婦難為無米之炊，但高層耐心是有限的，如果戰績再沒有起色，依照往例，教練團和管理階層恐怕有一番變動。 今

日職／轉運成功有前例 13連敗高橋光成只等一個契機

去年苦吞單季91敗、太平洋聯盟墊底的西武獅隊今年積極尋求捲土重來，截至19日為止，暫時以9勝8敗爬升到洋聯第三的位子。監督西口文也肩負重任之外，主力先發投手高橋光成的「成敗」也攸關本季西武獅隊的命運。

卡洛爾開季火燙爭MVP不是夢 經典賽美國恐怕會跟台灣搶人

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）擺脫上賽季的低潮，在今年開季成為聯盟最火燙的球員之一，前21場比賽繳出打擊三圍 .341/.414/.682、7轟、19分打點、攻擊指數1.0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。