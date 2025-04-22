調整對灰狼進攻戰術、專注防守 湖人G2預測：在主場扳回一勝

NBA季後賽第一輪G1八場，東、西區高順位種子只有西區第三湖人和第二火箭中箭落馬。

火箭85：95不敵勇士，但火箭打得極具競爭力，籃板球領先勇士16個，禁區得分多20分，火箭只差在外線太鐵進攻不行。

但湖人主場被灰狼117：95狠狠打穿，湖人季後賽第一場比賽備戰，不但精神武裝不到位，身體對抗不及格，戰術打法單調，全場幾乎只靠持球三大核心唐西奇、詹姆斯、里夫斯輪流一對一單打或擋拆啟動，湖人教練瑞迪克也沒有應變做出調整。

湖人前傳奇球星魔術強森直接點名批評瑞迪克，「瑞迪克整季帶隊表現非常出色，但季後賽第一場比賽他表現不好，湖人進攻貧乏，太多一對一單打，而且他沒有做出任何調整。」

魔術強森認為瑞迪克執教表現和臨場應變必須更好更出色。

湖人教頭瑞迪克(圖)整季帶隊表現出色，但季後賽第一場比賽輸球，遭魔術強森批評進攻貧乏。 歐新社

NBA季後賽戰場就從主場輸球開始，七戰四勝系列賽0：1落後，湖人必須繃緊神經，拉高防守強度和身體對抗，並在進攻端做出最快調整應變。瑞迪克也看見球隊問題，湖人必須做出兩個關鍵調整。

1、湖人面對灰狼高位擋拆幾乎全面換防，壓迫重點主要是針對灰狼後衛愛德華的持球攻擊和突破，這樣的全面換防和針對重點持球員壓迫並沒有錯，但湖人弱邊輪轉和底角對位出現太多空檔。

全面換防當然可以，但溝通交代不清楚，弱邊協防收縮太深，導致灰狼一次傳球就是空檔，兩次傳球到位也是空檔，G1湖人被灰狼瘋狂三分命中直接砍死。

G1灰狼三分球41投21中，其中有27次三分空位是大空檔，15次是沒有人干擾和第一時間對位空檔。

湖人想要贏球重新掌握系列賽節奏和情勢，打出精英防守，有效輪轉限縮灰狼三分外線出手空間和空檔，這是扭轉戰局最重要關鍵。

2、湖人G1進攻問題也很大，詹姆斯和里夫斯兩名核心主力第一節都沒有得分，但湖人靠著幸運手氣命中七記三分，意外取得28：21領先。

湖人第二節防守散漫輪轉不及漏洞百出，灰狼三分外線投瘋，單節命中8記三分球，戰局丕變，湖人比賽一路深陷困局換來一場大敗。

詹姆斯這個進攻點是拯救湖人得分最重要核心，湖人得調整戰術，增加他更多無球突破禁區接應。 路透通訊社

詹姆斯這個進攻點是拯救湖人進攻得分最重要核心，唐西奇大量持球打擋拆和一對一，詹姆斯只能蹲在底角或弱邊45度待命，湖人打法非常單調瑞迪克得調整詹姆斯戰術角色，增加詹姆斯更多無球突破禁區接應。

讓詹姆斯更多去打掩護、下滑、沈退接應，打出侵略性和進攻效率都是瑞迪克必要調整。

詹姆斯已經把持球、控制比賽節奏、戰術主導權交給唐西奇，詹姆斯可以專注在防守、籃板和接應攻擊，詹姆斯如何提高無球、接應進攻和直搗禁區，這是湖人打出攻守均衡最重要依靠。

專注打好防守、拉高身體對抗，修正輪轉防守區塊，詹姆斯無球進攻形成威脅，湖人不管三分空檔手氣順不順，比賽都會更容易掌握在自己手裡。

G2湖人在主場會扳回一勝。

湖人與灰狼這個系列賽至少打六場，搶七都有可能，就看兩隊關鍵球星能不能在決勝時刻一錘定音。 路透

這個系列賽至少打六場，搶七都有可能，灰狼是49勝球隊，跟湖人50勝就是相同戰力和等級球隊，雙方五五波對決，就看兩隊教練如何調整應變，關鍵球星能不能在決勝時刻一錘定音。