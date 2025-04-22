山本由伸神鬼先發防禦率僅0.93 要為日投挑戰塞揚絕非空話

這一周為什麼寫山本由伸？因為，他在開季先發累積5場、29局投球中，防禦率只有0.93，一共三振掉38位打者，無疑是本季大聯盟最滾燙的投手之一。上一場對德州遊騎兵隊先發，同場的是2018、2019年連霸塞揚獎的狄葛隆（Jacob deGrom），媒體偶爾拿兩人相比，而山本繳出7局10K無失分佳績，證明洛杉磯道奇隊的投資物超所值。

美媒是以彷彿在作弊，形容山本由伸高達92、93英里時速的指叉球，一次又一次誘導打者揮空。棒球網紅弗萊德曼（Rob Friedman）的PitchingNinja 形容：「山本由伸的球絕對非同凡響！」為標製作短片，在網上掀起熱烈迴響。弗萊德曼提及，他的指叉跟顛峰時狄葛隆的滑球同樣噁心，讓打者頻頻吃鱉。赴美進入第二年，山本由伸並無所謂的撞牆期，頻頻以好表現掙得版面，每一場先發詮釋對球精確的掌控，快速球能塞向任何想要的地方，指叉球急速墜向地面，曲球有效干擾打者節奏。

3月18日對芝加哥小熊5局4K一分責失、3月28日對底特律老虎5局10K兩分責失、4月4日對費城人隊6局5K零失分、4月11日再對小熊6局9K零失分，再來是4月18日繳出本季最長投滿7局，單季新高10K無責失分。這一系列火熱開局，讓他的防禦率降至僅0.93。道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）說：「我確實認為，他（山本）現在是國聯最好的投手。當然還有其他好手，我並無冒犯之意。」山本進化有目共睹，多變的球路完美駕馭，投手教練普萊爾（Mark Prior）表示：「去年打者們知道，山本有一顆很好的指叉球，但多數時候投不準。現在，他不僅能夠準確投進好球帶，還能細膩掌控快速直球，這讓打者面對他變得艱難。若放掉了一球，第二次就別想再賭能否進好球帶，你最終仍得揮棒。」結果往往是揮空。

面對遊騎兵隊一戰，山本由伸的指叉球非常致命。 美聯社

面對遊騎兵隊一戰，山本的指叉球非常致命。他一共投了31顆，在102球中比例最高，打者一共揮棒17次有7次揮空，其中4次是被這顆指叉三振出局。他的快速球，可隨心所欲地遊走好球帶兩側，甚至是高過腰際，當打者調整好攻擊快速直球後，他們又被突如其來的曲球三振，山本由伸透過翻譯人員園田芳大說：「我覺得我的配球越來越好。」不單指叉、直球和曲球伺候，當天第102球是一記滑球，捕手史密斯（Will Smith）抓住後迅速傳球，把試圖盜壘的跑者哈里斯（Dustin Harris）刺殺出局。道奇隊內野手艾德曼（Tommy Edman）指出：「山本是一個使命感很強的人。今年表現不可抵擋......他對每種情況都做好準備，戰術執行無懈可擊。」

去年第一季菜鳥年，山本很多情況還處於未知，他在春訓期間重新調整投球機制，然後重新找回控球。在去年六月洋基球場比賽中找回狀態，隨即因肩膀受傷進傷病名單，例行賽仍交出3.00防禦率，3.44的xERA和28.5%三振率，並在季後賽穩定投手輪值，貢獻兩勝、3.86防禦率，18.2局。現看起來走出陰霾，將對環境的舒適感轉化為投球表現，羅伯茲解釋：「山本充滿自信，這很真實。我認為他對每一顆球、每一次先發都有信心，並且沒有任何懷疑。」雖然現在4月還沒結束，累積投五場比賽仍不足以視為指標，但一連串好表現已讓他在這支群星閃耀的隊伍刷出存在感，艾德曼坦言山本現在是全隊甚至全聯盟最棒的投手之一，在他腦海裡暫時還沒有其他名字比山本由伸厲害。

山本的快速直球均速95.8英里，能精準地將球塞進好球帶，使用比例38.8%，另保留30.3%給指叉球，讓打擊區的對手惶恐不安，他還有一顆能對左打者內縮、對右打者外竄的卡特球，一顆變化莫測的伸卡球，曲球、滑球以及橫掃球，隨時冷不防地從投手丘進來，多達七種不同的變化，每一顆都如外科手術般精準，羅伯茲甚至直言子弟兵豪奪塞揚獎的可能性：「如果能繼續這樣投，當然（保持健康的話），我看不出為什麼不會成為塞揚獎候選人。」據Baseball Savant數據，山本投球價值（Pitching Run Value）優於98％的投手，快速球價值優於99％投手，變速球價值優於94％投手，揮棒空振率優於85％的投手，滾地球率優於95％投手，他的2.33 xERA證明統治力並非偶然。

進入大聯盟第二年，山本由伸毫無適應不良，反而是漸入佳境，頻頻以最佳表現豎立標竿，他個人也坦言，對角逐塞揚獎有很高的意願。 法新社

接受《洛杉磯時報》採訪山本提及：「我聽說還沒日本投手贏過塞揚獎，我對這個獎項非常感興趣。我專注每一場比賽，並嘗試發揮最好的水準，這樣就能贏得像塞揚獎這美好榮耀，所以我每天都想把功課作足。」能在季初就明確地表達出奪獎渴望，說明山本勢在必得的決心。2024年，對左打的打擊率為1成93、OPS為.526。到2025年左打的打擊率僅為1成05、OPS為.341，38個打席已經三振17人次，只要的武器就是指叉球和伸卡球，碰上右打是2成37打擊率，被敲兩轟，38個打席11：2三振保送比，跟他對戰過的打者評價是：「太強了！」、「無法攻克！」、「怎麼這麼難打？」數據分析公司「OptaSTATS」也披露一項記錄，指山本是自1900年以來，首位在開季前五場35次三振以上、K/BB比大於5、被安打數少於20、失分少於5的投手第一人，往後的比賽值得我們多加關注。