中職／同為全壘打王 林智勝與中村剛也生涯終點際遇大不同

43歲的中職全壘打王林智勝日前宣布將在今年球季後褪下球衣，結束22年的職棒生涯，林智勝在03年季後被第一金剛選進，從04年新人年到上季24年為止，總共打出304轟，且連續21年都有全壘打，是中職紀錄；日職也有一名超過40歲、現役球員中的全壘打王，日前達成了個人的連續22球季全壘打紀錄，他就是西武的中村剛也。

對於台灣球迷來說，中村並不是個陌生的球員，「再來一碗君」的綽號為台灣球迷所熟知，中村比林智勝更早在01年選秀就被西武選進，03年開始在一軍出賽，05年出賽80場就打出22轟、57分打點，接下來兩年全壘打產量雖下降，但08年以46轟拿下洋聯全壘打王後，長打威力開始穩定發揮，09、11、12、14、15年的全壘打都是聯盟最多，09、11、15、19年也拿到打點王，更手握7座最佳九人三壘手獎。

20年球季之後由於傷勢及體能影響，全壘打產量較之前減少，但21到23年仍連3季有10轟以上，今年出賽12場，8日球隊以大比分落後的情形下上場代打，打出1支2分砲，雖對戰局沒有影響，這一轟卻讓他創下連續22年開轟的紀錄，也是日職第9名超過41歲還能開轟的打者，中村的生涯打擊率僅有2成53，全壘打卻多達479支，排日職全壘打通算排行榜的第10名，完全就是21世紀西武最具代表性的強打者。

西武近年打擊火力低迷，中村剛也頗有孤軍奮戰的感覺。西武獅隊臉書官方粉專

不過中村與林智勝這兩名台日兩國現役的全壘打王，今年所處的球隊卻是完全不同的對比。

西武在17到19年這三年間靠著山賊打線奪下兩次洋聯優勝，中村當然也是其中一人，這三年每季的全壘打都在30支左右，強大的進攻能力掩護實力較弱的投手群，是這幾年西武稱霸聯盟的最大原因，20年起陣中多名主力打者如秋山翔吾、森友哉等行使自由球員權利離隊，打線破壞力急速下降，全壘打大幅減少，即使投手群壓制力明顯改善，但戰績每況愈下，23年換上松井稼頭央擔任監督，再加上山川穗高先是受傷後又爆出性醜聞，整季只出賽17場沒有全壘打，讓西武這一年的團隊全壘打數不到100支，山賊打線宣告瓦解，隔年山川轉隊到軟銀，團隊全壘打數更是掉到60支，平均兩場才一轟，與過去幾年不可同日而語，今年更慘，19場只有5轟。

山川當然是近幾年西武長程砲火消失的最大原因，由於體型相近，原本認為他會是中村的接班人，入團時也被暱稱為「再來一碗君二世」，後來果然完美地繼承了這個稱號，可惜爆發問題離隊，之後在20年第一指名的「再來一碗君三世」渡部健人，至今在一軍未有表現，整隊攻擊能力貧乏，讓身為元祖的中村即使已41歲，仍需身負長程砲火的重責大任，去年雖只有7轟，已是全隊最多，前年的17轟也是隊上之冠，今年球隊狀況依舊，戰績毫無起色，中村頗有一介老將獨撐大局的味道，近幾場比賽還擔任第四棒，目前打擊率超過3成5。

林智勝生涯至今打出304轟，是中職全壘打王。聯合報系資料照

林智勝就不一樣了，生涯歷經三支隊伍，22年來到味全，23年打出300轟成為中職史上全壘打王，且隨隊奪下總冠軍，去年在一軍雖沒有太多上場機會，仍打出1轟，將連續球季開轟的紀錄延續到21年，近年味全年輕後輩群起，陣中有曾拿下全壘打王的吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻，今年季前又網羅重砲朱育賢、陳子豪，林智勝不需再將開轟重責背在肩上，因此決定在今年劃下完美句點，風光地帶著各界的祝福及榮耀引退。

林智勝及中村同為現役全壘打王，在生涯終點卻有著不同的際遇。