卡洛爾開季火燙爭MVP不是夢 經典賽美國恐怕會跟台灣搶人

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）擺脫上賽季的低潮，在今年開季成為聯盟最火燙的球員之一，前21場比賽繳出打擊三圍 .341/.414/.682、7轟、19分打點、攻擊指數1.096的驚人成績，若能維持這樣的表現，除了季末絕對是國聯MVP的強力候選，且明年的經典賽可能有機會擠進美國隊名單，甚至有機會取代步入退化的楚奧特（Mike Trout），擔任先發角落外野的重要角色；那麼，這樣的成績究竟是兌現實力，抑或終究只是曇花一現？

擊球策略的改變

上個賽季，卡洛爾最大的瓶頸就是出棒時機過晚，導致最有機會造成重傷害的拉打比率下降，敲出許多無力的反向飛球；其實早在去年球季後半段，他就已經開始調整擊球策略，拉打率從23-24年的16%提升到今年的24.4%，這樣的擊球策略也正適合如他、貝茲（Mookie Betts）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）等身材條件相對弱勢的打者——透過強力拉打，進一步提升全壘打與長打的機會，由他本季名列前茅（18.3%）的扎實擊球比率（Barrel%）就可略知一二。

能大幅提升擊球品質，卡洛爾也在擊球姿勢上下了功夫，他把雙肘抬得更高。 法新社

揮棒姿勢的微調

能大幅提升擊球品質，卡洛爾也在擊球姿勢上下了功夫，他把雙肘抬得更高，讓準備時的球棒角度更接近90度，同時縮窄擊球站姿，縮短了球棒到擊球位置的路徑，使他有更充裕的時間決定是否揮棒，解決了上個賽季對高角度速球束手無策的難題；這樣的改變也反應在數據上，過去他對四縫線速球的xwOBA僅 .352，而本季他的揮棒速度（Bat Speed）就像個重砲手，平均75.2英里/ 小時於聯盟排名前9%；且快速揮棒率（揮棒速度高於75英里/ 小時的比率）從過去的29.7%大幅躍升至48.3%，擊球點前移了0.6英寸，進一步提升扎實擊球的機率，在在都顯示了卡仔已經找回對速球系球種的掌握力。

犧牲Contact以換取更多的長打

擊球策略的改變也是此消彼長，卡洛爾本季選擇犧牲部分的Contact來換取更好的擊球品質，揮空率從過去的21%上升至本季的28%，不過改變帶來的回報確實值得，他的擊球初速（Exit Velocity）、Hard-Hit%和Barrel%都來到生涯新高，而且三個重要的進階數據指標都位在聯盟前10%的水準，本季可能會是他最有機會競逐MVP獎項的關鍵賽季。

究竟卡洛爾能不能保持4月的火燙表現，值得我們繼續觀察下去。 法新社

卡仔開季的精彩表現固然令人振奮，但僅僅21場的小樣本數據確實需要更謹慎地解讀，如上季投手們瞄準他對速球的弱點，提升該球系的用量來克制對手的進攻能力；而本季的卡仔專注於強拉打，投手們可能會提升外角變速球、指叉球的使用率來躲避長打的狙擊，究竟卡洛爾能不能保持4月的火燙表現，值得我們繼續觀察下去。