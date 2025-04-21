日職／轉運成功有前例 13連敗高橋光成只等一個契機

去年苦吞單季91敗、太平洋聯盟墊底的西武獅隊今年積極尋求捲土重來，截至19日為止，暫時以9勝8敗爬升到洋聯第三的位子。監督西口文也肩負重任之外，主力先發投手高橋光成的「成敗」也攸關本季西武獅隊的命運。

前橋育英高校出身的高橋光成是西武2014年選秀第一指名入團，2019年站穩一軍先發，2021-2023年連續都投出單季雙位數的勝投，身價已經超過2億日圓，心生往美國大聯盟挑戰的念頭。沒想到正當生涯高峰之際，高橋光成去年竟寫下單季0勝11敗的淒慘成績，加上今年3月30日對日本火腿、4月15日對歐力士先發都吞下敗戰，已經是跨季13連敗，距離上一次獲得勝投的2023年9月10日，他已經將近600天不知勝投是何滋味。不過攤開高橋光成的投球成績，去年全季防禦率3.87，今年三度先發防禦率3.71，數據上並不差。好消息是4月8日對羅德先發5局失1分、最近一次15日先發對歐力士7局只被擊出4支安打失掉1分（0責失分），都顯示他的狀況愈來愈好，欠缺的只是隊友攻擊上的掩護。

西武去年團隊打擊率低到只有2成12，總得分350分、全壘打60轟都是洋聯墊底。今年雖然成長到團隊打擊率0.246，單場得分從2.45分增加到2.71分，但沒有大幅的改善，導致對投手來說還是相當辛苦。西武近幾年來因為令人聞風喪膽的「山賊打線」解體，攻擊火力大不如前，是導致連敗投手接連產出的原因，而這樣的10連敗投手接連出現，也讓西武獅迷相當感嘆！除了高橋光成，2021年選秀第一指名的左投手隅田知一郎也是一個悲情的例子。

2021年選秀第一指名的左投手隅田知一郎(右)也是一個悲情的例子。西武獅官方X

隅田從2022年立即成為球隊即戰力，但當季他吞下10連敗，成為太平洋聯盟史上第一名吞下10連敗的新人投手。隅田知一郎最近兩年都拿下9勝，但也雙雙吞下10敗，以他職棒3年球季平均3.19的投球表現，換到其他有攻擊力的球隊，應該早已達成單季10勝的目標。去年底獲選為世界12強日本隊國手就證明了隅田知一郎的實力。

日本職棒從開幕之後的連敗紀錄是1956年大洋隊投手權藤正利寫下的開幕13連敗，高橋光成去年11連敗還不是最慘。而權藤正利當年的悲情還不只於此，他從前一年的1955年8連敗（單季3勝21敗），再到1957年7連敗，整整跨了3個賽季連敗28場，直到1957年7月7日對巨人4安打完封勝，才結束了這個漫長的厄運。不過在終止了這個現代棒球無法想像的個人28連敗之後，權藤正利開始轉運，1957年球季還能拿下12勝17敗，防禦率2.74也很理想。

另外，如果不考慮開幕起算，日本職棒單季最長連敗投手是1966年阪急隊投手梶本隆夫的單季15連敗，他在1967年4月11日對西鐵獅隊完投只失1分但隊友被完封以0比1再敗，寫下跨季16連敗。不過梶本隆夫10天後再戰西鐵終於拿下勝投，終止跨季16連敗之後就徹底轉運，加上本身的實力，以2.44的優異防禦率最後在這個賽季拿下15勝9敗。加上後面兩年的12勝、18勝，連續3年勝投達到雙位數，合計45勝，最終20年職棒生涯累積了254勝。

隅田知一郎今年出賽3場拿下3連勝（3勝0敗、防禦率0.75），24局只有2分失分，包含1場完封，儼然西武投手一哥的氣勢，擺脫了3年前初入職棒時單季1勝10敗的悲情。加上梶本隆夫終止跨季16連敗之後職棒生涯累積了254勝。以及權藤正利也是後來轉運的例子，年僅28歲，正值顛峰期，實力本身就相當不錯也有實績的高橋光成等的只是一個契機，再度綻放光芒，重回連3年單季10勝的日子應該不會太遠。