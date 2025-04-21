中職／富邦悍將戰績一洩千里 傷兵滿營實非戰之罪

富邦悍將開季戰績一瀉千里，逐漸被領先集團拉開差距，持平而論，富邦悍將傷兵滿營，總教練陳金鋒巧婦難為無米之炊，但高層耐心是有限的，如果戰績再沒有起色，依照往例，教練團和管理階層恐怕有一番變動。

今年球季開打前富邦悍將傷兵一籮筐，包括投手江少慶、江國豪、陳仕朋、王尉永、岳少華、歐書誠、吳世豪、李建勳，捕手張進德、姚冠瑋，外野手王正棠，球季開打後又陸續傷了林哲瑄、張育成、戴培峰，辛元旭又因肩傷只能打不能守，至今都待在二軍，「傷兵戰力」非常可觀。

或許你會說，其他球隊也有傷兵啊，又不是只有富邦悍將獨有，但問題是，富邦悍將戰力深度本來就不如其他球隊，少了幾名主將就差很多，更何況是一次就有10幾名主將躺在傷兵名單，影響就更大了。

現在的問題在於，接下來富邦悍將傷兵會陸續回歸，但真正能整合出足以與其他球隊抗衡的戰力嗎？我覺得關鍵在於中生代球員。

如果中生代無法扛起重任，富邦悍將只靠張育成(右)等少數球員，依舊距離季後賽有一段遙遠距離。聯合報系資料照

去年季中選秀富邦悍將補進張育成和張奕，投打戰力升級，但去年下半季富邦悍將勝率居然只有0.407排名墊底，比第一年打一軍賽的台鋼雄鷹還要差，再到今年也是如此，戰績依舊落後台鋼雄鷹，富邦悍將中生代球員無法撐起全隊是關鍵。

前富邦悍將隊長范國宸狀態持續低迷，開季一度下二軍調整，李宗賢開季打擊狀況一直拉不起來，王正棠受傷已經很久沒在一軍亮相，申皓瑋起伏太大，揮空和被三振率也過高，難以成為球隊骨幹，高國麟近年表現明顯下滑，富邦悍將這幾名中生代球員狀況連連，在球隊老將逐漸退役，年輕球員還沒成熟到可以接班之際，就形成老中青三代斷層青黃不接的尷尬局面。

即使富邦悍將所有傷兵全數歸隊，如果這幾名中生代無法扛起重任，只靠張育成等少數球員，依舊距離季後賽有一段遙遠距離，更何況富邦悍將的洋將戰力並非全聯盟頂尖，要打出好成績就更難了。

如果富邦悍將戰績再沒起色，最快在季中教練團就會改組，陳金鋒帥位恐不保，但富邦高層有沒有想過一個問題，當初離開悍將的總教練葉君璋、洪一中，現在帶領味全龍、台鋼雄鷹已是有模有樣，富邦悍將球團使帶兵戰績最佳的陳連宏，後來也是下台一鞠躬，總教練一換再換，不變的是季後賽依舊絕緣，問題到底出在哪？

陳金鋒在富邦悍將經過幾個重要職務歷練，是球團極力栽培的總教練，連他也束手無策，這支球隊的問題可能不只是總教練和教練團。聯合報系資料照

陳金鋒在富邦悍將經過幾個重要職務歷練，是球團極力栽培的總教練，這支球隊連葉君璋、陳連宏、洪一中都救不起來，陳金鋒也束手無策，那麼，這支球隊的問題可能不只是總教練和教練團，還有更深層的問題值得探討。

富邦悍將許多行銷策略和經營球迷手法都很棒，但在建軍方針和策略卻沒有中心思想，已被外界視為嘲諷標的，相信出錢的富邦老闆也不樂見，還是那一句老話，唯有大破大立，讓有權的人有責，有責的人有權，權責劃分清楚，再來談下一步，否則每次都在原地踏步，寫下一大堆奇怪的紀錄，實在不忍卒睹。