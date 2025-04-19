解放柯瑞威能最強搭檔！巴特勒帶給勇士的「天翻地覆」

誠如前文「勇士想突破附加賽0勝魔咒 需『季後賽巴特勒』及時變身」所述，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）於關鍵的附加賽說到做到，提前變身進入季後賽型態。

從比賽一開始，他就是球隊設定的協防中樞，多數的包夾都倚賴他的快速輪轉與防守判斷，在開場勇士一度2-11落後情況下，他更接掌了主控大權，從而率領金州軍團吹起反攻的號角。

最終以全場最高38分3抄截，以及次高7籃板6助攻的全能貢獻，搭配王牌柯瑞（Stephen Curry）第四節跳出接管比賽、全場亦有37分的火力發揮，贏下這場重要戰役。

勇士確保了球隊能提早以第7種子晉級，爭取到了多上數天的休息備戰時間，這對三大主力都已超過35歲，還各有小傷的勇士，無疑是最大的福音。

球迷們想當然也期望，巴特勒兩年前同樣於附加賽奮起，隨後創造史上最強老八傳奇的事蹟，本季還能再複製一次，甚至更上一層樓，劍指總冠軍！

也趁這個時候，剛好為各位讀者整理，巴特勒加盟至今，個人以及為球隊帶來的改變，乃至為何能帶來這些改變，從而造成球隊戰績一路北伐的效應。

巴特勒的持球能力減輕柯瑞被緊盯的負擔。 法新社

數字說話，巴特勒帶來的「天翻地覆」

來到勇士後，巴特勒一共出賽30場，比在熱火還多，場均32.7分鐘，繳出17.9分5.5籃板5.9助攻1.7抄截0.3阻攻的全能表現，另有7.7次罰球與追平生涯最高的87%罰球命中率。

儘管時間受到控制，出手數也跌至生涯第4季以後的新低，確實轉成柯瑞旁第二人的副手定位，就如他附加賽後所述，他是羅賓，柯瑞才是蝙蝠俠，但100回合下他的助攻數為生涯次高，進攻效率更來到生涯新高，也可一窺他分擔更多組織進攻角色後帶來的變化。

更進一步具體分析，他為球隊帶來的改頭換面質變。

巴特勒加盟前：

※ 勇士前51場比賽25勝26敗（西區排名第11） ※ 進攻效率第18，防守效率第10，淨效率第16 ※ 助攻次數第9，助攻失誤比第8，二次進攻得分第7 ※ 抄截第9，失誤得分第13, ※ 罰球次數第27，罰球命中率第30 ※ 真實命中率第26，淨勝分第16

巴特勒加盟後：

※ 31場比賽23勝8敗，聯盟第3（最終西區排名第7） ※ 巴特勒有出場為23勝7敗，一度是驚人的13勝1敗 ※ 進攻效率第8，防守效率第1，淨效率 第3 ※ 助攻次數第4，助攻失誤比第6，，二次進攻得分第4 ※ 抄截第1，失誤得分第1，兩項且都遙遙領先全聯盟 ※ 罰球次數第3，罰球命中率第3 ※ 真實命中率第13，淨勝分第3

其間差別之大，筆者用「天翻地覆」形容，都實不為過，不只是單純團隊進攻防守的提升，球隊更樂於且擅長於傳導，防守強度以及隨之而來創造的失誤反擊也大幅強化，更扯的是從罰球質量徹底翻轉，這，就是「巴特勒效應」。

從外圍到禁區在在展現巴特勒的防守能力。 美聯社

我們再進一步剖析，到底具體上而言，巴特勒為勇士帶來了什麼，從而能改造球隊體質。

與「庫有引力」的相輔相成

巴特勒來到勇士後，最鮮明帶來效率變化的球員，肯定是柯瑞。

巴特勒加盟前：場均22.7分，4.2顆三分命中，三分命中率38.9%，正負值+1.6 巴特勒加盟後：場均27.3分，4.8顆三分命中，40.8%三分命中率，正負值+8.2

如果不是最後17天10戰的勞累影響，數字的飆漲原本是更加誇張的幅度，但即便如此，只計算兩人共同上場的場次，都是更優異的22勝5敗，完全看不出他們是2月8日之後才開始當隊友的新組合。

柯瑞本身早先就曾談過原因，因為巴特勒簡直是個跟他相反的球員，柯瑞是聯盟最強的三分外線統治者，巴特勒則是鮮少三分出手，卻有眾所皆知長於進攻籃框、中距離跳投與製造罰球。數據顯示，巴特勒加入勇士後罰球次數聯盟第9，是杜蘭特（Kevin Durant）之後柯瑞切入與製造犯規能力最強的球員，這與「庫有引力」呈現截然不同的磁吸效應，也因此能為彼此創造最佳的空間效果。

在巴特勒入隊前，柯瑞常苦於陣中缺少強效穩定且擅於進攻內線、幫他拉開距離的第二得分點，因此常常深陷對手重兵包夾；巴特勒的出現，有效幫他分散了防守壓力，倘若對手繼續聚焦在柯瑞身上，那麼巴特勒就會在相反的方向給予懲罰，無論是持球或無球，他都勝任愉快；但相反地，如果你對巴特勒施加包夾，柯瑞同樣會痛擊你放鬆的壓迫。

與此同時，巴特勒同時也是個能擔當Playmaker的控球前鋒，不只能在進攻端幫柯瑞分憂解勞，組織控球亦然。

柯瑞提到，在此之前球隊只能打固定的擋拆，但最後球往往又回到他手上，巴特勒的多才多藝，讓球隊可以隨時切換改由他發動進攻，而此時柯瑞只需要跑到正確的位置接應，而不用像過往每一波都承受更大的消耗與負擔，也讓他得以更加積極進攻。

巴特勒與格林構成勇士小球最重要的防守力量。 歐新社

更好的消息，這樣的角色變換對兩位主將來說，同樣都是得心應手且雙向互惠，球隊戰術因此更加難以捉摸，也讓雙方都能打得更簡單高效，這些從巴特勒的數據變化亦可一探究竟，比起熱火時期，巴特勒在助攻與抄截方面有顯著成長，即使真實命中率因角色改變甚至有所下滑，個人卻能打出極佳戰績、淨效率與正負值。

而這，還不是「全力巴特勒」，後者，我們應該很快就能在季後賽再次與「他」見面。

籃球智慧與基本功對團隊籃球的影響

與柯瑞的共榮共利只是球隊提升的起點，巴特勒的多才多藝與扎實基本功，陸續補上整支勇士原先體系運轉各種不足之處，從而讓輪替更趨穩定，球員角色更加明確，球隊也能逐步回到理想情況下的藍圖。

現在的他，已不用場場擔任球隊的頭號得分選擇，但在退居二把手同時，球隊有需要時，他仍然能隨時跳出，這其實也為運動天賦不算頂尖的巴特勒，分擔了過度的負荷，如同他自己所說「現在感覺每次控球都沒有那麼難」。

一直以來，巴特勒以籃球智慧彌補這方面的不足。根據不同的對位者，不同的場上角色，調整不同的應對打法，看到錯位把握機會，強勢的防守者則轉為誘餌，或傳、或跑。

巴特勒當然可以持球單打，中距離、切入或製造犯規，他也能適時切換成無球配合者，讓自己更加防不勝防；除此之外，他還是公認足以能頂替控球的組織好手，附加賽我們也再次見證了這一面，

從籃球智慧出發，巴特勒的多才多藝，更來自於他讓總教練柯爾（Steve Kerr）也讚不絕口的「基本功」，甚至稱之為「失落的藝術」。

勇士盼庫明加能效仿巴特勒打出更有效率的攻守。 新華社

柯爾表示，他從「士官長」的身上看到了基本的步法、簡單的傳球，以及簡單的決策，現代比賽節奏加快，每個人都打得很快，都在投三分球，但巴特勒的動作和決策都如此深思熟慮，他的腳步和傳球都如此紮實，這就提醒人們，即使到了2025 年，這項運動仍然以基本功為基礎。

這讓巴特勒成為柯爾認定的「偉大球員」，真正能讓其他人變得更好。就算場上需要不時配合不同類型球員，都能夠因為跟他同場而受益，誠如波傑姆斯基（Brandin Podziemski）所稱讚：「高智商球員的魅力在於，你可以把他放入任何體系中，他都能找到解決方案。當我們在場上時，籃球就能很流暢」，就連巴特勒自己也這麼表示「不用為我改變任何事情，我會找到自己的機會」。

同樣出色的還有防守，儘管失去了維金斯（Andrew Wiggins），勇士少掉了一位外圍主要的「POA大鎖」（Point of Attack意指看守主力得分點的人），但巴特勒的防守依舊傑出，前明星球員史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）就稱讚，他仍有能力與任何對手球隊最好的球員周旋。

更甚者，巴特勒有更高的籃球智商，並且更強悍於對抗碰撞，這讓他在勇士為了保護柯瑞所設計的複雜防守系統之中，能做出更為聰明的即時判斷；簡單說，現在的勇士儘管需要付出小球的尺寸代價，卻仍能大幅度提升防守強度，端的就是現在同時手握格林（Draymond Green）與巴特勒。

巴特勒與波傑姆斯基。 美聯社

兩個皆聰明且強悍，而且都能扛裡防外的防守尖兵，再也不用擔心格林出防，禁區協防就鬧空城的問題。正如我們在附加賽所看到：巴特勒不只長時間力扛高他9吋的周志豪，還是主責到處夾擊持球者的重要任務，這麼兩頭燒的艱鉅任務，其間最重要的，就是關於何時該扛，又是何時該離開對位者協防，哪怕慢個半拍，都可能造成兩頭空的苦果，而巴特勒漂亮的勝任完成！

有了這樣一位攻守雙向且技能多元的球星，一位高籃球智商、經驗豐富且能讓比賽保持穩定的沙場老將，能將攻守兩端一氣呵成聯繫，這正是這段期間，勇士能大幅提升效率的原因。當球隊穩定度提高，放眼全場就能有更高的容錯率，柯爾說：「現在並非每個回合都那麼關鍵了，即使犯了錯，我們也能夠繼續打下去。」 附加賽的第一節，不就正是如此？

優異老將的價值，對於一支球隊的團隊籃球來說，甚至不僅僅在場上，在場外對於年輕人自然也饒富意義。

柯爾殷切期望，一向被評論球技仍顯粗糙的庫明加（Jonathan Kuminga），能夠好好仿效「士官長」的比賽風格，把籃球打得更簡單、高效且減少失誤，成為更穩定可靠的球員。

雖然近期庫明加陷入被柯爾冰凍的爭議，但一般預料他在首輪對火箭季後賽，將能得到時間；他以身作為的扎實基本功、重視團隊籃球乃至對勝利嚴肅看待的領導力，且不僅激發了神主牌柯瑞的鬥志，也激勵了年輕球員們如波傑姆斯基與穆迪（Moses Moody）變得更好、更積極打球。

柯瑞與巴特勒球風形成互補。 美聯社

過去，柯爾曾為陣中老將伊古達拉（Andre Iguodala）取了個綽號「保母」，用以描述後者如何讓球隊從偏離軌道到回覆正軌，在他眼中，巴特勒對勇士造成了類似的穩定作用。

早前受訪時，他笑說伊古達拉以前曾直接告訴他，並不喜歡這個綽號，於是他更改了這樣的比喻，將巴特勒形容為勇士的「指定司機」，他在兩人身上，看到了許多相同的高品質：「總能對正在發生、正在展開的事情有正確的認知，並且始終處於正確的位置。」一如柯爾所言，「他對我們的團隊有鎮靜作用，顯然我們需要這一點」。

這不啻是一個好兆頭，勇士球迷應該都知道，伊古達拉當年如何成為這支「柯瑞勇士」首冠的FMVP，現在，他們又迎來了另外一位這般的棟樑支柱。

至於是不是也能重演當年歷史呢？很快地，金州軍團就會為我們揭曉答案！期待迎接下周勇士火箭之戰的狼煙再起吧！