哈登夢回MVP+定海神針雷納德掌舵 快艇逆襲金塊有優勢！

2024-25 NBA季後賽即將點燃戰火，其中西區四、五種子金塊與快艇的對決，雖然話題熱度或許不及人氣球隊湖人或勇士，但這組系列賽絕對是整個西區最勢均力敵、戰況最膠著的一組對抗。例行賽雙方交手各是2勝2敗，雙方實力接近，彼此熟悉，注定將上演一個硬碰硬的系列賽激戰。

洛杉磯快艇在例行賽的最後兩個月狂拉尾盤，三月以來18勝5敗，最後20場狂掃17勝，戰績50勝32敗追平金塊與湖人，因對戰劣勢才落居第五。而以些微優勢拿下西區第四擁有首輪主場優勢的金塊，球季後段和快艇大相逕庭，最後20場球只贏了10場，排名一舉被火箭、湖人超車，搭 點連首輪主場優勢都保不住。主力控球穆雷(Jamal Murray)在最後半個月缺陣對於金塊影響甚大，即便約柯奇(Nikola Jokic)接連繳出歷史級別的大三元數據，都難以隻手扛起球隊。

穆雷必須給約柯奇更多幫助，否則光靠這位兩屆MVP也難撐起勝利。 路透

更雪上加霜的是，在季後賽開打前夕，金塊管理層無預警解除了深受球員信任，彼此有革命情感的總教練馬龍(Michael Malone)，此舉對球隊士氣造成明顯衝擊。失去原有體系與戰術細節的連貫性，金塊在高強度的季後賽環境中，勢必得面對臨場應變與團隊磨合的重大考驗。

賽前紙上論戰，雖然這組對戰看似金塊勝算較高，但快艇若能充分發揮潛能，仍有機會上演以下剋上的季後賽經典戲碼。快艇想要逆襲金塊，首要條件在於哈登與雷納德兩大球星的發揮。連同今年，哈登已經連續16年能帶隊闖進季後賽，即便過去常因「季後賽一條蟲」而被詬病，但就整體生涯來看，他在季後賽貢獻其實非常穩健，特別是在關鍵時刻的發揮。讓數字說話，哈登在季後賽第四節最後五分鐘，五分差內的關鍵時刻，罰球命中率高達87.5%，是碰上焦土戰時的可靠得分手段，而高水準的2.8助攻失誤比，也顯示出他在決勝時刻重視穩定傳導更勝靠自己蠻幹浪投。

哈登在季末夢回MVP水準，快艇需要他在季後賽也這樣打！ 路透

金塊的例行賽單場PACE排名聯盟第8，而快艇則是慢節奏的球隊(PACE第22)，快艇的核心強項在於聯盟前五的防守與失分控制，唯有破壞金塊喜愛的快節奏球賽，將比賽拖成半場陣地戰才對他們有利。這首先需要哈登在進攻端擔當起串聯全隊的重任。無論是與祖巴茲(Ivica Zubac)的擋拆配合，還是串聯鮑威爾(Norman Powell)的外線，哈登必須善用自己的視野與傳球能力，製造高效得分機會。

若金塊採換防策略，那麼哈登當然也要有所應對做點名單打，迫使約柯奇離開禁區，並透過侵略性與速度去拉扯金塊防守，甚至在決勝節要勇於製造犯規，發揮關鍵時刻罰球穩定性的價值。相反地，一旦讓金塊的節奏快起來，約柯奇場上任何位置都能送達的傳球，勢必讓隊友有更多外圍瞄籃，或是更輕鬆攻擊籃框的機會，若被金塊多點開花，他們可是難以阻擋的爭冠球隊。

再談談防守端。哈登雖然過去這點評價不高，常被譏為「監視器」，但在季後賽的高張力，必須增加上身體強度。無論是協防約柯奇的傳球，還是對金塊外線射手施壓，他的積極性將直接影響快艇的防守表現。此外，快艇也必須加強對位輪轉，面對約柯奇這樣會策應的中鋒，傳統的一對一很難奏效。祖巴茲很顯然無法阻擋約柯奇，因此快艇需要更積極使用包夾，迫使他失誤或提前出手，進而打亂金塊的進攻節奏，而快艇的角色球員也必須在防守端提供完整48分鐘的能量。

雷納德看似效率下降，但他仍是快艇的定海神針，例行賽很可能只是有所保留。 路透

最後，雷納德(Kawhi Leonard)的健康與穩定發揮，將是快艇精神支柱。例行賽後段的他逐漸找回過往身手，三月份場均25.2分7.4籃板3.3助攻，四月份出賽六場更是有著26.7分6.3籃板3.7助攻2.2抄截，並且三分球場均命中2.7顆，命中率高達五成。只要他能保持健康，即使進攻火力不若巔峰期，但只要維持七至八成水準，仍有能力重現過去被譽為「無情得分機器」的威脅。

此外，雷納德在防守端能夠橫跨多個位置的優勢，將成為快艇的一大利器，尤其面對金塊的高大鋒線，快艇能採用全面換防策略，提升機動性與對抗強度。雷納德作為快艇的「定海神針」，無論是鎖死對方箭頭，還是關鍵時刻的單打得分，他就是快艇要上演下剋上的王牌。

季前被低估的快艇還是闖進了季後賽，很有可能是西區誰都不想遇到的黑馬球隊。 美聯社

總結來看，快艇若想擊敗金塊，必須在每個細節上做到近乎完美。哈登攻守兩端打出MVP表現來領導球隊，陣容上得靈活運用小球陣容、角色球員積極輪轉防守的能量挹注，以及雷納德在關鍵時刻能挺身掌管戰局，這些因素缺一不可。季後賽是屬於強者的舞台，而被低估的快艇準備好了嗎？答案，即將揭曉。